El socialista Gabino Colinas advierte: “Volveré a presentarme a la Alcaldía de Folgoso aunque no sé con quien”

El socialista Gabino Colinas le entrega el bastón de mando al popular José Antonio García. / QUINITO

El Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera ha celebrado en la mañana de este viernes el pleno extraordinario en el que el portavoz del PP, José Antonio García, se ha convertido en el nuevo alcalde, tras la dimisión del regidor socialista, Gabino Colinas, dando cumplimiento al pacto al que ambos llegaron tras elecciones municipales de 2019.

El nuevo alcalde ha destacado “la palabra” de Gabino Colinas, a quien su partido había desautorizado para llevar adelante el pacto, que le podría acarrear la expulsión. De hecho, se espera que el PSOE de León inicie un expediente en los próximos días, algo que a Colinas no preocupa “en absoluto”, es más, ha anunciado que prevé volver a presentarse a las elecciones aunque “no sé como ni con quién”. “Me preocupó más cuando en las elecciones ellos se despreocuparon de nosotros, que nadie, absolutamente nadie, de mi partido nos llamara para ver si necesitábamos algo una vez que accedí a la Alcaldía; bastante hice por ellos, como para preocuparme ahora, así de claro”, apostilló.

Sobre su dimisión para dar paso al alcalde del PP, ha explicado sentirse “muy bien”. “A título personal no me había ganado el estar en la Alcaldía, las circunstancias del acuerdo con el PP han hecho que gobernara un año, aunque yo hubiera preferido que desde el principio lo hiciera Toño -José Antonio García- “, explicaba a la salida del pleno de este viernes. José Antonio García también ha querido matizar que el acuerdo de gobierno no establecía que el PSOE gobernara dos años y el PP otros dos, “como todo el mundo dio por hecho”, sino que desde el principio se acordó que el mandato de Colinas finalizara este mes.

Frustración de CB

El tercer protagonista de la jornada, Raúl Fernández, portavoz de Coalición por El Bierzo, partido ganador de las últimas elecciones municipales con cuatro concejales, frente a los tres del PP tres y los dos del PSOE -que pactaron para dejarle fuera de la Alcaldía-, mostraba a la salida del pleno, en el que también presentó su candidatura a la Alcaldía como hiciera García, su frustración. Acompañado del secretario de organización de su partido, recordaba su apoyo en la anterior legislatura al PSOE y deseaba que este partido tomara cartas en el asunto.

El secretario de organización de CB era más duro: “Seguimos con este cambalache, no creo que a sus partidos -por PP y PSOE- les guste este compadreo de sujetar el bastón de mando entre ambos, que además están realizando una gestión desastrosa y anteponiendo sus intereses personales a los de los vecinos”, destacó.