Desde hace muchos días la actitud del celebérrimo, superconocido y superfamoso tenista serbio es y ha sido notica en la gran mayoría de los medios de comunicación, por lo que me parece a nivel mundial. Ahora bien lo que (hasta donde yo sé); nadie ha conseguido aclarar, es que conocimientos tiene el Sr. Djokovic sobre cuestiones tan básicas como unas ideas simples sobre el cuerpo humano y su funcionamiento, los microbios o las vacunas. Ignoro si el célebre deportista tuvo acceso a unos conocimientos super elementales de estas cuestiones. Me refiero a lo que en la España de los años 60 se enseñaba en los más pequeños pueblos, como el mío (Castropodame) en los que a edades tan tempranas como los 10 años, ya se enseñaba lo que es el cuerpo humano y de que partes consta, como funciona (digestión, respiración, circulación) e incluso unas nociones elementales de higiene. Citando expresamente la existencia unos “bichitos” llamados microbios que son muy importantes de cara a conservar la salud.

Lo precitado era lo que se enseñaba en el nivel educativo más bajo, en la enseñanza primaria o básica de la época. Si se pasaba a secundaria (bachillerato) a los 12 años ya se ampliaba más el campo y se enseñaba de modo relativamente extenso lo que son los microbios ( bacterias, virus y otros) señalando que producen enfermedades. Se puntualizaba incluso que se transmitían a veces por el aire, que sólo se ven al microscopio y también se explicaba cómo se combaten las enfermedades. Entre las medidas para que nuestro organismo se defienda de las enfermedades ya se citaba y se explicaba muy bien lo que son las vacunas. Estas a las que el Sr. N. Djokovic parece que tiene una cierta manía. Hay unos párrafos y algún dibujo, en el libro de ciencias naturales de segundo curso de bachillerato al respecto. Ver imagen adjunta.

Mis conocimientos de medicina son prácticamente nulos. Sólo se lo que enseñaron en la escuela de mi pueblo antes de cumplir 11 años y lo que aprendí cuando tenía 12 años y muy, muy poco más. A lo largo de la vida (ya tengo mas de 60 años) lógicamente he tenido ocasión de leer y conocer algo más de medicina…pero lo esencial lo aprendí con sólo 12 añitos. En la España de aquellos años (aún gobernaba Franco) fuimos muchos yo diría que miles o quizá más bien millones, los alumnos de clase media-baja (hijos de mineros y labradores minifundistas) que tuvimos ocasión de aprender esos conocimientos sencillos de medicina y de las vacunas. No hace falta un gran esfuerzo mental para aprenderlos. Es mas complicado, por ejemplo, aprender los conocimientos necesarios para sacar el permiso de conducir, permiso que supongo si tendrá el célebre tenista y otros negacionistas como él.

Después de superada aquella etapa infantil de mi vida, jamás recuerdo haber leído en libros o revistas de medicina, nada que me lleve a imaginar siquiera, que las vacunas en términos generales sean algo perjudicial para la salud humana

No conozco la infancia de algunos personajes célebres y que son negacionistas, (contrarios a la conveniencia de vacunación contra el covid en concreto); pero me cuesta creer que no tuviesen ocasión de estudiar esos conocimientos tan básicos y elementales que los niños y niñas de España podíamos tener con sólo 12 años cumplidos. Mas bien me inclino a pensar que no tienen esos conocimientos porque fueron a los centros de enseñanza a “mangarla” y a perder el tiempo. Si en la etapa infantil y juvenil no se tiene voluntad de aprender…ese lastre puede durar toda la vida y perjudicar al resto de los humanos. Quizá (mas vale tarde que nunca) deberían ponerse a estudiar un poquito antes de hablar y máxime si son personajes de proyección y liderazgo mundial. Un pésimo favor están haciendo a la salud de todos los humanos.

Claro que también puede ser el caso, de que se sientan poseedores de unos conocimientos sobre medicina y salud del que carecemos la inmensa mayoría de los humanos incluyendo a médicos de todo el Planeta. Pues bien si así es que expliquen a todos cuales son esos misteriosos conocimientos. Si lo hacen de modo convincente, yo sería el primero en retractarme de algunas de las afirmaciones que acabo de hacer.

Bembibre 17 de enero de 2022

Rogelio Meléndez Tercero