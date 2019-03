El Teatro Bergidum de Ponferrada recorre España este domingo en cinco millones y medio de cupones de la ONCE

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, junto al delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, durante la presentación del cupón que la ONCE dedica este domingo al Teatro Municipal Bergidum de Ponferrada, como parte de la serie ‘Ciudades a escena’. / QUINITO

El patio de butacas del Teatro Municipal Bergidum de Ponferrada será este domingo la imagen principal del cupón de la ONCE correspondiente a la serie ‘Ciudades a escena’, dedicada a las salas escénicas más emblemáticas de España. Cinco millones y medio de papeletas repartidas por todo el país llevarán la imagen de uno de los principales protagonistas de la vida cultural de la capital berciana para reivindicar que “la cultura tiene que ser un medio accesible y si no llega a todas las personas es que nos está faltando algo por hacer”, tal y como explicó el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez.

Al respecto, Pérez insistió en la necesidad de promover un “entorno cultural accesible”, lo que aplicado al teatro podría traducirse en la existencia de obras audiodescritas o de un plan de accesos al patio de butacas y al escenario para personas con movilidad reducida. “Practicar deporte, ir al teatro, escribir un libro o ser actor son acciones comunes, pero a día de hoy aún hay personas que quieren hacerlo pero no pueden”, explicó.

Por su parte, la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, recogió el guante y aseguró que “nuestra sociedad tiene que aspirar a que las personas que padecen una discapacidad vivan una integración plena”. “Hay que ponerse en la piel de las personas con discapacidad”, explicó la regidora, que agradeció a la ONCE su “gesto con la ciudad” al presentar en su cupón a un teatro que definió como “un monumento vivo, dinamizador de primer orden de la vida cultural”.

En la misma línea, Fernández Merayo elogió el “trabajo, experiencia y amor” de la ONCE en materia de inclusión y accesibilidad y destacó la colaboración entre la organización y el Consistorio en la elaboración del plan de accesibilidad del Castillo de los Templarios, el monumento más emblemático de la ciudad.

En el acto, que tuvo lugar en el teatro, también estuvieron presentes la directora de ONCE en León, Alejandra Rodríguez, la concejala de Educación, Cultura y Patrimonio de Ponferrada, María Antonia Gancedo, el director del Bergidum, Miguel Ángel Varela, y la consejera de la ONCE Isabel Lago, así como distintos concejales del Consistorio de la capital berciana.

En cuanto a los premios, el cupón de fin de semana de la ONCE recompensa al acertante de las cinco cifras y la serie con 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años. También entrega premios de 2.000 euros al mes durante diez años a los cuatro cupones de los números y serie premiados en las extracciones de la segunda a la quinta, así como 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción.

Ciudades a escena

Entre los escenarios que ya han sido protagonistas de la serie ‘Ciudades a escena’ de la ONCE, que comenzó la primavera pasada, destacan salas como el Teatro Campoamor de Oviedo, el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, el Teatro Olimpia de Huesca, el Teatro Principal de Zaragoza, el Teatro Lope de Vega de Sevilla o el Gran Teatro de Córdoba, entre otros.

Respecto al Bergidum, cabe recordar que su construcción se llevó a cabo en 1946, de la mano del arquitecto Javier Sanz. Medio siglo más tarde, el teatro sufrió la que hasta la fecha ha sido su gran reforma, en base a un proyecto de Andrés Lozano. Con capacidad para 625 espectadores, el teatro cuenta con dos plantas y un centro de documentación teatral, así como espacios para desarrollar talleres de teatro y danza y una parte dedicada a oficinas.

Además, el inmueble, propiedad del Ayuntamiento, acoge en su escenario espectáculos de ópera, danza y teatro, así como conciertos y congresos, que se proyectan fuera de la ciudad y de la comarca, gracias a su inclusión en la Red de Teatros de Castilla y León.