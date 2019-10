El tertuliano Álvaro Ojeda resucita la polémica entre Lydia Valentín y Sergio Ramos

Álvaro Ojeda / YouTube

El tertuliano y ‘youtuber’ Álvaro Ojeda resucitó esta semana la inexistente polémica entre Lydia Valentín y Sergio Ramos sobre quién debería ser el abanderado español en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ojeda, ajeno a las declaraciones en las que la halterófila aseguró no tener ningún problema con el futbolista, reprochó a Valentín que descarte a Ramos como abanderado en Tokio y criticó las habilidades baloncestíticas de la levantadora berciana.

“Lydia, tú no has visto un partido de baloncesto en tu vida”, espetó en su canal tras mostrar unas imágenes de Lydia Valentín lanzando a canasta y compararlas con otras de Sergio Ramos anotando un triple, antes de recomendarle “tener la boca cerrada” para que no entren “moscas de caballo”.

La supuesta polémica entre halterófila y futbolista comenzó cuando Ramos mostró su interés por acudir a los Juegos Olímpicos y se sugirió la posibilidad de que ejerciera de abanderado, algo imposible dadas las normas del Comité Olímpico Español (COE), que priman el número de medallas obtenidas en anteriores olimpiadas para elegir al portador de la bandera en el desfile inaugural.