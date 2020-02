El Tribunal de Cuentas confirma irregularidades en las ayudas de 1.786 millones a la minería entre 2006 y 2017

Residencia de Mayores La Minería. / ABC

Un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas a instancias del Congreso sostiene que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras “careció de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar adecuadamente las líneas de subvenciones de infraestructuras y de proyectos empresariales” entre 2006 y 2017, lo que habría afectado a la la gestión de ayudas por valor de 1.786 millones.

Aunque el informe se refiere a varias provincias, incluida la de León, por el momento solo ha trascendido el caso concreto de la subvención concedida al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana para la construcción de la residencia ‘La Minería’ entre los años 2010 y 2017.

El Tribunal de Cuentas afirma que «no se elaboró ninguna memoria, nota o informe que incluyera la justificación de la necesidad u oportunidad de esta actuación o la fundamentación de las razones socioeconómicas que aconsejaban la construcción de una residencia de mayores, en particular y no otro tipo de infraestructura, ni constaba en ese acta ni en ningún otro documento, ni tampoco han sido aportados en el curso de los trabajos de fiscalización informes, notas o memorias de análisis que motivaran la necesidad de construir un equipamiento de esta naturaleza. En ese sentido, no figuran estudios demográficos o informes que justifiquen la oportunidad, necesidad o viabilidad de construir una residencia de mayores, y, en su caso, cuál sería el número de residentes adecuado”.

Según informa ABC, esa residencia, inaugurada en 2013 tras una inversión final de más de 32 millones de euros, está en el foco de la investigación abierta para determinar el origen de la fortuna oculta de 1,4 millones que el histórico líder sindical de UGT José Ángel Fernández Villa regularizó en la amnistía fiscal de 2012. A la regularización de fondos, en este caso por importe de 360.000 euros, se acogió también uno de sus más estrechos colaboradores en el sindicato y presidente del Montepío de la Minería Asturiana hasta 2014, José Antonio Postigo.