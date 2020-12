El TSJCyL confirma la condena de la Audiencia Provincial de León a un hombre por violar y maltratar a su mujer

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) / R. Ordóñez

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha emitido una sentencia que confirma la dictada en su día por la Audiencia Provincial de León a un hombre por violar y maltratar a su mujer.

Tras estudiar el recurso presentado por el acusado, cuya defensa reclamó que se aplicase un atenuante basado en el supuesto arrepentimiento del condenado, expuesto en mensajes de audio enviados a la víctima justo cuando formalizaba la denuncia, se desestima el mismo, informaron fuentes judiciales.

El dictamen judicial expone que el acusado no reconoció “la totalidad de los graves hechos cometidos y se ha limitó a admitir solamente la existencia de una simple discusión con la denunciante. Además, el supuesto arrepentimiento únicamente fue expresado ante la mujer y no se dirigió ni a las Fuerzas de Seguridad ni al aparato judicial, “no teniendo otro objeto que convencer a la denunciante de que no presentase denuncia y de que retornase a la situación de subyugación en que la misma se encontraba”.

La sentencia confirmada por el TSJCyL establecía nueve años de prisión por un delito de violación con el agravante de parentesco, dos años de cárcel por un delito de maltrato habitual y a 15 meses y un día de prisión por un delito de amenazas y un año más por un delito de malos tratos en el marco de la violencia de género, además de a seis años de libertad vigilada después de cumplir las penas impuestas y a 6.060 euros de indemnización.