Cuando me propusieron iniciarme en el género de opinión y escribir esta columna me sonaron a palabras mágicas ‘Hasta junio. En verano descansas’. Qué lejos lo veía en septiembre cuando empecé, con el miedo que me daba escribir algo levemente personal, y así como el que no quiere la cosa ya está aquí. La última etapa de mi andadura habrá podido parecer un suspiro pero, ¡el verano no es para discutir!

No sé si he hecho estrictamente opinión. A veces he utilizado estas líneas de desahogo y otras de entretenimiento pero creo haber aprendido algo en este proceso y también me he divertido. Gracias a cada lector por acompañarme los miércoles, en especial a los que me echaron de menos aquellos en que no publiqué, por despiste o por saturación política. Os ahorro los próximos dos meses de historietas sobre las vacaciones de los demás, que las mías se prevén sin grandes aventuras.

Disfruten de la época estival que parece que empieza hoy, mi firma seguirá por las noticias de El Bierzo Digital y quién sabe si nos encontraremos por aquí después de La Encina.