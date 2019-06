El verano que nunca llega con bufandas y banderas

Heme aquí de nuevo. Y es que no estaba muerta, no, no. Ni estaba tomando cañas. No estaba muerta, estaba de parranda… electoral, a la que siguió una resaca de las de persona mayor, cercana a los treinta. De esas que te duran varios días o hasta que se resuelven los pactos electorales, al menos los municipales porque Diputación y Junta van a ser la canción del verano.

Pero, ¿de qué verano? Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, el periodo estival llegará este viernes a las 17.54 horas (en la península y Baleares). Está bien que lo aclaren porque habrá quien esté buscando como yo a ver dónde llega porque al Bierzo desde luego que no tiene pinta.

Toda la vida escuchando que me podía quitar el sayo una vez pasado el cuarenta de mayo y a día cincuenta tengo más ropa de cama que en pleno mes de diciembre. No sé si será que con tanto votar hasta el tiempo se ha vuelto loco o si esta columna tendrá que cambiar su nombre por el de ‘El verano que no llega’. Como poco pido a los gurús climáticos de la Aemet que empiecen a mandar altas presiones, una detrás de otra, que a principios de julio tengo una boda y me quería ahorrar aunque fueran las medias.

Bien pensado, a los que beneficia este fresco es a los aficionados de la Ponferradina que podrán vivir la recta final de la fase de ascenso a Segunda con bufandas y banderas. El sufrimiento no va a haber quién se lo quite pero si se quedan afónicos que sea por corear los himnos de la Deportiva y no por un mal catarro.