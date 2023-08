El youtuber gastronómico Sezar Blue visita el Bierzo para degustar las famosas patatas del Bodegón

El creador de contenido se pide toda la carta y no deja de sorprenderse

Sezar Blue probando las patatas bravas del bodegón

El youtuber gastronómico Sezar Blue no se ha querido perder las patatas del Bodegón y así lo ha dejado ver en su último vídeo. Con menos de 24 horas acumuladas desde el lanzamiento, supera las 65.000 visitas, aunque se esperan muchas más ya que este creador de contenido cuenta con medio millón de seguidores sólo en la plataforma de Youtube, por lo que su alcance llega a muchas más personas.

Blue decidió viajar a la "hermosa tierra del Bierzo" ya que es un "buen destino gastronómico", especialmente "por sus patatas bravas, dicen que están entre las 10 mejores de España ¡vamos a comprobarlo!". En marcha desde 1705, El Bodegón se convierte en la parada obligatoria de este youtuber donde, rápidamente, lo que más le llama la atención es la cola que hay un martes antes de que abran las puertas, así como la prohibición del cobro con tarjeta o de hacer reservas.

Una vez dentro, se sorprende por lo tradicional del local y el ambiente que concentra: "es increíble el buen rollo y la alegría con la que viene la gente". Hambriento, decide pedirse toda la carta; mejillones; cortezas; calamares y patatas. "Ya veis que son precios populares, no es un lugar caro" le confiesa a sus seguidores.

Ya manos a la obra con la disección de cada plato, le llama la atención la falta de cubiertos "¡sólo hay palillos!", y va degustando con emoción cada ingrediente hasta llegar al plato fuerte: unas patatas que le llevan a la infancia. "Me recuerda a las patatas bravas que hacía mi madre para la tortilla", tanto es así que "me dan ganas de pedirles que me las pongan para llevar para hacer una tortilla en mi casa, con su salsa y todo", bromea. Eso sí, al igual que todo ponferradino, intenta averiguar la composición de las salsas. Satisfecho con la 'comilona' asegura que entiende su fama, "¡Están buenísimas!"