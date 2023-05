Demetrio Alfonso Canedo. / QUINITO

El socialista Demetrio Alfonso Canedo vuelve a presentarse a las elecciones a la Alcaldía de Fabero. Dotado de un conocimiento al milímetro del municipio del que ya fue alcalde, reconoce que su retorno es debido a una situación en su partido que no se esperaba. Se muestra fuertemente reivindicativo con la Junta, a la que exige el cumplimiento de promesas importantes, en materia de patrimonio o sobre la mejora a vía rápida de la carretera a Fresnedo.

Una decidida apuesta por los recursos del municipio unida a una mejora en las comunicaciones servirá, a juicio de este veterano, para favorecer que se quede la población, asegura convencido de que la coincidencia de color político en su Ayuntamiento, Diputación y Gobierno de España será una vía al futuro para las poblaciones mineras.

Gracias por atender a El Bierzo Digital en esta serie de entrevistas con las que queremos que los bercianos conozcan a los principales candidatos. Usted es un veterano conocidísimo en el Bierzo pero seguramente hay quien se esté haciendo la pregunta de ¿por qué Demetrio Alfonso Canedo vuelve a la política, por qué vuelve a presentar su mano al pacto con los faberenses tras una carrera larguísima?

Se debe en parte a la situación que se ha generado en la agrupación, en el partido a nivel local. Una situación que tal vez no se esperaba y si no hubiera habido esa anormalidad probablemente no estaría siendo candidato del Partido Socialista.

Por otra parte, sigo siendo una persona comprometida con el municipio. Me considero alguien que puede aportar y que dispone de tiempo. En ese sentido, me ofrezco a los vecinos y las vecinas de Fabero para que, si me dan su confianza, poder seguir trabajando como lo he hecho en el municipio de Fabero.

¿Qué espera o teme que va a encontrar distinto en esta nueva etapa?

Sé que estamos en una situación que nada tiene que ver con la que hemos vivido en los años en los que yo he sido alcalde. En aquellos años, el municipio de Fabero tenía unos retos importantes que, creo sinceramente, los hemos sabido abordar y enfrentarnos a ellos.

En aquellos años, las infraestructuras municipales eran muy deficientes. A todos los niveles: a los niveles básicos, de saneamientos, abastecimientos, de pavimentación de calles y plazas… Y ya no digo más de equipamientos. Los equipamientos eran mínimos.

En el área deportiva hubo que ampliar para cumplir con las demandas de la población, como pabellones cubiertos, mejora de las instalaciones, pistas de tenis, piscina climatizada, frontón… Un conjunto de instalaciones que la gente demandaba y que entendíamos que había que poner en marcha.

A nivel cultural, se puso en marcha la Casa de la Cultura, que prácticamente estaba finalizada pero había que equiparla. También se pusieron servicios para nuestros mayores y para nuestros jóvenes, como el hogar del pensionista o el centro polifuncional… Hubo que recuperar patrimonio, edificios que se habían ido abandonando, pues las actividades que albergaban habían desaparecido, como las antiguas escuelas o el antiguo edificio de Correos.

En los pueblos, hemos ido recuperando los edificios de las antiguas escuelas como centros sociales. Hemos hecho lo que nos requería la población y lógicamente no hemos abandonado otras necesidades.

¿Y qué objetivos quedaron pendientes?

Desde el minuto uno de aquella etapa luchamos para que se abriese una nueva vía de comunicación entre Fabero y Fresnedo, la vía Fabero-Berlanga-Fresnedo. Se hizo lo que se hizo, conseguimos que las administraciones hicieron lo que hicieron. Tengo que reconocer que, desde el momento que se plantea, la Diputación fue para adelante y luego, conseguimos, con mucha presión, que la Junta hiciese la otra fase, Berlanga-Fresnedo.

Evidentemente, no se ha conseguido lo que esperábamos, una vía de comunicación más segura y más rápida, y por eso seguimos exigiendo a la Junta que esa vía se convirtiese en una vía rápida. El problema con esa carretera es que cuando se hizo inicialmente, cuando la terminó la Junta de Castilla y León, en el 2002, al poco ya hubo un desprendimiento de una zona. Luego, otro. Entonces hicieron una modificación “provisional” que se ha convertido en definitiva. Así lleva 20 años. Le echaron asfalto y la provisional se ha convertido en definitiva.

¿Qué se atrevería a destacar de lo conseguido durante su etapa de alcalde?

En los últimos años de mandato, parte de las instalaciones vinculadas a la empresa minera fueron quedando en parte en desuso. Quiero destacar como un hito para el municipio de Fabero que el Ayuntamiento tuviera la capacidad de alcanzar un acuerdo con el empresario minero para que todas esas instalaciones fueran cedidas, donadas gratuitamente para el pueblo de Fabero. No ha ocurrido en todos los lugares.

Hoy el pozo Julia es de titularidad municipal porque en el año 2007 firmó, ante notario, esa donación por parte del empresario para que esas instalaciones se conviertan en un museo o centro temático de la minería. Y lo mismo tengo que decir con el pozo Viejo y sus instalaciones anejas: naves de talleres, oficinas, economato, hospitalillo, etcétera.

Esto no es baladí, es un hecho importante porque uno de los ejes por los que el Ayuntamiento pelea y lucha es ese patrimonio conquistado por el municipio para sus vecinos.

Hoy estamos en otro escenario, ¿qué metas concretas le gustaría ver alcanzadas dentro de cuatro años, qué dinámicas espera poder poner en marcha?

Tristemente, después de varios años hay cosas muy pendientes. Vamos a revindicar con toda la fuerza a la Junta de Castilla y León esa deuda histórica con Fabero, me refiero a esos 14 kilómetros de línea continua entre Fabero y Fresnedo que deben convertirse en una vía rápida. Es una reivindicación que pondremos sobre la mesa en el minuto uno.

La Junta tiene que asumir también ese proyecto del Centro Temático de la Minería - Museo de la Minería para el pozo Julia. El proyecto estaba realizado, estaba expuesto, se iba a adjudicar y no se adjudicó y ahí quedó.

También tenemos que hablar de que hay un proyecto importantísimo, que llevamos unos cuantos años con la paralización finalización de la renovación de la red general de aguas de Fabero. Estamos sufriendo cortes de agua todos los días como consecuencia de que tenemos una traída que es de finales de los años 50. La Junta ha acometido varias fases pero esta obra está finalizada. Hay un proyecto para finalizar esas obras pero está paralizado.

Finalmente, hay que revindicar que la Junta de Castilla y León tiene que asumir unas inversiones que garanticen la puesta en valor del patrimonio industrial de Fabero, que constituye uno de los elementos dinamizadores de nuestro municipio.

Me habla de la Junta, ¿qué hay de las otras instituciones?

Lógicamente, no vamos a exigir exclusivamente a la Junta de Castilla y León. Tenemos la Diputación. Y a la Diputación tenemos una serie de reivindicaciones que hacerle. Por ejemplo, parte de nuestras carreteras tienen que pasar a ser de titularidad provincial, como por ejemplo la circunvalación, que hoy es de titularidad municipal. O las carreteras que unen y enlazan los núcleos de población de Lillo, Otero y Bárcena. Tienen que ser de titularidad provincial.

Son muchas cosas y esperemos que algunas se puedan conseguir.

Hay un aspecto muy importante, que es que gobierno de la nación tiene que mirar con ojos preferentes a los municipios mineros, municipios que estamos en un proceso de cambio de modelo económico. Hoy Fabero ya no es un municipio receptor de trabajadores, sino exportador de trabajadores. Pero, sin embargo, tenemos que conseguir esa población se estabilice en Fabero. Eso requiere de medidas del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico. Tiene que haber medidas para garantizarlo.

La demografía es el gran reto. ¿Qué papel puede jugar el poder local?

La población se estabilizará por varias vías. Primero, ofreciéndoles una calidad de vida a los ciudadanos y, eso, es competencia municipal, en parte. En el sentido de los servicios municipales pero en parte también lo es de esas otras tres administraciones. Nosotros no podemos hacer gran cosa para que el centro de Salud esté bien dotado, que recibe y preste los servicios en las mejores condiciones. Eso depende de la comunidad autónoma.

Tampoco podemos garantizar las ayudas para que las empresas y algunas iniciativas se consoliden en Fabero. Eso dependerá de la movilización de fondos desde el Gobierno central hacia un municipio como Fabero. No es fácil, sabemos que no hay muchos emprendedores, pero cuando surgen iniciativas, hay que apoyarlas, hay que apostar por ellas y no se puede mirar con el mismo filtro una iniciativa en Fabero y otra en León o Ponferrada. Son planos totalmente diferentes.

Si queremos luchar por que los municipios mineros no se desplomen en población, tenemos que hacer un mayor esfuerzo.

En este momento, nos toca potenciar todos los recursos naturales de los que disponemos. Está habiendo un resurgimiento de iniciativas desde el punto de vista de la ganadería, hay un resurgimiento de actividades forestales, en apicultura… también las actividades sociales han visto un incremento. Hay que luchar por favorecer al comercio local, para que se mantenga.

Hay que defender y apostar por las actividades que ya tenemos aquí y eso lo haremos con uñas y dientes.

Su importante patrimonio industrial es una baza para el turismo, ¿no?

El turismo forma parte de un eje importante pero no se puede descansar exclusivamente en el turismo. Lo valoro altamente. Creamos el departamento de Turismo en el Ayuntamiento pero hay que ser realistas: el turismo únicamente no es la solución de nuestra zona. La solución de nuestra zona es aprovechar el turismo, aprovechar nuestros recursos naturales, aprovechar todas las iniciativas locales que surjan y tratar de conseguir que haya nuevas iniciativas. Todo eso hay que aprovecharlo.

En el sector social, en los últimos 25 años en Fabero se ha instalado, por ejemplo, el centro asistencial San Blas, que presta un servicio social y genera empleo y actividad económica. También hemos conseguido, con la iniciativa del Ayuntamiento de Fabero y el apoyo del Gobierno de España, en aquel momento con una faberense como secretaria de estado, Amparo Valcarce, la puesta en marcha a través de Cáritas del centro asistencial San Nicolás.

Son aportaciones a la vida del municipio muy importantes. Muchas de sus trabajadoras son mujeres. Ha hecho que la gente decidiera formarse en estas especialidades y muchas encuentran empleo en el sector, en las residencias o el Hospital u otros lugares. Entonces, creo que todavía se puede profundizar más en el yacimiento de empleo de servicios sociales.

Tenemos una población muy mayor. Las personas mayores personas mayores tienen mucho que aportar al municipio y forman parte de nuestras preocupaciones.

¿Cuáles serán las principales líneas de actuación de su mandato, si vuelve a la Alcaldía?

Está claro que, en primer lugar, nosotros conocemos las fortalezas del municipio y conocemos también sus debilidades. Somos conscientes de que la población exige que se presten servicios en calidad. La primera obligación es tener servicios de calidad, tener un pueblo agradable, que llegues a tu municipio y lo encuentres limpio, con los parques cuidados; un conjunto de servicios de calidad que son competencia del Ayuntamiento, como el de la guardería, que creamos, primero en unas instalaciones municipales y luego se recibió una subvención para construir una guardería moderna y bien equipada que presta un buen servicio.

Que nuestros mayores tengan acceso al ocio y el disfrute, al acompañamiento. Que los jóvenes y la infancia se sientan a gusto, para que se produzca un arraigo con el municipio. Esto todo es importante de cara a la consolidación de la población.

Pero no es suficiente, llegada una edad, hacen falta oportunidades. Estas pueden encontrarse en Fabero o en otra parte, por eso son muy importantes las comunicaciones, con por ejemplo el polígono del Bayo, que es el más próximo.

Es el polígono por el que ha apostado la Junta de Castilla y León y está llamado a ser el centro de empleo de la comarca. Hoy por hoy se tardan unos 15 o 18 minutos en estar en el Bayo. Pero si tuviéramos una vía rápida, sería menos tiempo y con más seguridad. Estar a 10 minutos de un centro de trabajo como el Bayo si, a la vez, somos capaces de ofertar unos buenos servicios, de calidad, mejores condiciones que las que pueda prestar Ponferrada, pues muchísima gente ni se plantearía irse de aquí. Todo ese cúmulo de circunstancias tienen que estar combinadas.

Sin, lógicamente, dejar de intentar implantar nuevas actividades económicas en el municipio. Nosotros podemos aspirar a mejores servicios pero sabemos que conseguir una fábrica de neumáticos de grandes dimensiones como la que estaba prevista, no sé si se volverá a tener la oportunidad. Tuvimos la oportunidad, ha habido grupos políticos que hay luchado para que eso no se consolidara, una inversión que estaba prevista de 40 millones de euros con la creación de más de 100 empleos directos.

No llegó a consolidarse cuando todo, todo, estaba hecho y creo que difícil que una oportunidad así vuelva a existir. Aunque, evidentemente, no renunciaremos absolutamente a ninguna actividad que se pueda realizar.

Sobre lo que ha ocurrido en el PSOE de Fabero está probablemente todo dicho pero me gustaría preguntarle si teme usted que, de alguna manera, el hecho de que vaya a haber dos candidaturas ideológicamente cercanas, que puedan incluso reivindicar los mismos proyectos o la misma herencia o la misma línea de trabajo, ¿puede provocar que en la campaña se baje demasiado al terreno personal?

Ahí no me van a encontrar. Yo no estoy para bajar al ataque personal. Yo soy el candidato del Partido Socialista y reivindico una forma de hacer las cosas y una forma de gobernar, con transparencia y participación, promocionando el asociacionismo. Es nuestra línea de partido.

Llevamos gobernando el municipio de Fabero muchos años. Y sea quien sea el candidato, la línea la marca el partido.

En este momento, es una realidad que compañeros y compañeras que han estado en esta línea política, ahora están en otra candidatura. ¿Qué revindican prácticamente lo mismo? Pues bienvenido sea, ahí nos encontraremos. Pero donde no nos vamos a encontrar es en la descalificación o la confrontación personal en ningún caso.

Nosotros vamos a explicar que somos el Partido Socialista y tenemos el aval del Partido Socialista. Y que somos conscientes de que con los recursos municipales pocas cosas podemos hacer. Si usted coge el presupuesto del Ayuntamiento, en ingresos y gastos se da cuenta de que lo que queda para poder hacer política de inversiones es mínimo. Como no consigamos el respaldo de las instituciones, como no consigamos tener puertas abiertas al nivel de Madrid, de Castilla y León y de León, poco podemos hacer.

Y creo que quienes pueden contar con un mayor respaldo son los candidatos y candidatas del Partido Socialista. Por eso creo que es importante que la gente lo valore, que no es cuestión de personas, que esté uno u otro tiene una importancia relativa. Se puede sintonizar, por su talante, más con una persona que con otra. Pero, en definitiva, como esa persona, que puede tener unas ideas excepcionales, no consigue el respaldo para que su proyecto tiene que llegar, probablemente ese proyecto se retrase, por no contar con la prioridad que debería tener.

Fabero se juega mucho y no debería entrar a eso. Fabero no es un municipio cualquiera, es un municipio que va a depender en todos los aspectos de los fondos que puedan llegar, fundamentalmente del Gobierno de España, que seguro que va a apoyar proyectos bien definidos y bien estructurados.

Solo me quedaría preguntar, para completar lo que me acaba de decir, por qué los faberenses deben elegir la candidatura del PSOE de entre las seis que se presentan

Pido el voto para el Partido Socialista porque es un partido que está comprometido con su municipio y lo hemos demostrado durante décadas. En segundo lugar, porque ese compromiso queda reflejado en una candidatura que recoge experiencia, juventud, personas nuevas que se incorporan a la vida pública municipal y que tienen mucha ilusión y muchas ganas de luchar en este momento difícil.

Y además, pido el voto para el Partido Socialista porque tenemos el aval del Gobierno de España y de la Diputación de León y estoy plenamente convencido de que esos gobiernos continuarán durante los próximos años. Por tanto, podrán ayudar a Fabero a salir adelante en muchos proyectos que son vitales para nuestro futuro.

Muchas gracias por atender a El Bierzo Digital

A ustedes.