'Ellas Cantan' en Manzaneda

El ciclo de conciertos “Ellas Cantan”, uno de los platos fuertes de la programación de verano en Manzaneda, continuará este sábado con Isaura & CO. Partiendo de la elegancia del bolero clásico, el grupo creará un universo musical propio. Todas las actuaciones programadas para los sábados de julio y agosto en la Estación estarán lideradas por mujeres.

Después del inaugural de Habana Feeling y el de Law del pasado fin de semana, la actuación de Isaura & CO dará paso a los siguientes conciertos: Soul&Roll (22 de julio); Carolina Rubirosa (29 de julio); Failim (5 de agosto); Alo Jazz (12 de agosto); Two in the mirrow (26 de agosto).

También la gastronomía tendrá un papel protagonista tras la reapertura, el pasado fin de semana, del restaurante “Os Arandos”, que se mantuvo cerrado desde la pandemia. Para este fin de semana se ha decidido ampliar su horario, de viernes a domingo. En su carta, ofrecerá atractivos menús con productos de la zona, especialmente vinos, carnes y embutidos o empanada casera, sin que tampoco falte el pulpo ni, por supuesto, la bica. Su horario será de 13.00 a 15.30 horas y de 21.00 a 23.00 horas y el menú costará 25 euros. Además, seguirá a disposición de los visitantes el restaurante autoservicio.

En el ámbito deportivo, este es el calendario previsto: 23 de julio: Copa de España DH. 29, 30 de julio: Curso MTB Planet. 12 de agosto: Marcha Ciclista CicloSil. 19 de agosto: Gladiator infantil. 25, 26 y 27 de agosto: Motorsport Campus. 3 de septiembre: Marcha ciclista Federación.

Y a todo ello se sumarán las actividades de la propia Estación de Montaña con un rocódromo infantil, varios campos de paintball o parques multiaventura para niños, entre otras propuestas. Complementarán las ya ofertadas el año pasado: bike park adulto y junior, rutas a caballo, tiro con arco, telesilla turístico o piscina y circuito termal.

La Estación abrirá el 100% de sus instalaciones y servicios de viernes a domingo, mientras que durante el resto de la semana ofrecerá alojamiento y restauración, además de la piscina y el spa.

Tanto las novedades como el resto de propuestas pueden consultarse en la web www.manzaneda.com.