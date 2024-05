Elsa García acusa a la alcaldesa de Bembibre de “tirar balones fuera”

La guerra abierta entre la portavoz de XBembibre, Elsa García, y la alcaldesa de la Villa del Boeza, Silvia Cao, a costa de la rehabilitación de la Casa Villarejo ha tenido un nuevo capítulo después de que García acusara a la regidora de “tirar balones fuera” en un comunicado que responde a las declaraciones de la regidora en las que señalaba que Elsa García había “abandonado a su suerte” este edificio histórico.

La portavoz de XBembibre y exteniente de alcalde de la localidad cuando militaba en el PP recordó que la compra de la Casa Villarejo comenzó a gestarse en 2014 y se cerró en 2015 por 100.000 euros, un 60 por ciento más barato del valor inicial, “con el único voto en contra del PSOE” y el compromiso de darle un uso cultural y social, además de recordar la obra de Bernardo Alonso Villarejo y su sobrina, María Isabel Alonso. El contrato de compra incluía una cláusula que obligaba a finalizar los trabajos de rehabilitación en 2023 o, en caso contrario, el Ayuntamiento debería abonar otros 180.000 euros hasta completar los 280.000 inicialmente solicitados.

La cronología de los hechos expuesta por Elsa García continúa en 2017 con la finalización de la reparación de la cubierta y la fachada del edificio, momento en el que se solicitan 250.000 euros al programa del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento para continuar las obras. Con la subvención conseguida, en 2019, con García todavía como teniente de alcalde, se terminaron las obras del interior con la participación de la Escuela Taller, “heredando Silvia Cao, la recién elegida alcaldesa de Bembibre, la suerte de entregar los diplomas a los trabajadores”, añade García.

Con el PSOE ya en el poder, la portavoz de XBembibre señala que “desde el 2019 al 2023 se instala únicamente un ascensor exterior y se tiene que solicitar una adenda a los herederos de Bernardo Villarejo para no pagar la multa de 180.000 euros por no haber cumplido la fecha del compromiso”. Más tarde, “en plena campaña electoral de 2023, el PSOE anuncia a bombo y platillo la donación de 2.000 obras por parte de la compañera del reconocido artista Amable Arias”, donación que “a fecha de hoy, el Ayuntamiento no ha tramitado su formalización”.

Ante este relato, Elsa García señala que “desde XBembibre tenemos claro quién no ha hecho los deberes. Hay que tener desfachatez para acusar a quien les ha dejado el caldo listo porque ustedes no sean capaces a servirlo” y pide a la alcaldesa que “deje de dar lástima con que el Ayuntamiento de Bembibre no tiene dinero para finalizar la mínima obra que les ha quedado. Han tenido cinco años de tiempo y dos años de pandemia, sin fiestas ni actividades culturales. ¿Dónde se ha invertido todo ese dinero? Y ahora se preocupan de solicitar una subvención BIC, cuando estamos a seis meses de que vuelva a caducar la prórroga”.