La embajada de Eslovenia en España se deja encandilar por la belleza de Laciana

Con chaleco negro el embajador de Eslovenia en España, Robert Krmelj, y con cazadora rosa la primera consejera Tina Grgantov durante el intento de avistamiento de osos pardos de este domingo. / LD

A veces se dejan ver. Juguetean bajo los primeros rayos de sol de la primavera y se alimentan de sus brotes. Y otras se esconden. Este domingo no ha habido fortuna. La embajada de la República de Eslovenia en España, encabezada por el propio embajador Robert Krmelj, no ha logrado cumplir con uno de los principales objetivos que motivó su visita a la comarca de Laciana: avistar osos pardos. En ninguna de las dos localizaciones lacianiegas hasta las que se desplazó la comitiva, a primerísima hora de la mañana, se han dejado ver los plantígrados.



Comitiva integrada por miembros de la asociación ‘Laciana con los 5 sentidos’, a través de cuyo presidente, Policarpo Fernández, fue posible la visita de la embajada. Y fue viable por mediación de Ricardo Vila, pedáneo de San Facundo, pequeño pueblo del municipio de Torre del Bierzo, del que, el pasado sábado, disfrutaron los representantes de Eslovenia en España.

En el valle de Laciana, el embajador estuvo acompañado también por la primera consejera, Tina Grgantov, junto con más miembros de la embajada, además de uno de los técnicos de la Fundación Oso Pardo, y el edil de Turismo del Ayuntamiento de Villablino, Ángel Gutiérrez. Ambos órganos colaboraron y apoyaron la visita.

Aunque finalmente los osos no se dejaron ver, para el embajador este hecho no ha supuesto ningún problema. "Eso da igual. Lo importante era salir con nuestros nuevos amigos de esta zona y con el alcalde de San Facundo", confesó con una sonrisa Robert Krmelj. Se mostró agradecido a todas las personas "que nos acompañaron a ver esta zona montañosa tan bonita", de la que no solo destacó su belleza sino que también "la conviviencia de la gente con la naturaleza» y la «determinación de preservar esta naturaleza".

Pero lo que realmente encandiló al embajador fueron precisamente los lacianiegos. "Son personas muy abiertas y eso se queda en el corazón de la gente que visita el valle". Y el embajador no solo se dejó querer por Laciana, sino que también por la comarca vecina del Bierzo, donde volverá el próximo mes de junio para asistir al tercer encuentro gastronómico de la trucha que se celebrará en San Facundo.

Por su parte, el presidente de la asociación ‘Laciana con los 5 sentidos’, Policarpo Fernández, se mostró orgulloso de poder recibir en el valle "a gente tan maravillosa y tan abierta. Es todo un lujo tener en el municipio a la delegacion de Eslovenia en España y dar a conocer las bondades de esta tierra". A la vez, Fernández aprovechó la ocasión para animar a la gente a conocer el entorno de San Facundo. "El trabajo que hace su pedáneo es digno de mención", destacó.



Y Ricardo Vila, pedáneo de la localidad berciana, que también acompañó al grupo en la salida de este domingo a la montaña, resaltó su amistad con Policarpo. "Dada mi relación con él, se ha producido la visita de la delegación eslovena. Siempre estaré dispuesto a sumar y a apoyar porque de estas visitas surgen cosas importantes". Y más aún cuando los invitados "se marchan encantados, como así ha quedado constatado", señaló.

Por último, el edil de Turismo, Ángel Gutiérrez, primeramente agradeció tanto la visita de la embajada como la labor de la asociación y de la persona de Ricardo Vila para posibilitarla. "Hemos tenido mala suerte y no hemos podido ver los osos pero quedamos pendientes de repetirlo en otra ocasión", concluyó. Sin duda, una buena excusa para volver a tierras lacianiegas.