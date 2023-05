El Embutidos Pajariel Bembibre refuerza su perímetro con Marnelle Garraud

Marnelle Garraud, nueva jugadora del Embutidos Pajariel Bembibre. / CBB

El Embutidos Pajariel Bembibre continúa conformando su plantilla para la próxima temporada en la Liga Femenina y este martes anunció el fichaje de la estadounidense Marnelle Garraud, escolta de 22 años y 1,70 de estatura, que llega al equipo berciano procedente de las Commodores de Vanderbilt, de la NCAA.

En su última temporada en la Liga Universitaria de Estados Unidos, Garraud promedió casi 14 puntos en 31 partidos, con más de tres rebotes y dos asistencias por partido y unos porcentajes en tiros de campo cercanos al 40%, números que, a priori, deberían convertirla en una jugadora importante para el perímetro de Bembibre.

Así al menos lo espera su entrenador, Popi González, que asegura que "después de hablar con ella, le hicimos saber que vendría con un rol importante. Bembibre necesita jugadoras que marquen la diferencia en la anotación, es una jugadora con buena mano que puede aportar después de bote o en tiros abiertos", aunque advierte de que "no se sabe cómo va a ser la adaptación de las americanas, sobre todo siendo rookie, habrá que tener paciencia y que se vaya adaptando en lo deportivo y en la vida".

Por su parte, Garraud llega a Bembibre "con ganas de trabajar para contribuir al éxito del equipo", aunque confesó que "no sé mucho sobre el equipo, excepto que está mejorando para convertirse en un equipo muy competitivo. Nunca he estado en España, pero he oído que la comida es excelente", bromeó.