Emobi Industries celebra el 8M

En la celebración del Día Internacional de la Mujer, desde Emobi Industries “queremos reafirmar nuestra decida apuesta por la Igualdad y la incorporación de la mujer en la industria, un ámbito tradicionalmente copado por una amplia cuota masculina que apostamos por incrementar, de acuerdo a nuestra misión, visión y valores y nuestros compromisos adquiridos con la dinamización social con la región”.

“En la actualidad la mujer ya forma parte de prácticamente todos nuestros procesos y áreas organizativas: soldadoras, directivas, PRL, Calidad… en completa igualdad salarial y de oportunidades, un objetivo por el que queremos seguir apostando para luchar contra esta importante brecha en el sector”, señalan desde Emobi.

“Para Emobi Industries hoy es un día de compromiso, de justa reivindicación pero también de celebración, por lo que orgullosos hemos participado, hombres y mujeres en la colocación de un enorme lazo morado en nuestra primera torre eólica prototipo finalizada. Un acto simbólico con el que queremos dar visibilidad a nuestro compromiso y con el que queremos celebrar un hito que estamos construyendo juntos y que se está haciendo realidad”, aseguran desde la factoria.

“We Can Do It, (Podemos hacerlo) el eslogan que hemos querido compartir en esta iniciativa es un canto feminista y de empoderamiento de la mujer en la industria, al tiempo que celebra nuestro sentimiento actual con la consecución de los objetivos de nuestro plan estratégico. Estamos muy orgullosos de nuestras mujeres, transformadoras y empoderadas que nos hacen cada día mejor equipo”, concluyen.