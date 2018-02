Decimos bien, empate y gracias, dado que el Talavera se adelantó por dos veces en el marcador, primero al conseguir Hakim el primer gol del partido a los 13 minutos, empatar la Ponferradina a los 64 minutos por mediación de Yuri, ponerse de nuevo por delante los del Talavera al marcar Jorge a los 75 minutos, jugador este que entró por Rober a los 71 minutos, y conseguir Jon García el empate definitivo cuando se jugaba el minuto 84.

Pobre resultado para el equipo de Carlos Terrazas en vista de que cómo siempre decimos un punto es muy poco bagaje, máxime cuando el conjunto blanquiazul se encuentra tan sólo a dos puntos del puesto de playoff por la permanencia, puesto que ocupa el Pontevedra con 29 puntos, y 31 la Ponferradina, así como a 16 puntos de los puestos de la fase de ascenso a Segunda División A, que una jornada más ocupa el Rápido de Bouzas con 47 puntos.

El equipo no funciona y de ahí que la afición esté muy descontenta de lo que está haciendo el equipo de sus amores, pues un equipo que su objetivo es luchar por volver a la categoría de plata del fútbol español, el juego que está mostrando no es el que todos querían, y si bien son 11 las jornadas las que restan para el termino de la liga, mucho tenía que cambiar el equipo para meterse en los citados puestos por el ascenso, pero sobre todo no tener que sufrir para mantener la categoría.

El próximo domingo día 4 de marzo a las 12:00 horas en el estadio Mariano González, tendrá el equipo de Carlos Terrazas que medirse al CDA Navalcarnero, equipo que ocupa la quinta posición de la clasificación con 47 puntos, los mismos que el Deportivo Fabril y el antes citado Rápido de Bouzas, por lo tanto rival difícil para que la Deportiva regrese a Ponferrada con un resultado positivo. Un giro de 180 grados es lo que necesita la Ponferradina para volver a la senda de las victorias y de buen juego, factor este que hasta el momento el cuadro blanquiazul no ha demostrado.