Los empresarios valdeorreses vuelven a reclamar la autovía a Ponferrada

N-120 a su paso por O Barco de Valdeorras. / Google Maps

Empresarios valdeorreses de diferentes sectores han reclamado de nuevo en las últimas horas la construcción de la autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense, insistiendo en la necesidad de mejorar la actual carretera que une estos territorios (la N-120) y lamentando que el Gobierno central responda una y otra vez que el proyecto "está en fase de redacción", como ocurrió en la última pregunta del grupo Popular en el Congreso sobre el tramo entre O Barco de Valdeorras y A Veiga de Cascallá.

El diario La Región recoge las declaraciones al respecto de la presidenta de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), Araceli Fernández, abogando por "la necesidad de mejorar las comunicaciones de los valdeorreses, condenados actualmente a circular por la obsoleta N-120". En los mismos términos, el gerente del Clúster de la Pizarra, Severino González, afirma que "tenemos muy malas carreteras, todo lo que sea mejorarlas beneficia al sector".

También se pronunció sobre el tema el presidente de la DO Valdeorras, José Luis García Pando, en su caso de forma más pesimista, ya que reconoce que "la sensación es que no tienen intención de empezarla". En el mismo sentido, el presidente de la Red Estatal del Castaño, Juan Fernández, aseguró que "la autovía Ponferrada-Ourense es superimportante, pero no sé si la veré".