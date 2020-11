En voz baja, reflexiones

Como veis me dejan seguir dando opiniones.

Sobre la situación en la que llevamos viviendo desde principios de año, en enero y antes incluso, ya se sabía que la pandemia era muy peligrosa y complicada. Se dijo y se comentó mucho en los medios de comunicación y todo el mundo dio su opinión, acertada o desacertadamente, para eso está la hemeroteca y que cada uno piense lo que quiera. Pasaron los meses y en julio se nos dijo que “la pandemia está vencida” (otra vez la hemeroteca), siguieron pasando los meses y la situación empeoró, hasta llegar al día de hoy. Todo el mundo puede opinar de cómo se ha llevado esta emergencia sanitaria, la mía es que no se ha acertado. No sé si se podría haber hecho mejor, pero lo de lo que si estoy seguro es que la información transmitida y trasladada no fué la adecuada.

Los ciudadanos de este país tenemos el derecho a ser informados verazmente, pero en el transcurso de todos estos meses se ve claramente que eso no es cierto. Nuestros dirigentes no estuvieron a la altura. En vez de unir, desunen. En vez de dar confianza, te la quitan. En vez de animar a la gente, la desaniman. Y por supuesto, no supieron trasladar a todo el mundo, la situación tan terrible en la que nos encontrábamos.

Digo que no es cierto porque en estos meses todo ha girado alrededor del covid-19. Olvidándonos de que la gente también enferma de otras cosas y se llega a morir. Infartos, cáncer, accidentes de tráfico, todo esto nos lleva a que en el Hospital del Bierzo falten [email protected], en todas las especialidades. Faltan médicos de todas las especialidades: [email protected], oncó[email protected], traumató[email protected]… Así como auxiliares, [email protected], personal de limpieza, [email protected] y seguro que muchos más. Algunos son trasladados a las plantas covid-19, dejando su puesto de trabajo. Otros, por desgracia, están de baja. Si los sustituyesen no habría problema, pero no hay sustitutos, y en oncología, de los cuatro solo queda uno. Pero pasa lo mismo en endocrinología y me imagino que en todas las especialidades. Esta falta de personal no es sólo en el Hospital, sino también en los Centros de Salud. Y mientras tanto, se siguen sin cubrir vacantes de médicos en el Bierzo.

Esta desinformación también está dejando heridos, y en algunos casos de muerte, en la hostelería y restauración, pequeña y mediana empresa, comerciantes, concesionarios de coches, talleres, agricultores, etc. Todas las medidas que se han tomado, según nos dicen no están siendo efectivas. Siempre se está buscando culpables, cuando lo que hay que buscar son soluciones.

Y no me olvido de las personas, sean mayores, medianas o pequeñas. Que deberían ser lo primero. Nuestros mayores, que si estamos hoy aquí, es gracias a ellos, y parece que lo olvidamos fácilmente. Los pequeños, son el futuro a los que debemos cuidar y mimar. Y del resto, pues tendremos que seguir peleando, luchando, trabajando, para que algún día nuestros dirigentes se den cuenta que el de enfrente también puede tener razón, que el de enfrente también puede aportar, que el de enfrente también quiere lo mejor para la gente, para su ciudad y para su país.

En estos momentos tan duros en que se debería ser una piña y remar todos en la misma dirección, no sucede así, ya dije en párrafos anteriores, que no hay que buscar culpables, sino soluciones. Pero visto lo visto no lo veo muy factible, si uno no quiere es muy difícil entenderse. Mi opinión es que hay unos partidos (PP y Cs), que se ofrecen para ayudar al PSOE, pero el PSOE prefiere a otros compañeros para conseguir sus propósitos (Presupuestos), por ejemplo a BILDU que dice cosas como esta “hoy empieza todo y vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen” (quién gobierna es el PSOE, yo me preocuparía), el PSOE que ha derramado sangre por defender a este país, hoy va con ellos de la mano. Después de haber negado reiteradamente que nunca lo harían (ahí está, otra vez, la hemeroteca).

Lo mismo se puede decir del PP y de Cs en Castilla y León, tampoco quiere dialogar e impone mediante decreto modificar las condiciones laborales del personal sanitario, sin esperar a terminar las negociaciones. Profesionales sanitarios que ya están muy maltratados, que muchos han dado su vida y aún así, seguimos actuando de forma ofensiva con ellos, en vez de protegerlos y mimarlos.

Insisto, no vamos por buen camino. Reflexionen y actúen con sentido común.

Otro día, si me dejan continuar, hablaremos del Gobierno, del que sea

Fdo. Ricardo Miranda González