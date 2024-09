Encina 2024 | Programa del 7 de septiembre

El Bierzo Digital te ofrece día a día el programa de las fiestas de la Encina 2024.

Programa Encina 2024 – 7 de septiembre

09:00 a 19:30 h.- XXV TORNEO DE LA ENCINA DE GOLF.

Organiza: Club de Golf.

Instalaciones de Club de Golf Bierzo.

10:00 h.- XLI TORNEO FÚTBOL ALEVÍN ENCINA 2024.

Organiza: C.D. La Morenica.

10:00 h.- XVII TORNEO FÚTBOL BENJAMÍN ENCINA 2024.

Organiza: C.D. La Morenica.

10:00 a 14:00 h.- TORNEO INTERPROVINCIAL DE TENIS.

Organiza: Club de tiro con arco de Ponferrada.

Pistas de tenis complejo Lydia Valentín.

11:00 h.- DIANAS Y ALBORADAS.



11:00 h.- GIGANTES Y CABEZUDOS.

Recorrido: Pl. del Ayuntamiento, C/ Ancha, Carrasca, paseo San Antonio, C/ Saturnino Cachón, Feria Cerámica, Pl. del Ayuntamiento, C/ Jardines, C/ Paraisín, Pl. de la Encina, Pl. del Ayuntamiento, acompañados por tamboritero.

11:00 a 14:00 h.- XLIII FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2024.

Parking de la c/ Obispo Osmundo.

11:00 a 14:30 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

11:00 h.- OFRENDA FLORAL MOTERA.

Ofrenda a la Virgen de la Encina, organizada por Tierras del Norte y Cuervos Rojos.

Todas aquellas personas que deseen realizar su ofrenda pueden asistir libremente.

Basílica de la Encina.

Al finalizar recorrerán varias calles de la ciudad.

11:30 h.- VIII ENCUENTRO DE TAMBORITEROS ENCINA 2023.

Pasacalles por diferentes barrios.

Salida plaza Julio Lazúrtegui.

11:30 a 14:00 h.- II FERIA DE JUVENTUD ARTESANA Y EMPRENDEDORA.

Consejo Local de la Juventud de Ponferrada (punto de información juvenil).

12:00 a 14:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

12:00 h.- I CAMPEONATO BOLO BERCIANO CIUDAD DE PONFERRADA.

Entrenamiento y exhibición.

Organiza: Concejalía de Medio Rural y Patrimonio.

Campo municipal de juegos tradicionales (Avenida de la Libertad, n.º 40).

12:30 h.- PASACALLES con el grupo folclórico cultural Templarios de Oza.

Avenida de la Martina (Flores del Sil).

13:00 h.- BAILE POPULAR.

Intervienen todos los tamboriteros participantes en el VIII Encuentro.

Plaza de la Encina.

13:00 a 01:00 h.- CALLEJEANDO FOOD FEST.

Food trucks, música y ocio familiar.

Organiza: Tierra de Sueños bodas y eventos.

Entrada gratuita.

Parque de la Concordia.

16:00 h.-TORNEO TIRO CON ARCO.

Selección Asturias y Galicia.

Estadio Colomán Trabado.

17:00 a 22:00 h.- XLIII FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2024.

Parking de la C/ Obispo Osmundo

17:00 a 19:00 h-TORNEO INTERPROVINCIAL DE TENIS.

Pistas de tenis complejo Lydia Valentín.

17:30 a 21:00 h.- II FERIA DE JUVENTUD ARTESANA Y EMPRENDEDORA.

Consejo Local de la Juventud de Ponferrada (Punto de información juvenil).

18:00 a 21:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

18:00 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

18:00 h.- III FESTIVAL BANDAS DE MÚSICA.

Pasacalles desde la Glorieta de la Carrasca, C/ Ancha hacia Pl. del Ayuntamiento.

Participan: Banda de Música Ciudad de Ponferrada, Banda Municipal de Música Sones del Órbigo de Veguellina de Órbigo (León) y Banda de Música de Cangas del Narcea (Asturias).

18:00 h.- XXXV MILLA DE LA ENCINA.

Carreras infantiles y élite.

Avenida Pérez Colino.

18:00h.- I CAMPEONATO BOLO BERCIANO CIUDAD DE PONFERRADA.

Competición.

Organiza: Concejalía de Medio Rural y Patrimonio.

Campo municipal de juegos tradicionales (Avenida de la Libertad, n.º 40)

18:00 a 21:45 h.- JORNADAS DE PROMOCIÓN DE RUGBY FEMENINO.

Estadio Colomán Trabado.

18:15 h.- CLINICA PONFERRADA SDP – CAJA RURAL ZAMORA.

Partido baloncesto Copa España 2024.

Pabellón Lydia Valentín.

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL.

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00h.

Explanada recinto.

19:00 h.- III FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA.

Concierto de las bandas participantes: Banda de Música Ciudad de Ponferrada, Banda Municipal de Música Sones del Órbigo de Veguellina de Órbigo (León) y Banda de Música de Cangas del Narcea (Asturias).

Plaza del Ayuntamiento..

19:00 h.-PASACALLES con la banda de gaitas de Fuentesnuevas.

Recorrido: Pl. John Lennon, Av. América, Pl. Ángel Cacharrón, Av. Huertas del Sacramento.

19:00 h.- PASACALLES con el grupo de danzas y gaitas El Castro.

Recorrido: C/ La Paz, C/ El Cristo, Av. Pérez Colino, Pl. Navaliegos, C/ Sierra Pambley y Pl. Fernando Miranda.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Junto a la Estación de Autobuses.

19:30 a 20:30 h.- XXV TORNEO DE LA ENCINA DE GOLF.

Juego de putt.

Instalaciones Club de Golf Bierzo.

20:00 h.- PONFERRADINA – UNIONISTAS



Fútbol Primera RFEF.

El Toralín.

20:30 h.- XXV TORNEO DE LA ENCINA DE GOLF.

Entrega de premios.

Instalaciones Club de Golf Bierzo.

21:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER.

Actuación The Cherry Boppers.

Plaza de San Lorenzo.

21:00 h.- ACTUACIÓN LUIS PIEDRAHITA.

La terracita de El Rosal.

Centro Comercial El Rosal.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA PONTEVEDRA.

Explanada antiguo centro comercial.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Actuación grupo flamenco.

Junto a la Estación de Autobuses.

22:00 h.- CONCIERTO MELENDI.

Venta de entradas: melendioficial.com

Precio: 42 € + G.G.

Auditorio Municipal.

23:55 h.- GRAN SESIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de Pirotecnia Pibierzo.

Entorno Puente del Centenario.

00:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA PONTEVEDRA Y ORQUESTA KUBO.

Explanada antiguo centro comercial.

