[ENCUESTA EBD-BD] La mayoría suspende la gestión de Ramón pero no ve una alternativa clara

Los ponferradinos no están demasiado satisfechos con la gestión de su Ayuntamiento, según se desprende los datos de la encuesta elaborada por la consultora Estrategias de Comunicación y Desarrollo Castilla y León (ECD) para El Bierzo Digital y BierzoDiario, para la que fueron entrevistadas personalmente 690 personas mayores de 18 años empadronadas en el municipio.

A la pregunta sobre la gestión del alcalde, Olegario Ramón, en estos cuatro años de man- dato municipal, solo un 6,1 por ciento la calificó como “muy buena”, mientras un 20% la considera “buena”. Los que opinan que ha sido “regular” representan el 29,3 por ciento. Para el 23,7 ha sido “mala” y un 12,7% la ve como “muy mala”. El 8,1 restante no tiene una opinión formada o no la expresa.

Respecto a la situación del municipio comparada con la existente hace cuatro años, cuan- do fue elegida la actual corporación, el 14,5 por ciento de los encuestados asegura que la ve “mejor”, frente a un 34,5 % que la encuentra “peor”. Para un 38,5 por ciento, Ponferrada está “igual” ahora que cuando Ramón llegó a la alcaldía en 2019. Un 12,5 no responde o no tiene opinión.

El alcalde es conocido por el 86,2% de los encuestados y el candidato del PP, Marco Morala, por el 81,6. En medio de ambos se sitúa el veterano Tarsicio Carballo (PRB), conocido por el 82,8 de los entrevistados. Por encima del 50% están, por este orden, Iván Alonso (66,4) y Lorena González (65,5%). Menos de la mitad de los encuestados conocen a Patricia Gon- zález (48,2), Javier Arias (42,6), Manuel Ferreiro (41,8) y Manuel de la Fuente (40,6). El resto de cabezas de lista son conocidos por menos de un tercio de los entrevistados.

A pesar de la negativa valoración del estado de la ciudad, los electores no parecen ver una alternativa clara. Un 25,4% coloca a Ramón como su candidato preferido para la alcaldía, mientras el popular Marco Morala se queda en el 16,4. Lejos de ambos, Patricia González (Vox) es la tercera opción con el 6,8% y Lorena González la cuarta, con 6 por ciento. Casi una cuarta parte de los encuestas (24,8%) no responden o dicen no preferir a “ninguno”.

El Bierzo Digital y BierzoDiario publicarán mañana lunes la segunda parte de la encuesta, con la estimación de voto y la asignación de escaños en el Ayuntamiento de Ponferrada.

Ficha técnica de la encuesta

Ámbito: Municipio de Ponferrada.

Universo Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tipo de encuesta: Entrevista personal.

Tamaño de la muestra: 690 unidades.

Método de muestro: Aleatorio Simple. Polietápico. Selección aleatoria por cuotas de edad y sexo. Afijación no proporcional.

Ejecución de la muestra: Selección aleatoria de individuos durante los días com- prendidos entre el 11 y el 18 de mayo de 2023 en distintas zonas del municipio.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95.5% (2 σ) y considerando P=Q=50, resultaría un error muestral de +/- 3,71

Técnica de recogida de información: Se ha repartido la población en estratos según la edad y el sexo. Se ha dividido el mu- nicipio en zonas representativas. La recogida de la información fue llevada a cabo por entrevistadores debidamente formados para este estudio.