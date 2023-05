Una encuesta para las municipales en Ponferrada excluye del cuestionario a cinco partidos

Candidatos a la Alcaldía de Ponferrada. / BierzoDiario

El candidato de Bierzo Ya a la alcaldía de Ponferrada, Antonio López Bouza, ha denunciado este miércoles que una encuesta que se está llevando a cabo a pie de calle en Ponferrada por encargo de un digital sobre intención de voto para las elecciones municipales del 28 de mayo excluye del cuestionario a cinco de las 12 formaciones que concurren a estos comicios,

En concreto, los encuestadores tan solo preguntarían expresamente por PSOE, PP, Coalición por El Bierzo, Podemos, PRB, Vox y UPL, evitando la mención directa a IU Ponferrada Contigo, Bierzo Ya, PSLF Socialistas por Ponferrada, VIAs e Ilusión Democrática.

"Es muy llamativo y a la vez sospechoso que dejen fuera de esa encuesta a cinco partidos democráticos, los cuales se presentan al igual que los siete encuestados. Parece ser que aquellos que no pagan no son dignos de formar parte de unas encuestas que a todas luces son amañadas y si no arregladas", censura López Bouza.

BierzoDiario y El Bierzo Digital han iniciado el trabajo de campo de la encuesta que, al igual que hace cuatro años, han encargado conjuntamente a la empresa Estrategias de Comunicación y Desarrollo Castilla y León S.L (ECD). En su cuestionario se pregunta tanto por el conocimiento que tienen los electores de los 12 cabezas de lista como por la intención de voto a todas y cada una de las candidaturas que se presentan.