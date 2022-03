Endesa reactiva la central térmica de As Pontes ante la subida del precio de la luz

Central térmica de As Pontes

Endesa ha reactivado en la madrugada del martes 15 de marzo la central térmica de As Pontes de García Rodríguez, y más concretamente uno de sus cuatro grupos, tras ser reparado y revisado por personal técnico, según informa elDiario.es. La puesta en marcha de esta central se debe a la exagerada subida del precio de la luz.

La planta de As Pontes funciona con la quema masiva de carbón pulverizado para generar vapor con el que hacer girar las turbinas que producen la electricidad. Este método requiere de altas cantidades de materia prima que llegan a Galicia en barco. Cabe recordar que el pasado mes de octubre la central de As Pontes recibió 20.000 toneladas de carbón traídas en un bunker venido desde EE.UU. De esta forma, la central de As Pontes hacía acopio de carbón destinado a la producción energética.

Endesa empezó a preparar esta central térmica a principios del mes de octubre. La compañía, que planeaba su cierre desde 2019.

Cierre de la central de Compostilla

El martes 29 de junio de 2020 cesó oficialmente la etapa de operación de la central térmica de Compostilla II, tras 60 años de actividad, en cumplimiento de los nuevos requerimientos ambientales en vigor desde el 1 de julio de 2020. Así, aquel miércoles de julio fue el último en que teóricamente estuvo disponible para operar, lo que en la práctica dejó de hacer hace mucho más tiempo.

El 19 de diciembre de 2018 la empresa presentó una solicitud formal de cierre de la instalación, en línea con los objetivos de la política energética nacional fijados por el Ministerio para la Transición Ecológica y de acuerdo con su Plan Estratégico, “para conseguir un sistema energético totalmente descarbonizado”.

La central térmica de Compostilla II contaba con tres grupos operativos, con una potencia total de 1.050 MW. Por su parte, otros dos grupos, que sumaban 480 megavatios, ya habían sido dados de baja por obsolescencia y actualmente se encuentran en proceso de desmantelamiento. La última vez que fue requerida por el operador del sistema eléctrico para generar energía fue el 6 de diciembre de 2018.