Las enfermeras consiguen que la dirección del Hospital El Bierzo se comprometa a emitir nuevos certificados

Foto de archivo de enfermeras del Hospital El Bierzo / EBD

Las enfermeras del Hospital El Bierzo han conseguido, tras una reunión de casi dos horas mantenida este martes 5 de abril, que la gerencia del complejo hospitalario y la dirección de Enfermería se comprometan a emitir nuevos certificados que reconozcan los méritos de estas profesionales.

La portavoz del Sindicato de Enfermería en el Hospital El Bierzo, Ruth Barrientos, ha asegurado que la concentración para pedir estos certificados ha presionado a la dirección hasta conseguir que cedan. "Entendieron que era un agravio con respecto al resto de profesionales. Nos tendríamos que haber reunido mucho antes de haber llegado a la concentración pero su negativa nos llevó a eso. En un principio se negaban a subsanar los certificados que habían emitido y ahora emitirán nuevos certificados y esperamos que con eso sea suficiente", puntualiza.

Las enfermeras se reunieron con la gerencia del Hospital, con la dirección de Enfermería, la dirección de Administración y la dirección de Gestión, después de la concentración que realizaron este marte a las puertas del Hospital.

Barrientos explica que "lo que pretendíamos es que se reconociesen los méritos de la gestión sanitaria que es el desempeño diario de las profesionales. No se pide nada más que se les reconozca lo que realizan todos los días que es control de medicamentos, gestión de camas en los turnos de tarde y de noche, que no les correspondería a ellas, control de stock, etc".

Ahora, la gerencia deberá emitir nuevos certificados siguiendo el plazo de 10 días para que los profesionales que hayan obtenido informe desfavorable en la fase de evaluación de méritos curriculares presenten nuevos méritos para acceder a los grados II y III de la carrera profesional. Así lo publicó este lunes 4 de abril el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).