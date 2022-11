Foto de familia de las premiadas en los Premios Mujer Bierzo 2022. / QUINITO

El Bierzo Digital hizo entrega de los Premios Mujer Bierzo 2022 en una gala celebrada en el teatro Benevivere de Bembibre que contó con la presencia de las quince candidatas de esta segunda edición de unos galardones que nacieron con el objetivo de visibilizar la labor de las mujeres de la comarca, desde las tareas más humildes hasta las cotas profesionales más elevadas.

Sonia Bardón fue la encargada de presentar una gala en la que se repasaron las historias de vida, emprendimiento y superación de quince mujeres extraordinarias que son sólo una mínima muestra del carácter de tantas bercianas. Entre ellas, el jurado de los premios destacó a seis de ellas en otras tantas categorías patrocinadas por la Diputación de León, el Consejo Comarcal del Bierzo, Ciuden, Pharmadus Botanicals, Clínica Ponferrada, Votorantim Cimentos y Forestalia.

Así, en la categoría de emprendimiento el premio fue para Clara Fernández, que regenta el Hotel Rural Miravalles en Balboa, y lo dedicó a “todas las mujeres que, como yo, han trabajado toda su vida sin esperar un premio a cambio”. En valores humanos, la destacada por el jurado fue Visitación Ramón, de San Miguel de las Dueñas, que a sus 101 años deseó “que todos cumplan los años que yo tengo y lleguen con amor y salud a esta edad”.

El premio a la superación se lo llevó Charo Carpallo, de Bembibre, que dedicó su premio “a todas las mujeres, especialmente a las del Bierzo Alto, que me han forjado y me han hecho así”. El reconocimiento a la labor social fue para Carmela Ruiz, de Riego de Ambrós, que no pudo asistir por enfermedad y delegó la recogida del premio en la concejala de Molinaseca Elena Fernández. Los premios se completaron con el reconocimiento a toda una vida a las pulperas de El Espino (Vega de Espinareda), representadas por Amalia y Pina, que manifestó orgullosamente “soy una pulpera desde el día que nací”.

La gala se cerró con el premio especial del jurado a la locutora de Onda Bierzo, Yolanda Ordás, cuyo galardón recogió su hija, Sonia Linares, ante la imposibilidad de desplazarse por motivos de salud. La directora de Onda Bierzo leyó unas palabras de agradecimiento de su madre y destacó cómo desde la radio “contó y cuenta historias de vida como las de todas las mujeres que han participado en estos premios”. “Vete, Sonia, y dales las gracias a todos y gracias a la vida que me ha dado tanto”, remató.

Un reconocimiento necesario

El editor de El Bierzo Digital, Alejandro García Nistal, destacó que estos premios son “un reconocimiento necesario a esas mujeres que no tienen protagonismo mediático pero sí unas historias que merecen la pena ser contadas. Casi es una pena tener que dar los premios, porque todas lo merecen”. Por parte del grupo Herrero Brigantina, Mónica Diéguez mostró su “apoyo incondicional a todas las mujeres que participan en estos premios y para el resto de bercianas que, en silencio y con su trabajo duro dentro y fuera de casa, contribuyen a la visibilidad de nuestra tierra y del liderazgo femenino”.

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, que ejerció como anfitriona del evento, aseguró que “hoy queremos homenajear a las mujeres que, de una manera u otra, han hecho que lo rural esté en auge y se pueda ver como una expectativa de vida. Gracias a todas, porque nos habéis demostrado lo mucho que valéis en una sociedad que hoy os reconoce pero que hace años no valoraba vuestra labor, muchas veces silenciosa”.

El acto contó con la presencia de los alcaldes de los municipios participantes, la coordinadora de servicios de la Junta en León, Silvia Franco, los vicepresidentes provinciales Alider Presa y Carolina López, la vicepresidenta del Consejo Comarcal del Bierzo, Carmen Doel, o el director general de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Arsenio Terrón, entre otras personalidades de la política y la sociedad bercianas.