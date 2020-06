Deivis de Jesús, el caboberciano que opta al título de hombre más guapo del mundo

Deivis de Jesús. / EBD

Deivis de Jesús Soares es un jugador de fútbol que actualmente milita en las filas del Club Atlético Bembibre. También es técnico de oxigenoterapia y este oficio le ha hecho merodear por las lindes del abismo que ha generado la pandemia de la covid-19. Además es modelo y esta faceta le ha situado en el candelero recientemente pues participará, representando a Portugal, en el certamen Miss & Mister Model.

Allí se determinará quién es el tipo más guapo del globo. Disfruta de la escritura, de la creación literaria, de la poesía y del rap. Es español, de aquí, caboberciano, pero llegó a estar convocado y jugar con la selección nacional de Guinea Ecuatorial y ahora competirá en calidad de luso más guapo. Toda una plétora de aconteceres biográficos que tienen su correlato en la vida social de un joven bembibrés que recaba miradas y a quien cada 40 metros se le cruza un conocido o amigo, un saludo, un “qué tal”, un interés mutuo por cómo va todo.

Porque además de su labor en el ámbito sanitario, su vis literaria, su virtud atlética y su despegue en el mundo de la moda, y a mayores de su derroche de inteligencia y sociabilidad, a Deivis de Jesús Soares se le nota que es muy buena persona. Un joven caboberciano, como él mismo dice, que optará el año que viene a ser nombrado el hombre más atractivo del mundo y que recorre las etapas de su vida enumerando lo mucho aprendido, los progresos de categoría, los pasos a nuevas escalas, las aperturas de puertas y las barreras que se desvanecen. Es decir: las oportunidades aprovechadas. Con humildad de los pies a la cabeza y una serena inquietud por acumular experiencias. Lo que en este lateral zurdo (calza un 44 y medio) de sólo 28 años se traduce vitalmente en zancadas.

Tienes 28 años y mucho mundo. ¿Dónde empieza esta historia, dónde naciste?

Nací en Bembibre y muy de pequeñito nos mudamos a Socuello, que es un barrio que pertenece a Bembibre. Mi infancia se enriqueció ahí.

¿Y dónde empezaste a jugar al fútbol?

En el Club Deportivo Santiago. Me llevó mi padre, me cogió y me llevó para el club. Yo me dedicaba a darle pelotazos a la cochera. Recuerdo un día de romperme las uñas de pegarle al suelo en vez de darle al balón.

Yo era un niño supertímido, enmadrado. Y claro para mí era como… fuá: y ahora aquí no está mamá, no está papá y estás ahí en un nido de chicos que no conoces de nada. Mis habilidades no eran nada desarrolladas. Igual mi padre veía cierta destreza pero yo ni me preocupaba en regatear o marcar un gol o cosas así. Es más: recuerdo que mi primer gol fue en propia puerta. [Ríe] Eso no se me olvida.

¿Cuándo vistes por primera vez la camiseta del CAB?

En cadetes me fui para el Bembibre, que jugaba la liga liga regional. Nos desplazábamos ya por otras provincias. Empiezas a crecer y te mueves de escala.

En tu caso, hasta escala internacional

Empecé con la selección de Guinea Ecuatorial en un torneo de La Alcudia (Valencia) y estuve en las previas de la Copa África con la selección absoluta. Empezamos en Málaga, en Marbella; y de ahí nos fuimos para Francia toda la concentración y en el primer amistoso preparativo tuve la mala fortuna de romperme el ligamento cruzado. Digamos que ahí se fue mi billete a la Copa África y a lo que era el fútbol profesional, realmente. Después de aquella ya no fui convocado. Volví a Bembibre y después regresé a Guinea a jugar en la primera división de allí.

Te fuiste a vivir muy lejos muy joven

Con 19 años, me voy a Guinea a jugar en un primera división de allí, que es lo que aquí sería un segunda B – tercera, digamos. Me iba fuera y con ilusión. Me ayudó mucho en la madurez porque, claro, en Guinea, yo estaba bien: tenía mi casa y comida. Como se dice, estás a todo pago. Pero empiezas a ver contrastes: ves que uno tiene mucha riqueza y el otro igual tiene media barra de pan pero la comparte contigo. Yo allí vi cosas que te ponen la piel de gallina. Tú te ves con todo y el otro valora hasta 20 mililitros de agua como si fuera un puro tesoro. Eso para mí me valió mucho.

Además te desapegas un poco de casa, aprendí que estando lejos de mamá no se acaba el mundo y que te vas a saber desenvolver. Y gracias a cómo me criaron me sé desenvolver. Topé también con un buen amigo que hice allí. Él venía de Brasil y yo de España y conseguimos entre los dos crecer personalmente y para mí fue un gran avance; una zancada, vamos.

Es el fútbol quien te trae de nuevo a España, ¿no?

Volví al Astorga a jugar en segunda B. Duré media temporada. Después me fui al Bembibre, me lesioné, me rompí el menisco; y luego, por trabajo, me fui al Barco y, claro, yo contaba con dejar el fútbol. El equipo se enteró que yo estaba allí, trabajando en las canteras de pizarra, y jefes y encargados me facilitaron todo de cara al fichaje con el equipo. Con el Barco fue genial, fueron tres años muy buenos. Tras ello, me fui a Valladolid.

¿Allí tomaste contacto con el mundo de la moda?

Sí, ahí es donde empieza. Mi prioridad era el trabajo y el fútbol casi dejó de ser una posibilidad . Un amigo, Guille, me dijo “oye, un colega me ha pasado esto de un casting, para que me presentara pero yo he pensado en ti, creo que das el pego, preséntate”. Así, muy en rollo colegueo, de amistad. Y en fin: no tenía nada que perder y fui y me cogieron y la verdad que muy contento. La pena fue no poder hacer nada “oficial”. Pero quitas esos miedos, esas barreras, y vas teniendo experiencias.

¿Y te picó el gusanillo?

Así es. Justo después me fui a Andorra y me reenganché al fútbol, que me costó pues venía de nueve meses parado. Además en Andorra, que tiene una altura de locos, el frío en pleno invierno… y dices: “bueno, a ver qué tal reengancho aquí”. Al principio, sí que me costó. Trabajaba, me fui con trabajo, y practicaba fútbol y los últimos meses, que ya solo me dedicaba al fútbol me dije “jolín, tengo mucho día libre”. Tenía que aprovecharlo. Me moví, me moví… y ahí empezó mi contacto con el mundo de la moda profesional, ahí fue donde entré y donde llegó la oportunidad de representar a Portugal en el certamen. En febrero, volví a Bembibre. Jugué apenas tres partidos.

Viniste ya con eso por delante pero no se supo hasta hace bien poco

Al final, Soy una persona de hacer las cosas como quien dice callado. Y hasta que uno las logra y tienen su repercusión por su propio peso pues nadie las sabe. Mi contacto profesional con el mundo de la moda empezó en Andorra y ya me vine para España siendo candidato. Hasta que lo han visto las redes sociales no ha sido público.

Antes de la pandemia, a finales de invierno, nos fuimos a Verbania (en Italia) hacer un desfile con los organizadores del evento del próximo año. Un desfile profesional, con Junior y Juanjo Colomer. Vino también Steven Vázquez, un diseñador uruguayo. Claro, ahí es donde se empezó a ver que yo había viajado a Italia por tema de moda y me empezaron “ostia, pero ahora, ¿eres modelo?” porque hay varias fotos que gustaron mucho y tuvieron repercusión. Y empezó lo de “ostra, Deivis se está metiendo en el mundo de la moda”; y, claro, como se ha oficializado el certamen y se ha empezado a restablecer, y sale en las redes sociales, pues ya se sabe que voy a representar a Portugal en ese certamen.

Al final, aquello que tienes ya hecho queda dicho. En cambio aquello que tienes dicho te queda un tramo para hacerlo. Ahora ya se sabe, e igual que me han llovido halagos y críticas positivas posiblemente me llegarán palos y batacazos pero viene siendo ley de vida.

Tus amigos estarán a tope contigo

Claro, el entorno súper encantados y animándome, tengo la autoestima por las nubes.

¿Y en el club, que igual vende mas camisetas?

[Ríe] ¡En el club me espera un año bueno aguantando las bromas de los compañeros! En cuanto a la venta de camisetas, ¡ya me contarán!

Algo curioso es que representarás a Portugal en el certamen

La agencia, Modelsy Artists, lo consiguió porque tengo ascendencia en Cabo Verde. Mi abuela Rosa María vive allá. Soy caboberciano, como decimos nosotros.

Todas las abuelas piensan que su nieto es el más guapo del mundo y la tuya puede que tenga razón

[Ríe] Por supuesto, ella con su convencimiento.

¿Qué esperas de esa oportunidad que tendrás el año que viene en Italia?

A este certamen en Verbania viajan diseñadores de mucha variedad de países, por lo que tengo entendido, si todo va para adelante y no se cancela nada. Pero con que se llegue a poder realizar, ya es una puerta que se ha abierto para mi. Creo que es algo bonito, abrirse puertas. Siempre que no dañe a nadie, todo es enriquecer.

¿Te ves lanzándote al mundo de la moda si surge una oportunidad?

Sí, sí que me veo. Siendo realista, sin miedo. Si es que me da la sensación de que me aporte una estabilidad. En tal caso sí, por qué no voy a verme. Como en el fútbol, a pesar de que me pasen los años, si no me viera con la posibilidad de jugar en un nivel profesional no seguiría compitiendo. Se perdería esa esencia.

Por último: eres técnico de oxigenoterapia (en la empresa Linde). ¿Cómo han sido estas semanas?

Durante la pandemia ha sido de locos. Vas a muchas residencias, a hogares con la incógnita y a sitios donde sabes a ciencia cierta que son pacientes con el positivo del covid-19 y luego vuelves a tu casa, convives con personas o ahora que hay libertad quieres ver a tu familia, o a quien sea, amigos. Pero yo había días que venía que me entraba un dolor de cabeza pensando. Aunque no tuvieras nada, pensabas que lo tenías.

Las primeras semanas estuve trabajando por La Bañeza y Astorga y la zona de la Valduerna, que hubo una infección muy fuerte. A todo infectado, como afecta al sistema respiratorio, le ponían terapia y para las recuperaciones más de lo mismo. Y no sabes si los recuperados son inmunes de verdad o si lo transmiten. Todo bastante incierto.