Iván Alonso: "Queremos tener el primer alcalde bercianista de la historia de Ponferrada"

El candidato de CB a la Alcaldía de Ponferrada, Iván Alonso. / QUINITO

Iván Alonso se presenta a la Alcaldía de Ponferrada al frente de Coalición por el Bierzo con el objetivo de lograr que el bercianismo rompa su techo histórico de concejales en la capital del Bierzo, pero también con aspiraciones de tener más peso tanto en el Consejo Comarcal como en la Diputación de León.

¿Con qué objetivo llega Coalición por el Bierzo a estas elecciones?

Nosotros nos presentamos con el objetivo de tener la posibilidad de alcanzar la Alcaldía de Ponferrada. No nos presentamos para ser llave o para superar el 5 por ciento, nos presentamos para gobernar. Llevamos, de hecho, ocho años gobernando y sabemos lo que es gobernar con el PP y con el PSOE, y por lo tanto hemos hecho una gestión donde hemos creado de la nada dos concejalías que no existían en el Ayuntamiento con dos experiencias muy positivas, tanto en la de Medio Rural como en la que lleva mi compañero de Salubridad Animal y Alcaldías de Barrio. Hemos hecho un gran esfuerzo con pocos medios, porque todo lo que comienza de cero genera unas expectativas pero hay que pelear mucho para conseguirlas, y queremos trasladar nuestra experiencia a la ciudad. Por lo tanto, luchamos por la Alcaldía de Ponferrada y quiero recordar que no hace falta ganar unas elecciones para tener un alcalde. Queremos tener el primer alcalde bercianista de la historia de Ponferrada. Hay muchas maneras de ganar elecciones. Hay partidos que hasta las ganan y no tienen la alcaldía, por lo tanto vamos a superar esa barrera histórica de los dos o tres concejales para llegar a un número suficiente que nos dé la posibilidad de tener la Alcaldía.

¿Qué balance hace de estos últimos cuatro años en el equipo de gobierno?

Han sido cuatro años muy difíciles, con la pandemia de por medio, que no es una excusa, y una falta de diálogo con el alcalde que no atisbábamos al inicio del mandato y hemos denunciado reiteradamente porque somos un partido transparente. Nosotros firmamos un pacto de gobierno, no un pacto de silencio. De hecho, en nuestra propuesta electoral van buena parte de medidas que nos hubiera gustado implantar en este mandato y que no se pudieron concretar porque ha habido esa falta de diálogo. De muchos proyectos nos hemos enterado por los medios o en la presentación de los mismos.

Por otro lado, es cierto que con dos concejales tienes que respetar en algunas circunstancias lo que dice una mayoría, que en este caso está formada por el PSOE. Lo que demandamos para que cambie algo en Ponferrada, porque 43 años de lo mismo nos van a llevar a lo mismo, es obtener una mayoría suficiente para poder tener la alcaldía e influir con nuestras ideas para que Ponferrada salga del atasco. Queremos una Ponferrada que vuelva a sonreír, donde se vivía de una manera diferente a esta Ponferrada gris que nosotros no queremos y estamos en posición de conseguirlo. Lo que sí le decimos a la gente es que, con la experiencia que hemos tenido estos cuatro años y los cuatro anteriores, estamos lo suficientemente preparados para presentar esa alternativa, que es real y que ahora mismo es la única que veo para la ciudad.

El alcalde dijo que esos roces tenían tintes electoralistas porque han surgido especialmente en el último año, con la ZBE como principal punto de desacuerdo.

Yo a Olegario lo que le tengo que decir es que él habla de la típica manera que lo hace un partido estatal y no se sale de ese guion. Nosotros estamos en elecciones desde el momento en que tomas posesión, llevamos cuatro años trabajando para la ciudadanía con un proceso normal de explicar nuestro programa, llevarlo a cabo y trabajar. Por lo tanto, que no mire tanto el calendario electoral, que lo veo bastante preocupado con ese tema, porque nosotros los deberes los tenemos hechos desde hace mucho tiempo, ni siquiera desde hace un año, y la gente nos conoce y sabe qué es lo que queremos, a dónde vamos y qué es lo que podemos hacer.

Sí que es cierto que la vida nos cambió con la pandemia y que hay unos fondos europeos que llegan a la ciudad por mérito propio de la ciudad porque tiene más de 50.000 habitantes. Por muchos viajes que haya hecho el alcalde a Europa, eso es una patraña y él lo sabe. El dinero iba a llegar igual, lo que pasa es que a la hora de aplicarlo se ha hecho de manera errónea, a espaldas de su socio y, por lo tanto, a espaldas de toda la ciudadanía. Si no ha tenido diálogo con nosotros, ¿qué diálogo va a haber tenido con la gente? Eso se percibe y no estamos de acuerdo con cómo se han aplicado esos fondos. Por supuesto, hay manera de corregirlo y en este mandato se va a corregir.

Si de Coalición por el Bierzo depende, hay dos líneas rojas infranqueables. La primera, la Zona de Bajas Emisiones. Nosotros no prometemos, nosotros nos comprometemos, y ya hemos frenado la ordenanza, si no ya la hubiéramos visto aprobada en comisión y en pleno en marzo o en abril, pero ni ha ido a comisión, ni ha ido a pleno, ni va a ir. Y si de nosotros depende, no se va a hacer, porque hay que hacer una diagnosis de qué es Ponferrada y no trazar deprisa y corriendo unas líneas y decir lo que es una Zona de Bajas Emisiones y lo que se va a hacer en su interior.

La otra línea infranqueable es la ORA, que en este año 2023 carece de todo sentido. Hemos visitado varias ciudades, hemos visto varios modelos y no puede ser que tengamos una ciudad y comercios de primera y de segunda. Además, la ORA no supone ni siquiera una recaudación importante para el Ayuntamiento de Ponferrada. Tenemos que reconvertir a los trabajadores de la ORA en agentes de movilidad y dar 45 minutos de aparcamiento gratuito en Ponferrada. Si vienes a hacer algo que te va a suponer una tarde o una mañana, dejas el coche en los aparcamientos disuasorios a cinco minutos del centro, y si vienes a una gestión, tienes esos 45 minutos. También planteamos los corredores escolares para que esos agentes de movilidad puedan conducir a los menores a los centros educativos sin tener que ver escenarios donde los coches aparcan de mala manera para dejar a los niños.

Llegado el caso, ¿repetiría pacto con el PSOE?

Puede repetirse el pacto con el Partido Socialista perfectamente, como puede volverse a reeditar un pacto con el PP, porque son lo mismo. He gobernado cuatro años con uno y con otro, y no es más de derechas o de izquierdas poner una farola, urbanizar una calle, dar servicio a un ciudadano o agilizar la instalación de una empresa para que cree puestos de trabajo. Es que ese cuento que nos venden de situarnos entre rojos y azules es una patraña. Entonces, no tendremos ningún problema, pero sí le digo que lo que vamos a querer es que, de venir algún representante de las administraciones de las que Ponferrada tiene que ser una aliada, que son la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, ese paseo de consejeros o de ministros, o incluso de presidentes, va a servir para algo, porque si vienen aquí va a ser para firmar cosas, no a pasearse y a contarnos historias, que es lo que vienen haciéndole a nuestros queridos representantes aquí tanto de un partido como de otro. Si vienen, será para sentarse y firmar, y si no, no vendrá nadie.

Hablemos de programa. Resúmanos esas ‘101 ideas’ que presentaron al inicio de la campaña.

Nosotros planteamos tres cuestiones que a los ponferradinos les preocupan sobremanera, hablando de política municipal donde podemos hacer cosas, porque la sanidad no es una cuestión municipal, es una competencia autonómica clarísima. Esas tres líneas son el urbanismo, el comercio y la formación y el empleo.

En materia urbanística queremos dar un cambio total al modelo de Ponferrada para ayudar precisamente al otro aspecto, que es el comercio. En primer lugar, hay que soterrar la avenida del Castillo porque necesitamos un gran espacio público abierto delante del Castillo hasta Cruz de Miranda con la confluencia de la calle Gil y Carrasco y el Mercado Viejo. Esto sólo se hace soterrando la avenida porque no podemos cortar una arteria de Ponferrada y la circunvalación Sur puede llevarnos décadas. En ese sentido, plantearíamos una primera actuación en el Puente Boeza e incluso Flores del Sil. No descartamos esa circunvalación, pero lo que podemos hacer de manera inmediata es soterrar la avenida del Castillo. De esta manera, conseguimos que el flujo de hasta 150.000 visitantes se conduzca por el centro del Casco Antiguo hacia un lugar estratégico, porque hemos detectado que el río Sil es una barrera infranqueable para toda esta gente. Pero vamos a llegar allí, a un mirador espectacular desde el que van a ver la Ponferrada que no conoce nadie porque la calle del Rañadero está destrozada y no invita a los turistas a aventurarse y cuando te asomas al Castillo no ves una ciudad sugerente.

El segundo aspecto urbanístico es la remodelación completa del Mercado de Abastos para atraer a esos turistas. Queremos algo parecido a la Boquería, al Mercado de San Miguel, algo completamente distinto en el interior y en el exterior, con una integración urbanística de todas esas manzanas con el Mercado, y hacer una zona tan atractiva que la gente quiera ir a ver un mercado único en España. Luego hay que conducirlos al centro, pero ¿por dónde? Llegas a la calle del Cristo, donde en 40 años nadie ha hecho una actuación para hacerla atractiva. Nosotros queremos el modelo de Águeda, en Portugal, una calle del Cristo también espectacular. Con poco se puede hacer mucho y conduciría a la gente a donde los queremos tener también: en el centro comercial de Ponferrada, que es la plaza de Lazúrtegui, y rememorar lo que fue el milagro económico de Ponferrada, la Ciudad del Dólar. Yo quiero ver a la gente que se quede en Ponferrada dos o tres días, no que venga al Casco Antiguo, coma, se compre una botella de agua, se vaya a Las Médulas y hasta luego. Quiero ver a la gente llena de bolsas, no de botellas de agua. Esta apuesta ligaría el turismo con el comercio.

¿Y la formación y el empleo?

La tercera gran apuesta es la formación y el empleo. Después de la experiencia del boom universitario en los 90, cuando todo el mundo quería hacer una carrera, ahora lo que demanda Europa es que para el 2030 se necesitará un 65% de mano de obra cualificada, es decir, formación profesional. ¿En qué ha sido referente Ponferrada toda la vida? En industria, en empresas, en empleo directo de este tipo porque tenemos todas las condiciones. Todo lo que nos rodea es importante para hacer de esto un vivero de empresas para todas las prácticas. Eso atraerá profesionales y profesores que quieran venir a impartir clase a Ponferrada porque queremos ser la ciudad de la formación profesional. Si vienen los mejores profesores, querrán venir los alumnos. Y tercero, ese vivero de empresas donde haya sinergias para realizar prácticas en empresas de todo tipo: vidrio, cemento, acero, tecnología en renovables, agricultura, ganadería, que van a ser sectores tecnológicos de primer orden… Todo eso se debe hacer aquí y no podemos perder ese tren como perdimos el de los centros universitarios en los 80 y los 90. Luego, por supuesto, apostaremos por traer industrias agroalimentarias al Campus de Ponferrada que complementarían esto que estoy comentando y la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local en la Uned, que para nosotros también es estratégica. Así también impediríamos que la gente se vaya a buscar un futuro o una formación fuera.

Hacía referencia al sector agroalimentario, ¿ve viable el proyecto de parque agroalimentario entre Ponferrada y Camponaraya?

Todo es viable porque si algún territorio tiene las características para tener un gran parque agroalimentario dinamizador de un sector llamado a liderar buena parte de lo que genere el Bierzo es este. Lo que pasa es que ya se olvidan también de la ganadería, ¿dónde está el matadero de referencia para el Bierzo? ¿Dónde están los cebaderos comunitarios que piden buena parte de los ganaderos, incluso en Ponferrada? Siempre ocurre lo mismo, llegan las elecciones y salen estos anuncios. Yo lo que quiero es ver el Bocyl donde aparecen los 100 millones de euros, mientras no aparezcan, eso son cantos de sirena. ¿Terreno? El que quieran, en el Bierzo hay terreno para todo, pero esa no es la cuestión, la cuestión es dónde está el dinero.

También me he cansado de oír que tiene que salir de las empresas y son éstas las que tienen que pedirlo. ¿En Valladolid sale de las empresas o es la Administración la que toma la iniciativa? Pues que no nos cuenten cuentos. Lo que pasa es que ahora están presionados porque llegan las elecciones y pueden perder cuota de poder, por lo que tienen que generar expectativas y el engaño de siempre. Coalición por el Bierzo no entra ahí, porque es un engaño y un juego, igual que el enésimo estudio para el AVE y más de lo mismo de estos últimos 43 años.

¿El caso de Pedro Muñoz puede influir en los resultados de Coalición por el Bierzo?

No. Me lo han preguntado no sé si cuarenta veces y las cuarenta digo que no. Ahí están los hechos: 30 candidaturas en el Bierzo, más de cien candidatos a juntas vecinales, cerca de 350 candidatos en toda la comarca… Coalición por el Bierzo está por encima de los temas personales y personalistas.

Con todas esas candidaturas, ¿qué expectativas tienen a nivel comarcal?

Es necesario que representemos a los bercianos en la Diputación y es necesario que tengamos mayor presencia en el Consejo Comarcal del Bierzo, que al final es el primer referente para las juntas vecinales, donde también hemos hecho una apuesta muy importante. Aquí hay partidos que se presentan que llevan el nombre del Bierzo y no salen de Ponferrada y no presentan juntas vecinales. A mí me parece increíble, es un tema de marketing y cuando llegan las elecciones la gente se vuelve loca por presentar una opción personalista. Yo no entiendo así la política, yo creo que la política no es una persona liderando un partido. Tengo un equipo impresionante y soy el secretario general y candidato porque a alguien lo tiene que ser, pero sin toda la gente que está detrás no seríamos nada.

Coalición por el Bierzo precisamente emana de la sociedad berciana, es un movimiento político pero también social, y por lo tanto tiene que estar representada y tiene que presidir ya alguna institución, y por eso vamos a pelear, porque además estamos convencidos de que es lo que necesita el Bierzo y es ese punto de inflexión entre la alternancia de gobiernos azules y rojos que siguen haciendo lo mismo: que el Bierzo vaya hacia una deriva que no queremos. Nosotros queremos que Ponferrada vuelva a sonreír, tenemos 101 ideas para que recupere la sonrisa y crear una nueva Ponferrada que la ponga como el referente nacional que fue hace décadas, y es algo que está en nuestra mano, no son cuestiones imposibles. Es lo que vamos a hacer si los ciudadanos de Ponferrada quieren.