Javi Rey: “Va a ser un año tremendamente igualado, pero estamos preparados para este gran reto”

La Ponferradina comienza este domingo la Liga recibiendo a la Real Sociedad B. A pocos días para el debut liguero, el nuevo entrenador blanquiazul, Javi Rey, hace balance de la pretemporada, del mercado de fichajes y de lo que espera de un proyecto que tiene un objetivo claro: el ascenso a Segunda División.

¿Qué conclusiones saca de la pretemporada?





El balance es positivo, hay ganas y se nota la predisposición de los jugadores hacia el trabajo. Tenemos un buen grupo, con jugadores superprofesionales. La pretemporada fue buena en líneas generales, no me quedo sólo con los resultados, sino que esa predisposición al trabajo y lo que hacemos durante la semana se vea reflejado en los partidos. Tenemos una manera de jugar completamente diferente a la de la temporada pasada y creo que ya se ven cosas de las que les pido a los futbolistas, por lo que estoy contento con la pretemporada.

En su presentación habló de que quería una Ponferradina valiente, que mire a la portería contraria, pero en pretemporada hemos visto que tampoco descuida la defensa…

Era un punto fuerte de la Deportiva la temporada pasada. Fue el equipo que menos encajó, sus números de goles en contra el año pasado son de campeón, el único problema que tuvieron fue de goles a favor. Tenemos que mantener las cosas que se hacían bien, que es mantener en muchos partidos la portería a cero, e intentar ser más protagonistas con balón. Me gusta el buen juego, el buen trato al balón, el modelo de juego combinado, pero siempre veo ese modelo de juego como un medio para llegar a un fin, que es generar ocasiones de gol, no me gusta dar pases por dar. Queremos jugar bien al fútbol, pero con un objetivo, me gusta que el equipo sea vertical y generar situaciones de área y que haya ocasiones de gol, porque eso nos va a acercar mucho a la victoria.

¿Contento también con la plantilla que se ha confeccionado?

Sí, muy contento. Fichamos muchas de las primeras opciones que queríamos. Creíamos, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico, que teníamos que mejorar en ciertas posiciones y creo, sobre el papel, mejoramos. Estoy encantado porque tenemos todas las posiciones dobladas, tenemos muchas alternativas, jugadores de mucho nivel, diferentes perfiles y jugadores que incluso pueden jugar en varias posiciones. Al final eso enriquece la plantilla, tener variantes, no ser tan predecibles en cuanto a alineaciones, recursos en días de partido… Estoy muy contento con la plantilla.

Se ha traído a tres jugadores del Arenteiro –Germán Nóvoa, Álvaro Ramón y Esquerdo–, ¿cabe pensar que son fijos para usted o también se lo tendrán que ganar?

Yo los veo como tres jugadores que estuvieron conmigo, pero también como tres jugadores más de la Deportiva. Estoy contento con ellos tres, con los que han venido y con la gente que renovó. Al final hay que valorar todo, hay gente que vino aquí teniendo mejores ofertas a nivel económico y eso es de agradecer. Tanto Sietes, como Eduardo, como yo lo tenemos claro: los jugadores que están en la Deportiva son jugadores que quieren estar aquí y eso es importantísimo para nosotros.

Le ha tocado gestionar el adiós de Yuri. ¿Qué supone su marcha para el equipo?

La verdad es que no es una cosa mía, es algo del club. Yuri es miembro de la Deportiva y estamos muy contentos de que siga en el club, ahora en otra faceta. Está trabajando en la secretaría técnica como adjunto a José Sietes, está mucho en el día a día y tengo una buena relación con él. Cuando estudiaba INEF en Pontevedra iba a verlo jugar, pero no lo conocía personalmente. Ahora lo estoy conociendo y creo que es importante que esté en el club para ayudar a seguir creciendo y sobre todo va a ayudar a la plantilla porque es un jugador referencia para el Bierzo y para la Ponferradina.

¿Su función irá entonces más allá de los despachos?

Él va a estar en el día a día. Tanto Sietes como Yuri son trabajadores del club muy cercanos y están ahí para todo lo que necesitemos. El trato del club hacia nosotros es maravilloso, es un club superprofesional, pero lo que más me sorprendió es que es un club superfamiliar.

Al hilo de eso, usted declaró en varias ocasiones que entrenar a la Ponferradina era uno de sus objetivos profesionales. ¿A qué se debe su admiración por este club?

Estuve ocho años en el Barco y por cercanía jugábamos todos los veranos un partido de pretemporada, venía a ver partidos en El Toralín, estuvo muchos años en el fútbol profesional y en Primera RFEF es un referente. Yo veo a la Deportiva como un club para seguir creciendo e intentar devolverlo a su lugar, que es el fútbol profesional. Para mí, entrenar a la Deportiva y conocer al club desde dentro, ha servido para darme cuenta de que si ya lo tenía como un club de referencia, ahora muchísimo más. Estoy conociendo maravillosas personas, una afición espectacular que lo está demostrando en la campaña de socios y estoy deseando que llegue el partido del domingo porque estoy muy contento tanto en el club como en la ciudad, muy cómodo, como si estuviera en casa.

¿Esa percepción del club que tenía desde fuera se ha quedado pequeña?

Sí. El año pasado cuando me enfrenté a ellos tanto en Carballiño como aquí ves un club superprofesional y en el momento en que entras dentro sigues viendo ese profesionalismo, las instalaciones que tiene y lo bien organizado que está en todos los aspectos. Tiene la misma estructura que cuando estaba en el fútbol profesional y creo que están haciendo las cosas muy bien. Pero lo que más me sorprendió cuando entré es que el club es superfamiliar. Desde fuera parece muy profesional, y lo es, pero aparte de profesional es familiar y eso se agradece porque al final somos personas.

¿Cómo es su vida en Ponferrada?

La verdad es que poco te puedo decir. Desde que llegamos aquí a principios de julio poca vida social tuvimos. Estamos mañana y tarde en el club, llegamos a las ocho de la mañana y nos vamos a las nueve o nueve y media de la noche, llegar a casa, cenar y descansar porque al día siguiente vuelve a tocar entrenamiento. Las pretemporadas también son duras para el cuerpo técnico, pero ya tuvimos un momento para conocer el castillo, un poco la zona alta, la gastronomía, la hostelería… Es una ciudad muy activa, muy viva. Sales a la calle y hay mucho ambiente. Lo que más me sorprende es que ves a niños y niñas con la camiseta de la Deportiva y yo creo que eso es un activo que tiene el club que tenemos que aprovechar.

¿Ha notado la ilusión que despertó su fichaje entre la afición?

Sí. Un poco a través de las redes sociales, aunque tampoco las uso mucho, pero sí me transmiten que la gente está volcada con el equipo. La campaña de socios lo está demostrando y para mí es importantísimo el apoyo de la afición. Si queremos estar arriba, El Toralín tiene que ser un fortín, tenemos que ser muy fuertes en casa, y parte de esa fortaleza nos la da nuestra afición. Tener cada quince días El Toralín prácticamente lleno es importantísimo y tener ese apoyo de la afición en los buenos y en los malos momentos. Sí tengo esa muestra de cariño de la gente, por ejemplo en el primer día de entrenamiento había 30 o 40 personas viéndolo en el Anexo, te paran por la calle y te muestran su cariño y su apoyo… Para trabajar y para estar a gusto eso es importante. Es lo que le digo siempre a los jugadores: nuestra mayor motivación es la afición y queremos que se sienta orgullosa e identificada con el equipo.

Estamos a cuatro días de empezar la temporada y el discurso no suele variar de año a año. ¿Hasta qué punto es un tópico hablar de la igualdad de la Primera RFEF?

Se ha demostrado en estos años desde que se creó la Primera RFEF que es una categoría tremendamente igualada. Ganar un partido cuesta muchísimo, da igual que sea en casa o fuera, contra un equipo de la zona alta o de la baja, sumar de tres es muy complicado. Es una categoría que no está reconocida como profesional pero es profesional en los clubes, en los cuerpos técnicos y en los jugadores. Hay mucha labor de análisis del rival y eso iguala todo muchísimo más porque el fútbol cada vez es más táctico. A nivel físico, que era un poco la diferencia que había antes, ahora todos los equipos tienen medios y recursos para trabajarlo, entonces ahora la diferencia está en el plan de partido, en un detalle, en el talento del futbolista… Nosotros tenemos muchos jugadores diferenciales del medio del campo hacia delante que en cualquier jugada te pueden decidir un partido. Va a ser otro año tremendamente igualado pero estamos preparados para este gran reto y deseando que llegue ya el partido del domingo.

¿Se atreve a dar favoritos en esta Liga?

Buf, es complicado. Hay tres o cuatro equipos, como todos los años, que parten con la etiqueta de favoritos y nosotros podemos estar entre ellos. El Andorra, por ser un recién descendido y por presupuesto, creo que tiene una de las mejores plantillas de la categoría. La Cultural Leonesa también va a estar en la zona alta, el Real Unión se reforzó muy bien, los filiales van a estar siempre ahí… Hay un elenco de siete u ocho equipos que van a estar en la zona alta y esos tres o cuatro que nombré primero son los que van a disputar esas dos o tres primeras posiciones.

A ver si acierta y la Ponferradina es uno de ellos.

Ojalá.