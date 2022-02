José Ramón García: "Tenemos que dejarnos de piques y trabajar por esta provincia y esta comarca"

José Ramón García, procurador berciano por UPL. / QUINITO

José Ramón García será el encargado de representar al Bierzo por parte de la UPL en las Cortes de Castilla y León que se constituirán el próximo 10 de marzo. El número tres de la formación leonesista desgrana en esta entrevista su visión del regionalismo y las necesidades de la comarca que defenderá en Valladolid, siempre con la idea de constituir la Región Leonesa como objetivo último de su partido.

Enhorabuena por su elección. ¿Qué balance hace UPL de los resultados del 13F tras alcanzar el tercer procurador?



Era una cosa deseada y esperada, pero hasta que no lo hemos visto hacerse realidad estábamos con los pies en el suelo. Al final se consiguió el tercer procurador con creces y estamos muy satisfechos. Hubo un momento en el recuento en que bajamos a dos, pero estábamos tranquilos porque faltaban por contar los votos de la ciudad de León y su alfoz, y gracias a esos votos confirmamos el tercer procurador, que en este caso se encargará de defender al Bierzo, Cabrera y Laciana como se merecen.

En la ciudad de León fueron el partido más votado.

Fue un alegrón, porque todo el trabajo que llevamos realizando estos años por León ciudad, provincia y la Región Leonesa ha tenido su recompensa. La gente ha visto que los partidos mayoritarios no se han portado bien con la provincia de León y han reflejado ese hartazgo en su voto.

Llama más la atención su resultado en el Bierzo...

Estuvimos a la par e incluso superando a Coalición por el Bierzo en votos si unimos el Bierzo y Laciana, con 2.800 votos. La verdad es que ha sido una alegría, hemos hecho un trabajo muy intenso en el Bierzo, aunque también muy discreto, hablando con muchísima gente, sectores y asociaciones que necesitaban ser escuchadas, y eso creo que se ha reflejado en el voto de la sociedad.

¿Cuál es el secreto para que el mensaje leonesista cale en el Bierzo?

Sinceramente, nos quieren meter en una disputa en la que no creemos. Los bercianos nos sentimos bercianos, porque tenemos una identidad fuerte y propia, pero sabemos perfectamente que estamos en León y nos sentimos leoneses. Cualquier berciano, cabreirés o lacianiego cuando sale de la provincia y le preguntan de dónde es, dice que es de León. La gente lo tiene muy claro, pero hay ciertos partidos políticos que quieren servirse de esa diferenciación entre bercianos y leoneses que no está calando en la sociedad. La sociedad lo que quiere es que los partidos políticos solucionen los problemas del día a día, que se preocupen de la sanidad, de la educación, de las comunicaciones... y al final la gente sabe de dónde es y sabe lo que quiere, y nosotros somos el reflejo de eso. Siempre he dicho que si somos una provincia unida y nos damos la mano bercianos y leoneses vamos a ser muy fuertes y podemos conseguir todo lo que nos han quitado durante décadas. Si nos damos la espalda como intentan algunos, no vamos a conseguir nada.

Volviendo a los resultados, ¿cree que habrá gobierno en Castilla y León?

Es una pregunta complicada que tendría que responder el PP. A nivel personal, creo que van a hacer todo lo posible por conformar gobierno, pero no sabemos cuánto va a durar. Hay dos opciones, coalición con la extrema derecha de Vox, que no le va a doler prendas en hacerlo, o un gobierno en minoría, pero para eso necesitan la abstención o del PSOE o de Vox, así que lo van a tener complicado. Posiblemente se conforme gobierno, pero no sabemos cuánto va a durar. Solamente digo que dentro de año y poco vamos a tener elecciones municipales, con eso ya lo digo todo.

Supongamos que hay gobierno. ¿Qué propuestas va a llevar el procurador berciano de la UPL a Valladolid?

Durante todas estas décadas de gobierno del PP y de pertenencia a esta Comunidad artificial, el Bierzo ha sido el mayor perjudicado. Ante todo, el Bierzo necesita comunicaciones, tenemos que salir del aislamiento al que nos han sometido durante décadas y al que nos siguen sometiendo. Necesitamos autovías que nos han prometido a nivel autonómico, como la Ponferrada-La Espina, que sigo defendiendo que debe ser Sanabria-Ponferrada-La Espina, porque esta comarca necesita salida al sur y al norte. A nivel nacional necesitamos la Ponferrada-Orense, ¿cómo puede ser que tras más de una década todavía no la tengamos? Y después, lo más llamativo, el ferrocarril. ¿Cómo es posible que tengamos un trazado del siglo XIX y no hayan dado una solución? Hemos perdido el tren de alta velocidad, pero tenemos el de velocidad alta, que con un nuevo trazado acortaría muchísimo los tiempos. Todo es voluntad política y no puede ser que Ponferrada y León, las dos ciudades más importantes de esta provincia, estén tan separadas en comunicaciones.

¿Qué es lo que vamos a exigir? Comunicaciones, tanto de la comarca hacia afuera como dentro de la comarca, porque hay carreteras mal mantenidas y algunas abandonadas completamente, algo que no se puede consentir. Hay municipios alejados de Ponferrada por una mala carretera y es fundamental arreglarlas y mantenerlas para que la gente pueda decidir si quiere vivir en los pueblos o en la ciudad.

Entiendo que las comunicaciones son el primer paso hacia todo lo demás...

Claro, todo está relacionado. Sin comunicaciones, las empresas no se van a asentar aquí. Me hace mucha gracia cuando los partidos mayoritarios dicen que hay proyectos de que una empresa venga al Bierzo y va a crear no sé cuántos empleos. Siempre están prometiendo cosas que, con el tiempo, vemos que no se cumplen. Las empresas necesitan comunicaciones. Si tienen buenas carreteras y buen ferrocarril van a venir al Bierzo, pero si llegan y se encuentran con lo que se encuentran, ¿se van a asentar en el Bierzo o se van a ir a Valladolid? Y luego están los polígonos industriales de aquí, que la Junta tiene completamente abandonados, con malas entradas, falta de alumbrado y falta de fibra óptica, que es escandaloso en el siglo XXI.

¿La UPL tiene como fin último o primero la separación de León y Castilla?

El ideario y el proyecto de la UPL es defender la Región Leonesa y conseguir su autonomía, que nos fue hurtada y nos forzaron a unirnos con Castilla. Castilla tiene su identidad y la Región Leonesa tiene la suya, y vamos a luchar por ella siempre, es el primer punto de la UPL. Yo creo que con el tiempo lo conseguiremos, porque la gente se está dando cuenta de que esta comunidad artificial llamada Castilla y León no es para nada una comunidad de éxito. Hay una parte castellana, con todo nuestro respeto y cariño a los castellanos, que tiene su propia identidad, y en la Región Leonesa tenemos nuestra identidad, que queremos recuperar, así como nuestro autogobierno para manejar nuestra comunidad lo mejor posible. UPL va a luchar por ello siempre, es un punto que no es negociable.

¿Cómo encajaría usted al Bierzo en la Región Leonesa?

El Bierzo va a ser lo que quieran ser los bercianos. Hay muchos modelos posibles para que el Bierzo tenga el peso que le corresponde, pero tampoco vamos a engañar a la gente, sabemos perfectamente que la división territorial depende del Gobierno central. Crear una provincia no depende de una autonomía o de un antojo político, va a depender del Gobierno central y de los partidos mayoritarios. ¿Y si no conseguimos la provincia ya nos quedamos así? No, hay otras opciones. Se puede hacer una división por distritos con sus propios presupuestos y su funcionariado, que puede dar mucha vida a lo que sería, por ejemplo, el distrito de Ponferrada. Y sería mucho mejor que un Consejo Comarcal que, a la vista está, no le han dado las competencias que tiene que tener y tiene un presupuesto ridículo. Hay muchas maneras de poder dar al Bierzo el peso que le corresponde, y León sabe que el Bierzo tiene una identidad fuerte y propia que hay que respetar.

Y sin llegar a la autonomía leonesa, o antes de hacerlo ¿se puede pelear por un Consejo Comarcal del Bierzo más fuerte?

Por supuesto que sí, es un organismo que desde que se creó no se le han dado las competencias que tiene que tener y depende directamente de la Junta de Castilla y León, con lo cual es una entidad que, según está planteada hoy por hoy, no sirve para nada. Ese organismo puede hacer muchísimas cosas, pero con las competencias delegadas que tiene que tener, y yo creo que se puede hacer perfectamente. Pero como dije antes, es voluntad política y a la Junta le interesa tener a esta provincia dividida, por lo que ha creado un ente al que no le están dando competencias ni presupuestos que lo único que están haciendo es confrontar a una parte de la provincia de León con el resto. Como siempre he dicho, una cosa es el pique entre la ciudad de Ponferrada y la de León, o entre la Cultural y la Deportiva, pero ningún berciano se siente contrariado contra cualquier ciudadano de la provincia de León y viceversa, ningún leonés de la provincia va a estar confrontado con un berciano. Insisto en que juntos somos más fuertes, si nos damos la mano podemos conseguir muchísimas cosas, y si nos damos la espalda lo único que vamos a conseguir es lo que estamos viendo: aislamiento para el Bierzo, pobreza, envejecimiento y despoblación. Eso no se puede consentir y la Junta sabe a lo que está jugando, porque sabe que si la provincia más fuerte, que es León, está dividida, la única que gana es Valladolid y los demás perdemos todos. Tenemos que sentarnos y hablar seriamente de este tema, dejarnos de piques y trabajar por esta provincia y por esta comarca.