Lidia Coca: “Esta es una oportunidad para que Europa conozca de primera mano lo que necesita el Bierzo”

¿Cómo están siendo los primeros días de campaña?

Están siendo unos días intensos, bonitos y, sobre todo, tratando de trasladar a la ciudadanía la importancia de las elecciones europeas, que siempre quedan como un poco más lejanas y más en este caso, que no coinciden con municipales o autonómicas. Es un poco más complicado llegar a los ciudadanos y es lo que estamos intentando hacer, en este caso con los ponferradinos, los bercianos y toda la provincia de León, para que sepan lo trascendentes que son estas elecciones y todo lo que nos jugamos, sobre todo en esta tierra. Conocemos bien todo lo que nos ha hecho la cabeza de lista del PSOE, ese cierre ideológico de la minería, esa pérdida de 11.000 puestos de trabajo que teníamos con la minería del carbón, y si esta señora consigue liderar las políticas ecológicas y energéticas en Europa sería nuestro fin. Por eso tenemos que trasladar que el Bierzo necesita las políticas del Partido Popular.

Decía el día de la pegada de carteles que son unas elecciones “vitales” para el Bierzo. ¿Qué puede conseguir el Bierzo de la Unión Europea?

Sobre todo, el destino de esos fondos que llegan desde el Parlamento Europeo, que es quien los envía y luego el Gobierno de España es quien los dirige. Hacer políticas destinadas a los ciudadanos, a las familias y a la búsqueda de empleo, a esa cohesión entre el territorio, el empleo, la familia y la fijación de población. En el Bierzo estamos sufriendo una sangría continua de pérdida de población. ¿Por qué el Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez no piensa en las necesidades de este territorio, que es uno de los más afectados por el cierre anticipado de la minería y de las térmicas? Lo que necesitamos es esa cohesión y preguntar a las empresas qué necesitan para fijar ese empleo en el territorio berciano. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular con las políticas del presidente Mañueco, por ejemplo con la bajada de los impuestos de donaciones y sucesiones, con una educación de calidad, con viviendas para jóvenes… Lo que hace el PP es fomentar la política por y para las personas, que es la política del día a día, no queremos extravagancias, cosas imposibles, extremos ni populismos.

En infraestructuras es vital el Eje Atlántico, que nos llevan vendiendo humo desde hace años. El dinero está, los millones están en Europa, pero Pedro Sánchez no quiere destinarlos al noroeste, prefiere llevarlos al Mediterráneo y a sus amigos los nacionalistas simplemente porque son más y porque lo mantienen en la Moncloa. Nosotros no queremos ser ni más ni menos, queremos ser iguales, y es lo que el Partido Popular está pidiendo.

¿Cuáles son las principales propuestas concretas del PP que afecten al Bierzo, más allá de esas líneas generales?

Lo más importante son esos incentivos fiscales a la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia, preguntar a los empresarios qué es lo que necesitan y dónde lo necesitan para fijar la población en el territorio del Bierzo. Hacer a nivel nacional y desde Europa esa bajada de impuestos que ya existe en Castilla y León en pirámide: Europa, España, Castilla y León, Bierzo, para poder fijar población.

¿Cuál es la principal preocupación de las personas? Los pensionistas, la gente mayor, que van a comprar y su mayor preocupación es el aumento de precios en la cesta de la compra. Esa bajada de impuestos es lo que les beneficiaría. El PP propone ese incentivo fiscal para poder aumentar la renta disponible de trabajadores y familias. Eso es un pilar básico del programa del Partido Popular al Parlamente Europeo, cosas básicas pero importantes, la política del día a día que le importa a las personas que se levantan por la mañana, van a trabajar y se preocupan por sus hijos y por lo que tienen en el bolsillo.

Volviendo a lo que decía al principio, ¿es necesaria más pedagogía sobre el funcionamiento y la importancia del Parlamento Europeo? Quizá la propia campaña sería un marco apropiado…

Sí, yo creo que vemos a Bruselas como algo muy lejano, que lo único que nos aporta es más burocracia, más papeleo y entorpecer las cosas, pero realmente no es así. En Bruselas es donde se mueve todo. Hay mucha legislación que ni siquiera los gobiernos de los Estados miembros tocan, porque viene impuesta desde Europa. Realmente tendríamos que hacer esa labor pedagógica para que todos los ciudadanos lo entendiesen. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la última palabra en muchos temas. Es algo que la gente no termina de entender y comprender, y por eso estas elecciones también son fundamentales para decir los próximos dos o tres años van a ser clave para todos los Estados de la Unión Europea y todo se va a tratar en Europa.

¿Eso no contrasta con la manera de afrontar estas elecciones en España, que casi parecen unas generales nacionales?

Es que llevamos tiempo con una sociedad muy encrespada por cómo Pedro Sánchez está tratando a los españoles, esa humillación constante a la que nos está sometiendo, esos conflictos internacionales a los que nos deriva, con un país amigo que ha llevado a España durante tanto tiempo por bandera y ahora lo considera como el enemigo… Este señor ya no sabe qué hacer y por eso las elecciones europeas van a ser reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Por eso la gente tiene que salir a votar con la intención de demostrar a Pedro Sánchez que no quieren al Partido Socialista en España, porque la gente ya sabe que Pedro Sánchez no es Partido Socialista. Lo dijo el otro día Felipe González: Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, es sanchismo y lo único que quiere es mantenerse en la Moncloa. Muchos de los líderes socialistas a nivel municipal y autonómico no están de acuerdo con Pedro Sánchez, pero es lo que tienen, es su líder y tendrán que seguirle. Ahora mismo el Partido Popular es el único partido centrado, el único que apuesta por una política normal, del día a día, del ciudadano, de la familia, sin grandes extravagancias, que es lo único que está haciendo el PSOE. Pedro Sánchez lía una y al día siguiente tiene que liar una más grande para que no se hable de la anterior. El otro día se habló del reconocimiento del Estado de Palestina pero a este señor no le duele el sufrimiento del pueblo palestino o el pueblo israelí, es que tenía que ir a dar la cara al Congreso de los Diputados para hablar de los problemas reales de España y habló de Palestina para no tener que hablar de todo lo demás.

Se habla mucho de posibles pactos entre el PP europeo y la ultraderecha, algo que en Ponferrada no salió del todo bien. ¿Cómo se llevan esas críticas dentro del Partido Popular?

Me vuelvo a repetir un poco. El Partido Popular es un partido de derecha centrada y el Partido Popular europeo es un partido que respeta todos los derechos. Dentro del grupo ‘popular’ europeo caben todas las opiniones centradas, no somos extremistas, no somos alarmistas y no vamos más allá de la política del día a día que necesita el ciudadano normal. No hay que alarmar, no hay que asustar con que viene el lobo.

¿Si Lidia Coca sale elegida europarlamentaria, qué va a pasar con su puesto en el Ayuntamiento de Ponferrada?

Tengo muy en mente que Ponferrada es lo que quiero y por lo que he entrado en política. Estoy muy a gusto luchando y trabajando por los ponferradinos. He aceptado estar en esta lista al Parlamento Europeo porque considero que es vital para Ponferrada y para el Bierzo que tanto Dolors Montserrat como Raúl de la Hoz conozcan de primera mano las necesidades de Ponferrada y del Bierzo, y así se lo he trasladado. Sobre todo a Dolors Montserrat, porque Raúl de la Hoz es pleno conocedor de esas necesidades y es un apasionado de esta tierra, como nos trasladó en el acto de Ponferrada. Considero que estar en esta lista es una oportunidad para demandar, para reivindicar y para que en Europa conozcan de primera mano lo que necesitamos en esta zona para esa transición en la que nunca hemos estado, porque aquí ha habido cierres de minas y de térmicas y nunca nos ha llegado esa transición. No me canso de decir que hemos perdido esos 11.000 puestos de trabajo y no nos ha llegado nada. Es una oportunidad y hay que saber aprovecharla.