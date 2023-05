Marco Morala: "Estoy convencido de que obtendremos una mayoría suficiente para gobernar en solitario"

Marco Morala, candidato del PP a la Alcaldía de Ponferrada. / QUINITO

Después de cuatro años en la opsición, Marco Morala repite como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ponferrada en las elecciones de este 28 de mayo. En su programa, los 'populares' inciden en la necesidad de dar facilidades a la instalación de empresas para recuperar empleo y población, abogan por una gestión privada de la recogida de basuras y el transporte público, y aseguran que trasladarán la controvertida Zona de Bajas Emisiones al Casco Antiguo de la ciudad.

Empecemos haciendo un balance de sus cuatro años en la oposición.

Han sido cuatro años de intenso trabajo en los que la oposición ha ido dirigida en dos líneas. Una, constructiva, en la que hemos hecho propuestas a los distintos remanentes que nos ha presentado el equipo de gobierno. Estuvimos a la altura en el momento más difícil de la pandemia, no sólo votando a favor de todos los decretos dictados desde Alcaldía, sino participando y aprobando ese Plan de Recuperación post-covid. Lamentablemente, nosotros estuvimos a una gran altura y por parte del equipo de gobierno no se supo estar a la misma altura que estuvimos nosotros, esa lealtad de ciudad que mostramos no obtuvo respuesta por su parte y ese ambicioso plan se quedó en absolutamente nada al ejecutarlo.

Por otra parte, está lógicamente esa labor de oposición crítica con toda la labor del equipo de gobierno. Hemos estado constantemente en los medios denunciando todos aquellos defectos de gestión que han sido constantes durante estos cuatro años de Olegario Ramón al frente. Las consecuencias de estos cuatro años han sido menos actividad económica, menos empleo, menos pulso social y mucha menos población.

Volviendo a la pandemia, hubo un momento de unidad política que duró muy poco. ¿Qué ocurrió para que se rompiera esa unión?

De entrada, nosotros entendíamos que la ciudadanía necesitaba que los grupos políticos que formábamos parte de la corporación municipal tuviéramos esa unidad en momentos difíciles, y creo que en esos momentos se estuvo a la altura. ¿Qué pasó posteriormente? Insisto en que nosotros contribuimos aprobando ese Plan de Recuperación y quien tenía que ejecutarlo no lo ejecutó, se dedicó a vivir en ese mundo ideal de redes, fotos y viajecitos improductivos. Se dedicó a implementar esa tasa de la basura, a un gasto superfluo y a una gestión deficitaria durante esos tres años y medio, concentrando todas las obras en los últimos seis meses de mandato, con lo cual fue muy difícil mantener esa unidad cuando desde el equipo de gobierno no sólo se generó una incapacidad de mantener esa cohesión de todos los grupos, sino todo lo contrario. Hay que recordar que desde la oposición sacamos adelante dos plenos extraordinarios para aprobar una rebaja tributaria que entendíamos necesaria para los ponferradinos, y ahí estuvimos unidos distintos partidos con distintas sensibilidades y distintas ideologías. Estamos hablando de un exconcejal del PSOE, de USE Bierzo, de Ciudadanos y del propio Partido Popular, un arco ideológico totalmente diferente a los que nos unía algo que está muy por encima de nuestras siglas e ideologías, que es Ponferrada y los ponferradinos.

Su programa se basa en la palabra ‘cambio’. ¿Qué hay que cambiar en Ponferrada?

En primer lugar, la ilusión y dar un futuro a los ponferradinos. Hay cuestiones que son prioritarias y otras que son necesarias. Entre las necesarias, ese plan plurianual de aceras, baches e iluminación y mejorar los contratos de limpieza viaria, recogida de basura, parques y jardines, que aunque está municipalizado tiene unas carencias importantes, y el servicio público de transportes. Eso hay que cambiarlo y son necesidades.

Las prioridades son las que son. Necesitamos atraer empresas, apoyar el emprendimiento y el asentamiento de las empresas. Acompañar a los autónomos y comerciantes, y no ponerles trabas como esta Zona de Bajas Emisiones. Todo esto acompañado de medidas eficaces que permitan la generación de empleo, no sólo respecto a los jóvenes, que contamos con la generación más preparada y se nos está yendo. Tenemos que generar sinergias y escenarios de tal manera que Ponferrada sea algo atractiva para ellos y se queden aquí como proyecto de vida, frenando la pérdida de población y revirtiendo esa tendencia para incrementarla poco a poco. Todo esto va a suponer un gran esfuerzo, sin la menor duda, pero hay que empezar desde el minuto cero de mandato.

Hablaba de los contratos de limpieza, basura y transporte. ¿Qué fórmula propone el PP para estos servicios?

Lo primero es decir que el candidato Ramón incumplió su palabra dada hace cuatro años en campaña electoral y en la que estuvo insistiendo machaconamente en su etapa en la oposición, a la que regresará a partir del 28 de mayo. Él hablaba de municipalizar, municipalizar y municipalizar. ¿Qué es lo que ha hecho? Mantenerlos bajo una gestión privada, excepto esos parques y jardines, que municipalizó en parte, pero como todo lo que hace lo hace mal, dejó fuera la poda y tuvo que privatizarla mediante una gestión indirecta.

¿Qué es lo que haría el Partido Popular? Estamos hablando de servicios esenciales, unos servicios públicos que requieren un gran esfuerzo por parte de la administración pública. Tanto en el servicio de transportes como en el de limpieza viaria y recogida de basura, el Partido Popular entiende que la gestión apropiada es la gestión privada. De hecho, creemos que el candidato Ramón así lo cree también, porque es lo que ha aprobado durante estos años de mandato en los que continuamos con una gestión privada de estas áreas de servicio público municipal.

Vamos con el empleo. ¿Cómo se consigue atraer a grandes empresas desde un ayuntamiento?

Hay que trabajar en dos líneas muy claras. Una, a través de los propios instrumentos municipales, como la Oficina de Desarrollo Local o el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) que nosotros apostamos por recuperar, y una serie de medidas imprescindibles, como una reforma tributaria que vaya acorde a la capacidad económica real de familias y de empresas. Por otro lado, hay que trabajar con otras administraciones generando sinergias y lealtades con ellas, no puedes reunirte un día con un consejero y cuando sale por la puerta decirle lo contrario. Tenemos que trabajar con todas las administraciones, tanto la autonómica como el Estado. Hay que impulsar los polígonos industriales de Ponferrada y de la comarca, es la apuesta para favorecer el asentamiento empresarial y que éste pueda generar empleo. Aquí ha existido un déficit que ha sido subsanado por la Junta de Castilla y León, tanto en El Bayo como en La Llanada, donde ha realizado unas inversiones muy importantes para atraer empresas y para algo prioritario, que es que las propias empresas que están instaladas se consoliden y crezcan en actividad y empleo.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se ha convertido en el caballo de batalla electoral de todos los partidos. ¿Es posible no llevarla a cabo, como ha dicho en alguna ocasión?

Bueno, yo he dicho que no aplicaré la Zona de Bajas Emisiones socialista de Olegario Ramón, literalmente. La ZBE que quiere aplicar el PSOE surge de un defecto importante, que es que ha sido ideada y se está ejecutando con una ausencia absoluta de diálogo con todos, no sólo políticos, sino con comerciantes, transportistas, taxistas y con los propios vecinos de la zona afectada. La normativa europea, de la que no nos podemos apartar, dice que las ciudades de más de 50.000 habitantes deben tener una Zona de Bajas Emisiones, pero no dice que en Ponferrada tenga que ser donde la quiere implementar este equipo de gobierno socialista, ni con la extensión y el nivel de restricciones que quieren poner. Nosotros estamos en contra de eso.

¿Cómo trabajaremos? En primer lugar, hay otros ayuntamientos que han acordado una moratoria hasta el año 2026 y es algo que tenemos en mente. En segundo lugar, hay que hablar de dónde ubicar esa Zona de Bajas Emisiones, y nosotros entendemos que hay otra zona que tiene los mismos ratios de contaminación que la zona centro y que lleva décadas con una semipeatonalización y una restricción importante de la movilidad, como es el Casco Antiguo. Por último, también hablaríamos de que se viera afectada siempre en mínimos de movilidad, mínima afectación a la actividad económica y una restricción mínima tanto para los vecinos como para los visitantes o aquellos que se dedican al transporte de personas y mercancías.

Desde luego que, ahora mismo, estamos hablando de algo muy preocupante porque toda esta zona diseñada por el equipo de gobierno adolece de una serie de defectos que determinan su nulidad, con el riesgo de tener que devolver las ayudas con las que se están ejecutando las obras. Hay sentencias que establecen que la falta de un estudio de impacto económico en la zona determinará su nulidad, que es el caso de Gijón, pero es que esto ha sucedido en Ponferrada también. Tampoco existe un estudio real que determine que existe un nivel de contaminación importante en la zona centro de Ponferrada donde se quiere implementar esta ZBE, con lo cual tenemos ahí otro motivo que puede determinar su nulidad en caso de que alguien decida acudir a los tribunales para resolver esta cuestión. Nosotros esperamos no tener que llegar a esos extremos, sino con diálogo, transparencia y sentándonos con todos los afectados, definir qué queremos hacer e intentar, con un análisis serio técnico y jurídico, que esta Zona de Bajas Emisiones se implemente en el Casco Antiguo.

Con la ZBE parece que la campaña se enfoca en el centro, pero ¿qué pasa con los barrios?

Nosotros proponemos para todos y cada uno de los barrios y los pueblos no sólo unas propuestas específicas, sino también algo muy importante que está en nuestro decálogo de compromisos, que es que no va a haber ponferradinos, barrios, pueblos ni asociaciones de primera y de segunda. Entendemos que hay que tratar a la periferia igual que a la zona centro, e incluso algunos tienen necesidades más prioritarias. Para Flores del Sil ya hemos anunciado nuestra intención de abrir las calles Teruel y Badajoz, la glorieta en el cruce hacia Toral de Meray, dotar al campo de fúbol de hierba artifical y también trasladar el recinto ferial a donde estaba la antigua fábrica de bloques de hormigón. Para cada barrio hay unas medidas concretas, pero lo principal es que todas las medidas que propongamos para Ponferrada se aplicarán en todos los barrios y pueblos del municipio.

Esta semana hemos estado visitando una vez más distintos pueblos y el abandono durante estos cuatro años es absoluto. Han alcanzado un grado de decadencia que asusta. Por eso los esfuerzos se deben distribuir entre todas las localidades que integran el municipio de Ponferrada, sea pueblo, sea barrio o esté más próximo o más lejano al centro urbano.

¿Cuáles son las principales carencias en el medio rural?

Lo cierto es que los pueblos coinciden básicamente en todas ellas. En primer lugar, la recogida de basuras es deficiente, hay contenedores muy antiguos y rotos, las calles y las carreteras están destrozadas, sin un mínimo de intervención durante estos cuatro años, la iluminación también es muy deficiente en gran parte de ellos… En algunas localidades, como Campo o Dehesas, incluso siguen teniendo pozos negros, cosa que es una auténtica barbaridad en el año 2023, y se ha anunciado muchas veces que se iban a eliminar, pero ha quedado en el mundo de la palabra y no en el de las realidades, que empieza con una dotación presupuestaria. Nosotros llevamos en el programa que habrá dotación presupuestaria para el arreglo de aceras, calles, iluminación y, desde luego, también para la iluminación de todos estos pozos negros.

Por otra parte, también hay que fomentar las medidas sociales no sólo en Ponferrada sino en los pueblos. Ese proyecto contra la soledad no deseada tiene que tener una implementación muy importante en el medio rural. El proyecto de ‘yo vivo en mi casa’ también. Y como eso, el ámbito de las asociaciones, que no puede haberlas de primera y de segunda según tengan mayor amistad o estén más controladas por el gobierno socialista. Tienen que ser todas iguales y en eso tenemos un compromiso claro, con todas dialogaremos y todas serán tratadas con igualdad absoluta por parte del equipo de gobierno del Partido Popular.

Lógicamente sus expectativas pasarán por ganar las elecciones, pero no parece que vaya a haber mayorías absolutas. ¿Qué pactos estaría dispuesto a hacer para gobernar? ¿Reeditaría el pacto con Vox que hay en la Junta de Castilla y León?

En primer lugar, como bien dice, salimos a ganar y con el convencimiento de sacar más votos que el Partido Socialista. A partir de ahí, entendemos que no va a ser necesario alcanzar ningún tipo de pacto. Después está lo que los ponferradinos determinen en las urnas, pero nosotros salimos con la premisa de que el Partido Popular va a obtener más votos y más apoyo que otras siglas y, por lo tanto, no será necesario ningún compañero de viaje a la hora de conformar un equipo de gobierno municipal.

¿Estaría entonces dispuesto a gobernar en minoría como hizo la anterior alcaldesa del PP?

Estoy convencido de que obtendremos una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario.

Para terminar, ¿qué resultados espera el Partido Popular en el Consejo Comarcal del Bierzo y la Diputación de León?

Hay que recordar que en estos cuatro años ha habido un gobierno socialista en Ponferrada, en el Consejo Comarcal, en la Diputación y en el Gobierno de España y aquí estamos peor que nunca, somos una ciudad más deteriorada, más decadente, con menos empleo, menos población y menos actividad económica. Esto es lo que ha traído el socialismo gobernando en todas estas instituciones, con lo cual las perspectivas pasan por consolidar el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, que ha manifestado ya una apuesta importante hacia Ponferrada cuando Marco Morala y el PP alcancen el gobierno local, la perspectiva de diciembre, en la que no tengo la menor duda de que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno de España y recuperar la Diputación Provincial y el Consejo Comarcal, alineando al Partido Popular en todas estas instituciones. De ser así, desde luego estaremos a la altura de lo que demanda la sociedad ponferradina y lo que demanda la sociedad berciana.

Hablábamos antes de empleo y de industria, de atraer actividad empresarial a la ciudad y a la comarca, pero también están esas grandes infraestructuras que se han quedado en el limbo de los proyectos. Voy a recordar la autovía a Ourense, que ahora mismo está en la misma situación en la que la dejó Mariano Rajoy cuando se le presentó la moción de censura: a información pública. Si el Gobierno de España hubiese tenido un mínimo interés de ejecutarla, ya estarían terminados los tramos de Villamartín de la Abadía a Requejo y de A Veiga a O Barco, y prácticamente saliendo a licitación el de Requejo-A Veiga. La realidad es que los socialistas no quieren esa autovía aunque ahora mismo se han dedicado a hacer propaganda sacando a información pública estos tramos. Todo lo que sea avanzar será motivo de alegría para nosotros, pero vamos muy retrasados, ya tenía que estar mucho más avanzado este proyecto.

¿Y qué decir de la A-6? Llevamos un año con dos viaductos caídos, estamos todavía demoliéndolos y sin tener conocimiento claro de las causas que determinaron este derrumbe. Si hubiese sido en otros lugares de España, como Cataluña o Euskadi, y dependiera la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez del apoyo de independentistas y proetarras, no tengo la menor duda de que esos viaductos estarían en pie y en funcionamiento desde hace muchos meses.

En cuanto al ferrocarril, estamos cada vez más aislados, se han perdido frecuencias y líneas de trenes, no hay una apuesta contundente, clara y realista para eliminar el Lazo del Manzanal, sólo palabras, proyectos y borradores de informes que ya existen. Y tampoco existe una apuesta real del Gobierno de España por el ramal noroeste del Corredor Atlántico, que es vital para Ponferrada y para el desarrollo del Bierzo, con lo cual yo creo que ese gobierno del PP en Ponferrada, Consejo Comarcal, Diputación, Castilla y León y Gobierno de España va a ser vital para el futuro y para el desarrollo de la comarca.

Lo ha pintado todo tan negro que me veo obligado a preguntarle si queda algo positivo en Ponferrada…

Ponferrada tiene todos los condicionantes y toda la materia prima para recuperar esa actividad económica, para recuperar ese empleo y para ser el motor comarcal que en su día fue. Desde luego, esto se va a hacer a través del Partido Popular y de nuestro proyecto, que ponemos al servicio de los ponferradinos. Nos presentamos como un instrumento de cambio, un instrumento de futuro. Lideraremos este cambio y le daremos a Ponferrada ese liderazgo. Desde luego que somos muy optimistas. Tenemos ánimo, tenemos equipo, tenemos programa y Ponferrada volverá a brillar y volverá a ser ese lugar atractivo para vivir que fue y con nosotros recuperará ese pulso vital, ese pulso económico y ese pulso de empleo.