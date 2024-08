Mario Rivas: “Laciana, reivindicando los derechos fundamentales y básicos, es un referente de lucha”

Sergio Carro/Alejandro García Nistal El alcalde de Villablino, Mario Rivas, analiza en esta entrevista a Laciana Digital la actualidad y el futuro de su comarca, sus relaciones con el Bierzo y su papel dentro del PSOE con la autonomía leonesa como telón de fondo.

La mayoría es minoritaria, ¿ha implicado algún cambio en las formas de gobierno o en los planes de gobierno?

Desde el gobierno municipal siempre hemos propuesto una postura de diálogo, quizás no se ha entendido de esa manera y es algo en lo que debemos de poner el acento, pero se ha propuesto en la época de la mayoría absoluta y en épocas anteriores con minorías. Es algo en lo que estamos acostumbrados. La mayoría absoluta quizás te permite relajarte más, sin embargo no es bueno mantenerse en una situación de relajación cuando estás al frente de un gobierno municipal. Hay que mantener esos cauces de conversación sin apartarnos de nuestro programa político y también saber escuchar porque hay propuestas muy válidas que no se pueden desechar por el mero hecho de que partan de otro grupo político.

¿En qué fase se encuentra el CAPI?

El proyecto del CAPI cambia el panorama de Villablino de forma evidente.

Se ha adjudicado esos terrenos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y estamos pendientes de la orden ministerial que ejecute el pago. Hasta que no se realice ese pago como tal no se puede decir que esos terrenos pertenecen al ministerio. El paso que falta es que el ministerio efectúe ese ingreso para que figure como titular.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Villablino marca una diferencia significativa y general con otros municipios donde se generan polémicas innecesarias. El proyecto es una iniciativa solidaria que nos sitúa como referencia a nivel nacional pero también europeo, que es lo que pretendemos. Proporcionando también un valor añadido al municipio de 5M€ y también por supuesto poder hablar de la generación de empleo. Tres piezas fundamentales que deben servirnos para abanderarnos de este proyecto. Hay que eliminar ciertos tabúes que hay entorno de este tipo de centros, que no tiene nada que ver con otras propuestas excéntricas que se hacen en otras zonas. No estamos trabajando en la improvisación, en la que otros sitios llegan de repente familias o personas en acogida y que en ningún caso se preveía que llegaran.

Otra de las piezas fundamentales por la que apostamos por este tipo de proyectos, es para evitar la creciente perdida de la prestación de servicios por la caída de la población. Estos proyectos fijan los servicios sanitarios y pasa exactamente lo mismo con los centros educativos. Refuerza esos servicios e incorpora en el sistema educativo especialidades que reforzarán aún más esa comunidad educativa. Por no hablar de los servicios de extranjería, pues ser realizarían en los servicios del juzgado de Villablino.

