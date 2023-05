Olegario Ramón: “No entiendo la política desde el insulto y el enfrentamiento”

Olegario Ramón, alcalde de Ponferrada y candidato del PSOE a la reelección. / QUINITO

El actual alcalde de Ponferrada y candidato a la reelección por el PSOE, Olegario Ramón, cierra el ciclo de entrevistas electorales de El Bierzo Digital con motivo de las elecciones municipales que se celebran este domingo. A lo largo de esta conversación, Ramón hace balance de sus cuatro años como regidor, reflexiona sobre la situación política en el municipio y desgrana sus principales proyectos para alcanzar el segundo mandato.

¿Qué balance hace de sus cuatro años como alcalde de Ponferrada?

El mandato ha sido complicado porque parece que lo olvidamos, pero hemos pasado una pandemia sin precedentes. Ha habido tres fases, la primera tuvo que ver con poner orden en la casa, que era necesario; luchar contra la pandemia, que nos consumió muchos esfuerzos; solucionar los dos principales problemas que había en la ciudad: contrato del transporte público y contrato de la basura; y luego, aprovechar muy bien los fondos europeos.

Háblenos de esa gestión de la pandemia.

Fueron momentos muy duros sobre todo por la incertidumbre que generaba una pandemia por la cual todos los días estaban falleciendo en España 700 u 800 personas. Cuando tienes la máxima responsabilidad sobre 65.000 personas, eso pesa muchísimo. Además yo enfermé muy pronto y también tenía esa incertidumbre sobre lo que iba a pasar, porque eran momentos en los que se desconocía prácticamente todo. Entonces, fue un tiempo muy duro y, afortunadamente, creo que lo gestionamos razonablemente bien. Creamos un Comité de Emergencia que fue lo mejor que le pudo pasar a la ciudad. Diré siempre que aunque viva mil años nunca agradeceré lo suficiente a la gente que participó en ese Comité y a los distintos servicios que luego llevaban a cabo lo que se decidía allí, tanto los de la casa como también organismos de fuera, como Cruz Roja o, por supuesto, los sanitarios. Fueron momentos difíciles, optamos por un enfrentamiento colaborativo de esa situación tan dramática y creo que el resultado fue razonablemente bueno, teniendo en cuenta que un solo fallecimiento es una auténtica tragedia.

En esos momentos duros la unión de la corporación municipal fue total, pero eso duró muy poco. ¿Qué pasó?

Yo no lo entiendo. Creo que desde la oposición se han aplicado los criterios de la política nacional, del enfrentamiento, de crear discrepancias continuas, de crispación… Yo cuando estuve en la oposición lo hice de forma totalmente diferente, una oposición que votó más veces ‘sí’ que ‘no’, que aprobó unos presupuestos y que hubiera aprobado alguno más si se hubiera cumplido el pacto al que habíamos llegado, y me fue bien. De verdad, estar en el insulto, la crispación y el enfrentamiento no es mi manera de ver la política. Desde la oposición hay que controlar al equipo de gobierno y en muchas cosas hacer la crítica, pero estar permanentemente en el insulto, en el enfrentamiento… yo no entiendo la política así.

Hubo otro momento complicado para su equipo de gobierno, que fue la detención de Pedro Muñoz…

Aquello fue durísimo, principalmente porque mucha gente habla de Raquel sin conocerla, pero yo sí conozco a Raquel y pienso muchísimo en ella. La tragedia real de todo lo que ha ocurrido es que una mujer ha visto truncada prácticamente su vida en gran parte. Cuando aquello ocurrió actué muy rápido y estoy muy tranquilo en ese sentido. A mí me comunicaron sobre las seis y media que había sido detenido el concejal Pedro Muñoz y aproximadamente una hora más tarde ya comuniqué tanto al secretario autonómico, Luis Tudanca, como al provincial, Javier Cendón, que iba a cesarlo. Al día siguiente a primera hora hicimos una reunión urgente y lo cesé fulminantemente. También se tenía que producir otra cosa, y es que dimitiera como concejal, porque aunque ya no formara parte del equipo de gobierno, si no dimitía el pacto con Coalición no hubiera sido posible. Ahora mismo sólo digo que ojalá ese juicio se celebre pronto y, si en ese juicio se determina que es el responsable, que la ley sea todo lo dura que pueda ser.

Ese pacto con Coalición por el Bierzo ha terminado el mandato con roces en el último año que usted ya achacó a las elecciones.

Sí, estoy convencido plenamente de ello. Esas divergencias son propias de ese folklore preelectoral en el que los partidos pequeños tienen que buscar su hueco y tienen que decir cosas altisonantes o grandilocuentes. Lo más importante es que a la hora de levantar la mano en el salón de plenos no ha habido ninguna divergencia, pero sí es verdad que ese ejercicio propio de los periodos preelectorales de los partidos pequeños en este caso lo ha hecho Coalición por el Bierzo, eso es así. Pero era absolutamente previsible y, repito, lo importante es que el pacto ha llegado hasta última hora.

Llegado el caso, ¿repetiría con los mismos compañeros si fuera necesario para gobernar?

Yo me planteo el escenario, además con datos para ello, de tener unos resultados que nos permitan gobernar en solitario. Si no fuera así, nos lo plantearemos el día 29, pero de verdad que tengo eso en la cabeza y además con datos.

¿Los casi dos años perdidos por la pandemia han dejado muchos proyectos sin cumplir de su programa electoral?

He hecho a menudo el ejercicio de volver sobre el programa y ponerle una cruz a las cosas que íbamos haciendo, e incluso yo mismo me he sorprendido de que, a pesar de pasar una pandemia, estamos en unos niveles del 90 por ciento de cumplimiento, con lo cual estamos satisfechos. Claro que quedan cosas sin hacer y van a ser cosas que sean principales para desarrollar en el mandato siguiente, que tienen que ver con urbanismo, con el Plan General de Ordenación Urbana, con vivienda… pero que ya se han cimentado las bases y van a ser desarrolladas en los próximos cuatro años.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se ha convertido en el caballo de batalla de estas elecciones y sobre todo le achacan que la ha hecho sin consultar siquiera a sus compañeros de gobierno. ¿Estaría dispuesto a replantear esa ZBE o va a seguir adelante con el mismo proyecto?

La realidad de las zonas de bajas emisiones es una imposición de la Unión Europea obligatoria para los municipios de más de 50.000 habitantes. Salvo que alguien quiera incumplir la normativa de la UE y la ley nacional, la ZBE se tiene que hacer. Otra cosa es que digas que no la vas a hacer por puro electoralismo, sabiendo que no puedes dejar de hacerla, como pasó en Madrid con Almeida. Siendo una obligación de la UE, nosotros la hemos convertido en una oportunidad. Hemos conseguido una cantidad importante de fondos europeos, cercana a los cuatro millones de euros, para reformar una zona de la ciudad que estaba realmente en decadencia y que va a poner en valor las propiedades y el sector comercial, porque en todos los sitios donde se ha hecho ha sido un éxito y esta no va a ser una excepción.

Por lo tanto, hemos convertido una obligación en una oportunidad. Nosotros somos gente sensata, no somos gente de decir que vamos a hacer lo que sabemos que no vamos a poder hacer para obtener resultados electorales. Lo otro es folklore electoral, es engañar a la gente, poca seriedad y poca formalidad.

Yo se lo planteaba porque hay propuestas para implantarla en el Casco Antiguo…

Yo creo que algunos incluso se están planteando hacerla en el Morredero, pero es que la Unión Europea establece determinados criterios. Tienes que reducir el tráfico de manera importante en una zona, y en el Casco Antiguo el tráfico ya está reducido porque hay un Plan Especial. Hay que ser un poco serios y la gente, por electoralismo, no es seria. Puedo entenderlo en partidos pequeños, pero en partidos que tienen opciones de gobierno, ahí sí que no lo comprendo.

Otro proyecto que ya está en marcha es el Anillo Verde. ¿Está garantizado que se completará en caso de que hubiera un cambio de gobierno?

El proyecto no tiene marcha atrás, es un proyecto buenísimo concebido a tres años y no creo que hubiera ningún inconsciente que se planteara no ejecutar ese proyecto, que restaura riberas y zonas degradadas, que hace sendas, que tiene un perímetro para bicicletas y vehículos de movilidad personal de más de once kilómetros y que, además, hace un bosque urbano en la zona de la antigua montaña de carbón que va a ser un referente. Por cierto, en ese bosque ya se están instalando los juegos. Por lo tanto, no creo que nadie sea tan inconsciente.

Lo que ocurre es que estamos en la época de la demagogia y de la mentira. Fíjese, el Partido Popular llevaba en su programa electoral, y lo pueden comprobar, una actuación llamada ‘cinturón verde’. Sin embargo, dicen que es absolutamente innecesario el Anillo Verde. Si es cinturón sí, pero si es anillo, no. Hay que tener un poco de seriedad. Es un proyecto valorado por todo el mundo objetivamente, que va a poner en valor a la ciudad, que le va a dar un plus y que, además, convertirá una zona tan degradada históricamente como la montaña de carbón en una zona privilegiada en cuanto al paseo, al ocio o a actividades docentes. Va a ser la envidia de muchos.

Otros dos proyectos que se han quedado a medias son la recogida de basuras y el transporte urbano. Su idea es municipalizarlos, pero de momento nos hemos quedado en un contrato puente. ¿Qué ha faltado para no alcanzar la gestión directa en estos cuatro años?

Yo volvería al inicio, y es que siempre dije, porque conocía los informes técnicos, que en basura y limpieza viaria y en transporte público no íbamos a poder ir directamente a la gestión directa. Por eso en campaña dije que seguramente sería necesario un contrato puente, que es lo que ha ocurrido, porque hay que ser serios y sensatos y no decir lo que la gente quiere oír o decir una cosa y la contraria, incluso el mismo día.

¿Cuál es la idea que tenemos? Una vez finalice este contrato puente, de 2+1 en el transporte público y de 3+1 en la basura y limpieza viaria, ir a la gestión directa. Pero fíjese que ni siquiera estoy en condiciones de asegurar que lo vayamos a poder hacer. Es así. Esa es la voluntad del equipo de gobierno, pero salvo que quiera arriesgar mucho, el equipo de gobierno no podrá hacer algo que no sea informado favorablemente por los técnicos. Creo que hemos hecho un trabajo preparándonos que va a permitir que los técnicos informen favorablemente, pero no estoy en condiciones de asegurarlo. Es nuestra intención, eso sí.

Hablemos de proyectos para los próximos cuatro años. ¿Qué quiere hacer el PSOE en Ponferrada?

Es muy importante la ejecución de esos más de 14 millones de euros en fondos europeos que van a cambiar por completo la ciudad. Hemos hablado del Anillo Verde y de Ponferrada Calidad de Vida (la ZBE), pero podemos hablar también de sostenibilidad turística en destino, que nos va a permitir tener una playa fluvial; el Plan Especial del Camino de Santiago, algo fundamental que nos va a permitir realizar inversiones en el Casco Antiguo, entre otras en la calle Rañadero; herramientas tecnológicas para tener un turismo sostenible de primer nivel… Hay que ejecutar todos esos planes europeos y, desde luego, hay que trabajar de manera importante en la creación de empleo.

Ese es un camino que ya se ha iniciado con las gestiones que se han hecho en La Llanada y lo que se va a hacer, que son dos fases adicionales que permiten garantizar que LM no se vaya, que Emobi crezca como fábrica que modifica su estructura para realizar torres eólicas y que permite que haya nuevas empresas que puedan pensar en instalarse ahí. Tenemos un problema, que hay poco suelo industrial, y eso hay que solucionarlo por la vía de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Cylog, la terminal de mercancías, la playa de vías de La Placa… Avanzar como plataforma intermodal y con la recuperación del patrimonio industrial de esa zona es principal también. En cuanto al sector agroindustrial, tenemos ese estudio de viabilidad que va a ser licitado próximamente para establecer cuál es la mejor opción para una plataforma agroalimentaria en el Bierzo, por ahí también va a ir el futuro.

Continuaremos en esa interlocución con otras administraciones para incrementar y mejorar las infraestructuras. Estar en el Corredor Atlántico va a ser fundamental, el futuro del Bierzo será uno u otro dependiendo de si estamos o no ahí. Afortunadamente, se va a licitar ya el primer tramo de la A-76, muy tarde sin duda, pero se va a hacer. Los proyectos del Instituto de Transición Justa… En fin, se abre un panorama por delante que realmente nos permite ser optimistas con el futuro de esta ciudad.

Muchos de esos proyectos no dependen sólo del Ayuntamiento, sino de administraciones superiores. Ahora mismo usted parece tener buena relación con el Gobierno central, ¿teme que si hay cambios en La Moncloa todas esas actuaciones puedan venirse abajo como ya ocurrió en su día con la Ciuden?

Yo confío en que no sea así. El desafecto que genera la política muchas veces en la ciudadanía tiene que ver con este tipo de cosas, que un gobierno sólo cuide a aquellos ayuntamientos que son de su color político. Yo no entiendo la política así. Hay que gobernar para todos y los que tienen más necesidades deben tener más inversiones, y espero que así sea. Es verdad que en la Junta de Castilla y León ha habido ejemplos de actuar de manera partidista y a favor de un partido más que a favor de un ayuntamiento, pero también con algunas consejerías hemos tenido buena relación y hemos conseguido inversiones.

Yo soy muy partidario de la lealtad institucional. Por ejemplo, con el consejero Suárez-Quiñones hemos conseguido hacer cosas. Luego con otros ha sido un absoluto desastre, como Sanidad y Educación, donde nos han engañado reiteradamente. No debería ser así y confío en que no sea así, pero le diré algo más, y es que yo confío en que Pedro Sánchez siga siendo Presidente del Gobierno, porque sería inconcebible que con una gestión con un escudo social sin precedentes en la pandemia y en la crisis posterior por la guerra de Ucrania, con unos datos de empleo históricos, Pedro Sánchez no ganara las elecciones.

Volvamos a Ponferrada y a cosas que sí se puedan hacer desde el Ayuntamiento en temas de empleo. Se me ocurren comercio, hostelería, pymes… ¿Qué planes tiene para su establecimiento y, sobre todo, para que se mantengan en el tiempo?

Nosotros iniciamos una reforma fiscal muy importante para favorecer la apertura de esos pequeños y medianos negocios. Quiero recordar que la licencia de apertura se rebajó a un 25 por ciento, es decir, pagan la cuarta parte. El impuesto de construcciones ha pasado del 3,60 al 2, prácticamente la mitad. A las terrazas se les ha reducido de manera definitiva el 50 por ciento y estuvieron en el 90. Vamos a continuar con los bonos comercio, con la dinamización de zonas de la ciudad que tienen un problema, como esa en la que hemos decidido realizar Ponferrada Calidad de Vida, y algo muy importante, vamos a ejecutar el proyecto europeo de dinamización del comercio en el Mercado de Abastos y el comercio local por importe de 400.000 euros, que va a ser también muy importante. El sector del comercio genera mucho empleo y hemos tenido un compromiso decidido con ellos que muchos nos reconocen y que va a continuar existiendo.

Por otro lado, se está generando empleo ya en el sector tecnológico y de innovación con el proyecto Ponferrada City Lab. Por cosas como estas se nos ha concedido el título de Ciudad de la Innovación y de la Ciencia y nos ha visitado la ministra en un acto de reconocimiento a trabajo que se ha hecho en ese sector.

¿Cuál es la situación de los barrios de la ciudad? ¿Qué necesitan?

Nosotros hemos hecho un esfuerzo evidente porque había barrios absolutamente olvidados. Pongo por ejemplo el barrio de Compostilla, que parecía incluso que estaba castigado, donde hemos hecho actuaciones de todo tipo: alumbrado, asfaltado, parques… Hemos hecho un total de 14 inversiones en Flores del Sil por 1,5 millones: el pump truck, actuaciones de accesibilidad, ahora vamos a llevar a cabo el tema de las carboneras y la apertura de la calle Badajoz, la solución ya presupuestada del acceso a Toral de Merayo, un aparcamiento en las proximidades de la glorieta de La Martina o seguir recuperando las antiguas escuelas.

Así hemos ido haciendo inversiones en los barrios, que efectivamente estaban bastante olvidados, y vamos a seguir concentrando ese tipo de actuaciones en los barrios. Por ejemplo, el siguiente pump truck va a ir en Cuatrovientos, donde ahora se están arreglando las calles Daoiz y Velarde y Miguel Hernández. La Placa, otro barrio olvidado donde hemos hecho actuaciones de asfaltado, aceras, rotondas, instalaciones deportivas, alumbrado… Todo eso va a continuar.

Fuera del núcleo urbano, Ponferrada tiene un extenso medio rural. ¿Qué es lo que hay que mejorar más allá del centro de la ciudad?

Ponferrada es un municipio muy extenso, con casi 250 kilómetros cuadrados, y gran parte de ellos son medio rural. Eso también es un potencial: en diez minutos pasas del centro urbano al medio rural más espectacular. En ese sentido, hay que crear las condiciones y eso supone hacer un plan cuatrienal de inversiones que vaya limando las diferencias entre unos pueblos y otros para que todos vayan teniendo e igualando sus servicios.

Las unidades de día rurales, que en Rimor funciona de manera espectacular, hay que irlas implementando en otros sitios como Bárcena, San Lorenzo… Desde luego, la conectividad, no sólo física con la carretera a San Adrián, sino también la conectividad online. Y algo muy importante para el medio rural es incrementar la protección perimetral frente a posibles incendios. Una vez que la Junta lo apruebe, ejecutar ese Plan de Ordenación de Montes, que va a corresponder al propio Ayuntamiento. También la limpieza y desbroce de caminos, que es algo importante en los pueblos para acceder a las fincas con cierta facilidad.

Para terminar, ¿qué expectativas tiene el PSOE en el Consejo Comarcal y la Diputación?

Creo que vamos a mantener el Consejo con mayoría absoluta y creo que con cierta facilidad. En la Diputación hay cierta complejidad, pero sí creo que la vamos a mantener. Va a haber resultados en el partido judicial de León que nos van a hacer mejorar. Además, en este periodo se ha hecho un gran trabajo en Diputación y, sobre todo, se ha huido de los clientelismos, que era algo muy característico de la gestión que llevó a cabo durante tantos años el Partido Popular en la Diputación.