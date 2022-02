Sixto Martínez (UP): "Hay que provocar que nuestras comarcas saquen la cabeza y se acabe la desidia y el desamparo"

Sixto Martínez. / LacianaDigital

“El domingo [si sale procurador] tal vez me verás algo más tenso, por la responsabilidad que se me va a venir encima”, dice Sixto Martínez, cabeza de lista por Unidas Podemos (la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) en la provincia de León. Su coalición empezó la campaña electoral con las encuestas augurándoles entre 1 y 2 escaños en las Cortes (por Burgos y Valladolid) y ahora parecen consolidarles en 3. Y el tercero sería por León. Sin dejar de mirar a Segovia y Salamanca, donde los últimos cocientes decidirán hasta dónde crece Unidas Podemos en estas elecciones, Sixto Martínez desgrana un programa que quiere cambiar la dinámica de la autonomía, que tiene la lucha por los servicios públicos y contra la despoblación en el epicentro, y la provincia de León y sus comarcas como campo de batalla para cambiar el paradigma de cómo deben de hacerse las cosas.

Las encuestas dicen que el tercer procurador en Cortes de Unidas Podemos, que es el de León (usted), parece consolidado. ¿Siente más responsabilidad que al principio de esta campaña electoral?

No, en absoluto, las encuestas no nos han marcado nunca presión. No hemos prestado atención y no tenemos un número a obtener. Eso sí: estoy convencido de que obtendremos bastante mas tres procuradores.

¿Qué pueden esperar los lacianiegos, bercianos y el resto de leoneses de usted si finalmente consigue un escaño en las Cortes?

Darle un vuelco a este desastre. Esto es un auténtico desastre. Si nos ponemos a hablar de incumplimientos de la Junta de Castilla y León no acabaríamos la entrevista.

Es increíble cómo está la sanidad, la educación, los servicios sociales y básicamente eso es lo primero de lo que tendremos que ocuparnos: apuntalar los servicios sociales, reducir las listas de espera, instalar el servicio de radioterapia, reabrir los consultorios rurales que están cerrados; en educación, fortalecer la Formación Profesional y conseguir la gratuidad de 0 a 3 años… Todo este tipo de cuestiones son impepinables.

Pero luego hay otros temas muy importantes como son la renta básica, un de plan de retorno para jóvenes y también un plan de empleo, que es fundamental, y el parque publico de vivienda. Esto, sumado a lo que hacemos desde el Gobierno, con la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación parcial de la reforma laboral, así como las leyes que se impulsan desde el ministerio de Igualdad, todo este tipo de cuestiones van a provocar que la provincia y nuestras comarcas saquen la cabeza y se acabe la desidia y el desamparo.

Usted es ganadero y la ganadería ha estado en el debate, sobre todo al inicio de la campaña ¿Qué le parece cómo se ha enfocado este tema?

El enfoque nos los esperábamos. Nos lo esperábamos: llevamos años sufriéndolo, es un bulo más.

Primero, nos encontramos con la irresponsabilidad del PP de tapar sus líos con la Justicia con la convocatoria de elecciones. Luego, lanzaron un bulo para desprestigiar al ministro Garzón con el tema de la ganadería. Pero no tenían ni idea y la Unión Europea les dio un tirón de orejas, porque las macrogranjas no tienen futuro.

Nuestro modelo es el de las empresas familiares, extensivas, y el cooperativismo, además de fomentar las empresas de transformación en la provincia para que se quede aquí el valor añadido y la riqueza.

Esa es la diferencia: ellos juegan a “crea un bulo que algo quedará” y este, especialmente, les ha estallado en la cara.

La despoblación es el principal problema de León. ¿Cómo se revierte este proceso?

En parte, con lo apuntado: el plan de vivienda y el plan de retorno de jóvenes son fundamentales. Hay que implementar estudios de FP adecuados a las necesidad de nuestras comarcas y reducir las tasas universitarias hasta conseguir hacerlas desaparecer. Se necesita también potenciar los programas de becas. Todo esto son patas fundamentales.

Luego, un apoyo decidido a las entidades locales, como las comarcas, y una mejora del transporte colectivo ecológico en bus y tren. Podemos vertebrar por tren esta provincia, que tiene una red que es muy amplia. Qué decir de la alta velocidad a Ponferrada y de las autovía a Galicia [por Orense]… Además hay que mejorar las redes de internet y adecuar la fiscalidad haciéndola progresiva.

Siempre, eso sí, con cuidado con las multinacionales que vienen, cogen subvenciones y luego se van cuando quieren.

También hacen falta medidas de cuidad a mayores y personas con dicapacidad. No revertiremos la despoblación sin una renta de repoblación, es esencial. En muchos sitios hay que ir más lejos y se tata de repoblar, porque están vacíos.

Las telecomunicaciones en el mundo rural son un asunto que preocupa a alcaldes de todos los colores políticos, vecinos y empresarios del rural. ¿Qué propone Unidas Podemos?

Nosotros proponemos la definitiva digitalización en los espacios rurales. La gente cree que la desconexión solo atañe a lugares “muy aislados” pero a pocos kilómetros de nuestras ciudades, de León y de Ponferrada, hay sitios que no hay linea de móvil, no solo falta internet. Hay muchos lugares donde la televisión tampoco funciona convenientemente, esto es gravísimo.

Hay que presionar a las empresas del ramo porque no sirve que obtengan muchos beneficios en Madrid y que aquí no sea rentable. Hay muchas medidas que explicarles para evitar que haya ciudadanos de primera y de segunda y de tercera y de cuarta.

También hay que hacer labor educativa entre las personas mayores, porque aunque tuvieran el servicio no saben utilizarlo.

Los servicios de banca abandonan las pequeñas localidades del mundo rural: ¿Unidas Podemos tiene alguna alternativa para que no se pierda este servicio?

Lo mismo que con la digitalización: la respuesta que dan tanto las empresas digitales como las bancarias es la misma: que hay poco a población y eso conlleva una falta de rentabilidad de las oficinas o de las antenas… ¡pero ese no es el tema!

Aquí no hablamos de rentabilidad. Hay servicios que no se puede mirar si son rentables (la sanidad, la educación, la banca, las comunicaciones…) porque son necesarios para construir pueblos vivos y detener la despoblación. La falta de esos servicios es uno de los principales motivos de la despoblación. Y se han cerrado oficinas en sitios importantes del Bierzo, no solo en localidades pequeñas.

En muchas zonas del Bierzo y la Maragatería preocupa el impacto de los macroparques eólicos. ¿Cuál es su posición a este respecto?

Unidas Podemos fuimos los primeros que dijimos “sí” a las renovables. El problema es que no todas son limpias y que no todas se pueden instalar en todos sitios. En tercer lugar, hay que tener una cultura energética y contar con planes.

Su plan [el del PP] es enriquecer a las multinacionales usando los espacios rurales. Primero destrozaron multitud de espacios, con explotaciones a cielo abierto y ahora con molinos de cientos de metros.

Por el contrario, nuestro modelo pasa por una empresa de energía publica y pasa, en esta provincia, por algo que será un completo éxito, tal y como son las comunidades energéticas, ademas del uso de los tejados, y esa es la manera de bajar el precio de la energía sin destrozar el medio ambiente.

Eso son nuestros planes y la cultura energética. El [plan] del PP vuelve a ser destrozar lugares del mundo rural, el medio ambiente, que no les preocupa lo más mínimo. Sumado a su obsesión por lo privado: han ‘desgobernado’ la Junta y tienen una obsesión con la sanidad privada, a la que han derivado 1.600 millones desde que gobiernan; con la educación privada concertada, a la que han otorgado 1.800 millones; y el 70 por ciento de los servicios sociales están privatizados. Es fácil de explicar: ahí acaban teniendo participaciones siempre ellos y es donde presuntamente pueden trincar, como se acabará demostrando en los tribunales.

Desechan lo publico, que es rentable. Hemos demostrado en los ayuntamientos de la provincia donde cogobernamos que al revertir privatizaciones, al remunicipalizar servicios, se genera dinero, es rentable y da una mejor situación económica a los trabajadores que las multinacionales estaban estrujando laboralmente.

Con los macroparques eólicos, hay que tener cuidad con la letra pequeña de los contratos. Las juntas vecinales son fáciles de convencer con promesas económicas pero en la letra pequeña, a la gente no se le explican los destrozos, la cantidad de aves que van a morir y no se explica que eso se queda ahí y que son las juntas vecinales las futuras responsables de una demolición millonaria que no van a ser capaces de afrontar. Y no van a obtener rentabilidad respecto a lo que han obtenido.

Nosotros apostamos por explicar qué son las comunidades energéticas, que pueden generar beneficios y volcar excedentes sobrantes a la red de energía.

Para terminar, como lacianiego, ¿qué opina del Ponfeblino?

El Ponfeblino tienen un problema: el Ponfeblino es el mismo proyecto que la León-Bragança, Torneros, soterrar las vías en San Andrés o las obras y carreteras pendientes en Leitariegos: eso son los proyectos del PP que cuando era un niño ya estaban y siguen estando pendientes. En estas elecciones, el PP habla de que tiene 1.100 y pico medidas en el programa. Pues bien: 1.000 son incumplimientos y 100 son mentiras.

El Ponfeblino es otra ilusión que ahí está, siguen peleándose entre administraciones… Si llegase, sería algo positivo, pero si es de la mano de esta administración, ya te adelanto que será algo privado para enriquecer una empresa privada.