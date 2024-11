La EOI de Ponferrada pone en marcha su ciclo de cine en versión original

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Ponferrada pone en marcha del 11 al 26 de noviembre su ciclo de cine en versión original con un programa que incluye diez películas, una más que el año pasado, en las seis lenguas que se imparten en la escuela: inglés, francés, alemán, portugués, italiano y gallego. Las proyecciones tendrán lugar en los cines La Dehesa con subtítulos en español.

El precio de abono para ver todas las películas es de 12 euros y se podrán adquirir en la Escuela de Idiomas y en la taquilla del cine, donde también se venderán entradas para pases individuales a 7 euros. Las sesiones tendrán lugar a las 17.00 y 20.00 horas, con dos pases extra matinales el martes 12 y el jueves 21 para dos películas en inglés y una en francés.

El programa comienza el día 11 con las películas Priscilla y The Room Next Door en inglés. El día 12 se proyectarán Complètement cramé y Et la fête continue en francés, mientras que el día 14 será el turno para Sica, en gallego.

Las proyecciones continuarán el día 18 con Tudo que aprendemos juntos en portugués, el día 19 con Das Lehrerzeimmer en alemán y el día 21 con las películas en inglés White Bird y The Miracle Club. Finalmente, el martes 26 el ciclo llegará a su fin con la película en italiano Comandante.