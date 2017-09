La concejala de Fiestas de Ponferrada, Concepción Crespo, defendió este martes la “buena organización” de las recién concluidas fiestas de La Encina en la capital berciana. En una comparecencia cuyo objetivo fue hacer balance de los festejos, Crespo definió las festividades como “un éxito” y destacó la gran participación en las distintas actividades. “Aceptamos las críticas, pero no aquellas que son políticamente interesadas”, reprochó la edil a sus compañeros de la oposición.

En ese sentido, Crespo pidió al portavoz del PSOE en la ciudad, Olegario Ramón, que “deje de sembrar cizaña” entre los responsables municipales con motivo del acto “festivo y religioso” de reconocimiento a las juntas vecinales del municipio, que no contó con la participación del concejal de Medio Rural, el bercianista Iván Alonso. Crespo remarcó que no quiso “entrometerse” en los asuntos de la Concejalía al organizar el acto para los alcaldes pedáneos en el día de La Encinina, sino que aseguró mantener una “buena relación” con el concejal de área.

Al respecto, la concejala recordó que la idea fue “muy aceptada” por los pedáneos y justificó la ausencia de los que no participaron en el acto por motivos personales y laborales. Crespo reconoció, no obstante, que las invitaciones a los pedáneos se enviaron “un poco tarde” y negó que tras el acto se escondiera “afán de protagonismo”, tal y como criticó ayer Ramón.

Por otro lado, la edil también cargó las tintas contra el grupo de USE Bierzo, al que acusó de “desprecio a la ciudadanía” al negarse a incluir un texto en la revista municipal de las fiestas. En la misma línea, el concejal de Comercio, Carlos Fernández, reconoció que la feria multisectorial “no dio el resultado que esperábamos” aunuqe también reprochó a USE que critique las fiestas. “Podríamos haber hecho unas fiestas del siglo que viene con los dineros que USE despilfarró en el Mundial de Ciclismo”, aseguró Fernández, que lamentó que “unos tengan que pagar la mala gestión de otros”.