Teleperformance prepara un ERE para hasta 158 trabajadores de su centro en Ponferrada

Teleperformance Ponferrada / EBD

La empresa de servicios telefónicos Teleperformance prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a hasta 158 trabajadores del centro que la compañía tiene en Ponferrada.

El sindicato CGT (mayoritario en Teleperformance Ponferrada) había adelantado el pasado miércoles que el período de consultas para abordar el ere anunciado por la compañía estaba programado para dar inicio el próximo lunes 4 de septiembre a las 11:00 en Madrid. Todavía no ha habido una comunicación oficial.

La compañía justifica este despido colectivo en causas “organizativas y productivas”, lo que no convence a los trabajadores. “Francamente, no es algo esperado porque Teleperformance ahora mismo factura muchísimo más que otros años. El último ejercicio lo cerraron casi duplicando beneficios”, afirmaron desde el comité de empresa. “Sinceramente, trabajo no falta, tenemos llamadas a diario. No hay ni medio minuto entre llamada y llamada. No vemos justificación de la medida”, señalaban los representantes de los trabajadores.