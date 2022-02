Erik Morán: "Hasta yo me sorprendí con el gol"

Erik Morán, tras marcar su primer gol con la Deportiva ante la Real Sociedad B. / QUINITO

Erik Morán fue uno de los protagonistas de la victoria de la Ponferradina ante la Real Sociedad B el pasado lunes. El centrocampista vasco marcó el primer gol de la noche, asistió a Agus Medina en la jugada del penalti que dio pie al segundo e inició la jugada del 3-2 definitivo con un pase a Paris Adot. A pesar de su papel destacado, el jugador blanquiazul aseguró este jueves que "el gol no es mi principal preocupación, si se puede ayudar marcando, bienvenido sea, pero no me quita el sueño".

Morán, que se estrenó como goleador después de 62 partidos con la Deportiva, reconoció que "hasta yo me sorprendí, como el resto de mis compañeros. Al final es anecdótico, ni me va ni me viene marcar goles, lo importante es que gane el equipo. Ojalá que no pasen otros 62 partidos hasta el próximo, pero tampoco me preocupa".

Enfocado en la actualidad del equipo tras reencontrarse con la victoria, Erik Morán aseguró que "después de dos derrotas seguidas teníamos que darle la vuelta como fuera. Nos salió un buen partido, aunque tocó sufrir, pero nos fuimos contentos". En este sentido, el centrocampista recordó que "los partidos ahora duran casi cien minutos y hasta el final todo puede pasar", en referencia a los goles logrados por la Ponferradina en los tramos finales que han dado victorias como la del lunes.

En cuanto al partido del próximo domingo en Gijón, el jugador blanquiazul afirmó que "vamos a intentar sumar los tres puntos, como en cada partido. Jugar fuera siempre es difícil y el Sporting está más abajo de lo que debería por plantilla. Sabemos que va a ser complicado, pero vamos con la ilusión de buscar la victoria".