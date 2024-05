Ernesto Gómez: “Los rivales se van a jugar mucho pero se tiene que notar que nosotros nos jugamos más”

El jugador de la Ponferradina Ernesto Gómez ha comparecido este jueves en rueda de prensa previo al encuentro que tendrá lugar este domingo a las 16:00 horas frente al Cornellà. La Deportiva se juega la temporada en los próximos cuatro partidos, que en palabras del andaluz, van a ser “muy cerrados, contra rivales que se van a jugar mucho pero se tiene que notar que nosotros nos jugamos más”.

“El objetivo está claro, no es ningún secreto y no tiene que ser ningún motivo de presión para nosotros sino todo lo contrario, debe ser un problema de bendito problema poder luchar por eso que estamos luchando tan bonito y para lo que hemos venido aquí todos, que no se nos olvide”, señalaba el jugador blanquiazul.





Respecto al encuentro del pasado fin de semana contra el Barcelona Atlètic, Gómez aseguraba que “no entraba en nuestros planes un tipo de partido así” aunque defiende que “para nada creo que sea algo que haya sido una tónica durante todo el año sino un partido puntual”. Asimismo, espera que “en estos partidos que nos quedan tener la fiabilidad que hemos tenido todo el año”.

Por último, Gómez reconocía que “no sé cómo respira el tema en Ponferrada” pero “de puertas para dentro nosotros miramos hacia arriba, no miramos a quien tenemos detrás”. “Son partidos difíciles todos los que tenemos, los nuestros y los de los rivales, nosotros tenemos que mirar para arriba porque en playoffs la posición cuenta”, concluía.