Los principales actores sociales de la comarca se dieron cita en la manifestación por el futuro del Bierzo que este domingo recorrió las calles de Ponferrada para exigir a las administraciones superiores (Junta y Gobierno central) que pongan ya en marcha los mecanismos para compensar a zonas que han sufrido especialmente el proceso de descarbonización.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, llamó a “la unidad de todos, no sólo hoy, sino mañana y todos los días. Necesitamos que haya rápido unos Presupuestos Generales del Estado y que en ellos haya mecanismos de compensación a territorios especialmente deprimidos como el Bierzo. Lo mismo en la Junta. Le reclamé al presidente que la visita no fuera solo protocolaria, sino que fuera el germen de actuaciones para esta zona. Que los fondos se gestionen de manera ágil, porque estamos en una situación de urgencia vital y no podemos esperar seis meses o un año”. Ramón aseguró que “el alcalde de Ponferrada va a ser especialmente reivindicativo, porque es el momento de realidades, no de promesas“.

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, manifestó que “la sociedad berciana tiene que movilizarse si queremos que las administraciones que están por encima de nosotros nos escuchen. Que se nos sienta. Si Teruel existe y Soria existe, el Bierzo también existe y tenemos que manifestarlo para que nos oigan y se vea que no queremos desaparecer”. En este sentido, el vicepresidente de la Diputación de León para el Bierzo, Alider Presa, aseguró que “la gente no puede esperar más y las soluciones deben llegar ya. Confío plenamente en el Gobierno de España para ello”.

Los representantes de los sindicatos convocantes, CCOO y UGT, Ursicino Sánchez y Omar Rodríguez, recordaron que esta marcha debe servir para “demostrar al resto del país que existimos y que estamos vivos. El orgullo de los bercianos es la lucha y es lo que tenemos que demostrar hoy y los días que vengan por delante, porque si no somos capaces de unirnos, jamás seremos capaces de salir del bache”, en palabras de Sánchez. Rodríguez, por su parte, espera que con esta manifestación “no ocurra lo mismo que con la de 2018, pues prácticamente no se ha hecho nada por esta comarca desde entonces”. El secretario comarcal de UGT también se refirió a la reciente visita del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco: “Se agradece que venga a decir y prometer lo que va a hacer por esta comarca, pero que recuerde que cada uno es prisionero de sus palabras, y lo que queremos son hechos, no palabras”.

Por parte de los empresarios, el presidente de Fele Bierzo, Javier Morán, mandó un mensaje a los políticos presentes en la marcha: “Dos años después de la anterior manifestación seguimos en la misma situación. Los incumplimientos de los partidos políticos tanto a nivel regional como nacional son patentes. A ver si con estas manifestaciones se dan cuenta de que el Bierzo también existe y las empresas no pueden soportar esta manera de hacer las cosas. Siempre he echado de menos que los representantes políticos de cada zona hicieran caso a sus votantes. Todos los partidos tanto en la Comunidad como en el Gobierno están aquí diciéndole a sus superiores que en el Bierzo hay un problema y sus superiores deben ponerle solución“.