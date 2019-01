Jon Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / QUINITO

Jon Pérez Bolo fue sincero en sala de prensa al admitir que “ha sido muy mal partido. Nos hemos puesto muy nerviosos durante todo el encuentro y con esa ansiedad no vamos a ningún lado. No hemos estado metidos en el partido en ningún momento. Hemos corrido muchísimo, pero correr por correr no vale y llegábamos siempre tarde”.

El técnico deportivista recordó que “es imposible ganar si no tiras entre los tres palos. Hemos corrido mucho pero muy mal. Volvemos a encajar un gol de estrategia, pero el problema es que ese gol te pone tan nervioso que no haces nada en el resto del partido. Son circunstancias que se pueden dar y nos ha hecho muchísimo daño. Ese nerviosismo lo hemos trasladado a la gente”.

En este sentido, Bolo reconoció que “no me molestan los pitos porque los puedo hasta entender. No me gustaría que fuera así todos los partidos, me gustaría que el público estuviera apretando los noventa minutos, pero no hemos estado bien y nuestra afición nos lo ha querido decir de esa forma. La vida es para valientes y en este vestuario somos muchos. Vamos a darle la vuelta a la situación para convertir los pitos en aplausos”.

Por último, el entrenador blanquiazul está convencido de que su equipo recuperará las buenas sensaciones de las primeras jornadas: “Ahora mismo no estamos siendo un equipo fiable, no encontramos el juego ni la forma de hacer daño al rival. Es un momento difícil, tenemos que estar más juntos que nunca y volver a coger la tranquilidad y la forma de jugar que nos hacía no conceder nada al rival. El trabajo nos ha traído hasta aquí y vamos a seguir trabajando con más fuerza para darle la vuelta a la situación”.