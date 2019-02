Escenario abierto ante las elecciones autonómicas del 26 de mayo

El PP mantendría su mayoría en todas las provincias de Castilla y León, pero sufriría un desgaste generalizado e importante, especialmente en las provincias de Ávila y Salamanca. El PSOE crecería significativamente en Valladolid y de forma moderada en Burgos, Salamanca y Segovia y bajaría en Soria, donde gobierna. Ciudadanos aumentaría su apoyo en todo el territorio, pero llegaría al 20 por ciento en Ávila y Burgos. Vox se haría fuerte en Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora y Podemos se derrumbaría también en toda la Comunidad, aunque mantendría el tipo en Salamanca. Estos son algunos titulares de la radiografía territorial que ofrece el resultado de la encuesta elaborada por Sigma Dos para la Agencia Ical que, a menos de 100 días de las elecciones, revela que si las elecciones se celebraran hoy el PP podría perder escaños en todas las provincias y los socialistas ganarían procuradores en Burgos y Valladolid, y podrían hacerlo en Palencia, aunque también perder uno en León. Ciudadanos sería tercera fuerza política y podría tener representantes de todos los territorios y llegar a tres escaños en Vallladolid y dos, en Burgos y León, aunque estaría en duda el de Zamora. Vox entraría como cuarto partido en las Cortes, con representantes en Ávila, Zamora y las cuatro circunscripciones más pobladas; Podemos se desplomaría y solo tendría representación en Burgos, León y Valladolid, e IU estaría a las puertas de tener por primera vez en la historia un procurador en Zamora, cuya capital gobierna, mientras que UPL vislumbra ya que mantendría su representante por León. No obstante, el panorama está muy abierto y el estudio apunta que habría una fuerte pugna entre diferentes partidos por el escaño en al menos cinco provincias: León, Palencia, Valladolid, Zamora y Soria. En cuanto a intención de voto, el sondeo, realizado entre el 5 y el 12 de febrero a partir de 2.700 entrevistas, pone de manifiesto que el PP sufriría una bajada de apoyo en todas las provincias excepto en Soria, donde se mantiene con el 37 por ciento de los votos. Este descenso es más acusado en Ávila, donde la crisis en la elección de candidato a la Alcaldía de la capital parece pasarle factura y se dejaría diez puntos pasando del 45,3 por ciento de respaldo al 35 por ciento. También son significativas las posibles pérdidas de Salamanca, 8,5 puntos; Zamora, seis por ciento y Burgos y Segovia, de entorno a cinco. Más moderadas ya serían las de León (cuatro); Palencia (tres) y Valladolid, donde no llega a dos puntos. De este modo, las principales fortalezas del partido que preside en la Comunidad Alfonso Fernández Mañueco estarían en Palencia y Soria, con el 38 y el 37 por ciento de los sufragios, mientras que mantienen una intención de voto del 35 por ciento en Ávila, Segovia y Zamora, un punto más que en Valladolid . Ya con menos apoyo estarían Salamanca (33 por ciento), Burgos (31 por ciento) y León, con el 28 por ciento. Efecto ‘Tudanca’ El ‘efecto Tudanca’ se deja ver en el crecimiento de los socialistas en Burgos, donde subirián más de dos puntos hasta el 27 por ciento y la influencia de Óscar Puente en Valladolid, donde el aumento sería de cuatro puntos, hasta el 29 por ciento. Con ascensos más moderados se situarían en Segovia (del 27,5 al 29 por ciento), Salamanca (25,3 al 26 por ciento) y Zamora (25,5 al 26 por ciento). Se mantendría en Ávila (22 por ciento), León (27 por ciento), Palencia (29 por ciento) y caería en Soria (31,2 al 27 por ciento), donde gobierna en Ayuntamiento y Diputación. El partido con la mayor subida es Ciudadanos, que pasaría de cuarta a tercera fuerza de la Comunidad y superaría a Podemos. La formación naranja ganaría votos y escaños en todas las provincias. Su mayor subida sería en Ávila y Burgos, con ocho puntos que colocaría a la formación naranja con un 20 por ciento de los votos. En Zamora, tendría el menor porcentaje con un 10 por ciento y sólo un dos por ciento de subida, y en Soria obtendría su menor crecimiento (12,1 al 13 por ciento). En León, Salamanca, Segovia y Valladolid registraría un 15 por ciento y un 14 por ciento en Palencia. La novedad sería la entrada de Vox, que también adelantaría a Podemos, y se colocaría tras Ciudadanos. Sus mejores resultados estarían en Ávila y Burgos (12 por ciento), y León, Salamanca y Zamora (11 por ciento). Por el contrario, se quedaría con un 6 por ciento en Palencia y Segovia, un 7 por ciento en Valladolid y un 8 por ciento en Soria. Podemos entró en las Cortes en 2015 con diez procuradores. Según el sondeo, sólo mantendría tres, en León, Salamanca y Valladolid. La crisis en Burgos con Imagina pasa factura a la formación morada, que cosecharía en esa provincia el peor registro, ya que se quedaría sin sus dos escaños y perdería diez puntos (14,1 al 4 por ciento). Caería en todas las provincias, pero donde menos sería en León 12,6 al 9 por ciento) y en Salamanca (10,7 al 9 por ciento). En Valladolid, pasaría del 13,1 al 7 por ciento; en Zamora, del 11 al 5 por ciento; en Segovia, del 11,2 al 8 por ciento; en Soria, del 12 al 8 por ciento; en Palencia, del 10,8 al 7 por ciento, y en Ávila, del 10,1 al 6 por ciento. Izquierda Unida obtendría su mejor resultado en Zamora, donde gobierna en la capital, y pasaría del 4,3 por ciento de votos al 10 por ciento. En el resto de las provincias registraría caídas, como en Valladolid, donde tiene ahora el único procurador, que descendería del 6,2 al 4 por ciento. Según la encuesta, Unión del Pueblo Leonés perdería un punto (6 por ciento de votos) y su escaño actual no estaría asegurado. El reparto de los siete procuradores que se eligen en Ávila se decantarían en tres para el PP (uno menos), 2 para el PSOE (los mismos), uno para Ciudadanos (se mantendría) y uno para Vox. En el caso de Burgos, sus once escaños serían cuatro para el PP (uno menos), cuatro para el PSOE (uno más), dos para Ciudadanos (ganaría uno) y uno para Vox, mientras que Podemos se quedaría en cero. León es una de las provincias que pierde un procurador, de 14 a 13 electos. El PP estaría entre 4-5 (tiene cinco), el PSOE entre 4-5 (tiene cinco), Ciudadanos dos (gana uno), Vox uno y Podemos uno. El de UPL estaría en el aire. En Palencia, sus siete escaños serían: 3-4 para el PP (tiene cuatro), 2-3 PSOE (tiene dos), uno Ciudadanos (nuevo), mientras que Podemos perdería su representante. La provincia de Salamanca pierde un procurador y elegirá 10, que según el sondeo 4 serían para el PP (tiene 6), 3 para el PSOE (los mismos), uno para Ciudadanos (igual) y uno para Podemos (igual). Segovia pasa de 7 a 6 escaños: tres irían al PP (uno menos), dos al PSOE (igual) y uno a Ciudadanos (gana uno), que sería el que pierde Podemos. Los cinco de Soria serían: 2-3 al PP (tiene tres), dos al PSOE (los mismos) y podría tener uno Ciudadanos). Valladolid es la provincia con más representantes. Sus 15 procuradores irían: 5-6 al PP (tiene siete), cinco al PSOE (tiene cuatro), 2-3 a Ciudadanos (tiene uno), entraría Vox con uno y Podemos pasaría de dos a uno. Izquierda Unida perdería su representante en esta provincia y, por último, Zamora repartiría así sus siete escaños: tres para el PP (tiene cuatro), dos para el PSOE (los mismos), uno para Vox y baila uno entre Ciudadanos e IU.