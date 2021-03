Niños de un colegio de educación Infantil y Primaria / Ical

Desde hoxe, e ata o día 12 de abril, está aberto o prazo para a matriculación de nenos de entre 0 e 3 anos na Escola Infantil Municipal do Barco.

Toda a documentación está na sede electrónica do Concello do Barco, onde poderá descargarse para, logo, presentala tanto de xeito presencial, no Rexistro do Concello (Edificio Multiusos, primero andar), como de xeito telemático na propia sede electrónica.

Toda a documentación, tanto para novas solicitudes como para renovacións, está no enlace: https://www.sede.concellodobarco.org/escola_infantil