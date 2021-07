O Concello expón para consulta pública o borrador do Regulamento de funcionamento das Escolas Deportivas Municipais

O Concello do Barco de Valdeorras estivo a elaborar o Regulamento de funcionamento das Escolas Deportivas Municipais, e ten a intención de proceder á súa aprobación nos próximos meses. De acordo co previsto na normativa, acordase a apertura dun período de consulta pública á cidadanía, co fin de que, no prazo de exposición, podan presentarse suxestións ou achegas ao texto.

Por iso, ábrese o prazo de 20 días hábiles, contando dende o día seguinte ao da súa publicación na web municipal e a sede electrónica do Concello do Barco de Valdeorras (9 de xullo), para que tanto a veciñanza como as organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma, se poidan pronunciar sobre os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa; a necesidade e oportunidade da súa aprobación; os obxectivos da norma; e posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

As achegas e/ou suxestións deberán facerse chegar ao Concello do Barco de Valdeorras por escrito, tanto telemáticamente a través da sede electrónica do Concello como presencialmente, no rexistro do Concello situado no primeiro andar do Edificio de Usos Múltiples.

O regulamento, no enlace:

https://www.sede.concellodobarco.org/transparencia/transparencia/exposicion