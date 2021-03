La ministra portavoz, María Jesús Montero, afirmó que "no es el momento de concentraciones masivas ni de manifestaciones"

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha aprobado la compra de 17 millones adicionales de dosis de vacunas contra la COVID-19 de Moderna para su distribución entre las comunidades autónomas a partir del segundo semestre del año.

Montero explicó que el Consejo de Ministros aprobó “la adhesión de España al acuerdo de autorización para dar cumplimiento a lo establecido en el nuevo proceso negociador con la compañía emprendido por la Comisión Europea para formalizar el Acuerdo de Adquisición (PA) de 150 millones de dosis adiciones de la vacuna”.

De acuerdo con la distribución a los Estados miembros participantes, a España le corresponden 17 millones de dosis, a razón de 5.666.667 dosis en el tercer trimestre y 11.333.333 en el cuarto trimestre de 2021. Este Acuerdo de Adquisición contempla la posibilidad de compra de vacunas frente a las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2.

Este acuerdo, que contempla asimismo la posibilidad de optar a otros 150 millones de dosis opcionales a futuro, sucede en el tiempo al Acuerdo de Adquisición Anticipada (APA) suscrito el pasado 4 de diciembre entre la Comisión Europea y Moderna para el desarrollo y suministro de una vacuna eficaz contra la Covid, consistente en 160 millones de dosis, a razón de 80 millones iniciales y 80 millones adicionales.

El Gobierno aprueba así el acuerdo de autorización para dar adecuado cumplimiento a lo establecido en la Decisión de la Comisión de 18 de junio 2020 por la que se aprobaba el acuerdo con los Estados miembro para la adquisición de vacunas contra la Covid y la concreción en nuevo acuerdo de compra con la empresa Moderna.

Evolución epidemiológica

Además, la portavoz del Gobierno anunció que el Consejo de Ministros también aprobó la contratación, por el procedimiento de emergencia del servicio de almacén y distribución de la vacuna de AstraZeneca por un importe de un millón de euros, “una contratación imprescindible para que los medicamentos puedan llegar con calidad y eficacia a los puntos de reparto. Hasta la fecha, este Gobierno ha invertido casi 1.900 millones de euros en las diferentes vacunas de la mano de la Comisión Europea. Es objetivo de este Gobierno seguir adquiriendo las dosis que se pongan a nuestra disposición”.

En cuanto a la evolución epidemiológica, Montero aseguró que “los contagios van bajando en relación con la incidencia acumulada en estos últimos siete días. Aunque es una noticia positiva que nos debe servir de ánimo para seguir las recomendaciones sanitarias, esta debe ser una motivación para no relajarnos”.

Por ello, insistió en que “si somos capaces de mantener las medidas de prevención también seremos capaces de frenar el virus, la enfermedad y los fallecimientos. El Gobierno es consciente del hartazgo que tiene gran parte de la sociedad española por ser muchos meses de pandemia”.

La buena noticia, remarcó, es que a día de hoy ya hay más personas vacunadas que contagiadas. Pese a ello, “hasta que no tengamos la suficiente inmunización colectiva no podemos relajar las medidas y ni dejar ninguna grieta para que el virus se cuele, por lo que hay que extremar las precauciones y tampoco es el momento de concentraciones masivas ni de manifestaciones que no guarden las debidas distancias de seguridad”.