La Revuelta de la España Vaciada da “un toque de atención” a las administraciones para que amplíen a todo el año la campaña de prevención de incendios

Concentración en Filiel (León) convocada por la Revuelta de la España Vaciada, para reclamar otro modelo de gestión forestal y evitar los incendios

La plataforma Revuelta de la España Vaciada se concentró hoy en multitud de plazas de los pueblos de Castilla y León para dar “un toque de atención” a las administraciones nacional, autonómica y locales para que amplíen a todo el año la campaña de prevención de incendios forestales, dentro de un nuevo modelo que gestione “mejor” las masas forestales de la Comunidad como forma de evitar los fuegos que este año han calcinado más de 250.000 hectáreas en España, casi 100.000 de ellas en Castilla y León.

Una de las principales concentraciones se llevó a cabo hoy en la localidad leonesa de Filiel, donde se puso de relieve la afección de las prácticas de tiro del campo de tiro de El Teleno, perteneciente al Ministerio de Defensa, que genera una tipología “muy específica”. Así, el portavoz de la Revuelta de la España Vaciada en León, Sergio Díez, resaltó que es ahora cuando “empieza la campaña de prevención de los incendios que se pueden producir el año que viene”, lo que hace de este el momento idóneo para “dar un toque de atención a las administraciones para que comiencen con las labores”.

En una localidad de poco más de un centenar de habitantes pero que “refleja muy bien las reivindicaciones de la España Vaciada”, porque “ser pocos no resta en derechos”, Díez denunció la “falta de empatía” de la ministra de Defensa, a la que acusó de “pasar del tema”, al tiempo que lamentó “la falta de intención” para poner fin a un campo de tiro que “limita la actividad en la zona pero no genera ningún tipo de impacto ni social ni económico”, sino que hace que los vecinos “vean pasar tanques y los proyectiles por sus pueblos y no puedan aprovechar el monte para hacer actividades productivas”, mientras que “cuando se produce un incendio hay que esperar a que llueva para que se apague porque no se puede entrar dentro de sus límites”.

En este sentido, la portavoz de la plataforma que pide el cese de la actividad del campo de tiro, Marisa Rodríguez, puso de relieve que las expropiaciones “forzosas” de terrenos llevadas a cabo para crearlo “no dieron de comer a nadie”, sino que “se pagaron a 16 pesetas el metro cuadrado”, al tiempo que “no se han podido aprovechar ni pastos ni leñas a pesar de que estaba reflejado en los convenios”.

En Burgos, algunos pueblos secundaron la concentración convocada por la Revuelta de la España Vaciada para reclamar otro modelo de gestión forestal y evitar los incendios. Es el caso de la localidad de Hontoria del Pinar, donde una treintena de personas acudieron a esta cita por tercer año consecutivo. El encargado de leer el manifiesto fue el miembro de la Junta Directiva de Burgos Enraíza, Salomón Ortega, quien destacó la importancia de la recuperación de las cuadrillas forestales locales durante todo el año, “cuidando, limpiando y acondicionando el monte”, así como una mejora de las condiciones laborales de agentes y bomberos forestales.

También hubo concentraciones en la provincia de Zamora, siendo especialmente relevante la de Bermillo de Sayago, que a su habitual petición “por una Sanidad pública en el medio rural”, unió en este caso las reivindicaciones de un manifiesto que, como señala el portavoz de la Revuelta de la España Vaciada en Zamora, Chema Mezquita, busca “un nuevo modelo de gestión forestal sostenible” porque la correcta gestión de las masas forestales es “la mejor forma de prevenir incendios”.

De hecho, como explicaron a Ical desde la Revuelta de la España Vaciada en Segovia, el objetivo de las concentraciones es trasladar a la Junta la necesidad de “un modelo de gestión forestal diferente” porque “los incendios comienzan a apagarse en invierno”. Es por ello que Marimar Martín, como portavoz de la plataforma en la provincia segoviana, pidió “cuadrillas contra incendios todo el año”, así como un mayor apoyo a la ganadería extensiva como “factor fundamental para mantener el equilibrio en los montes” y una implicación más fuerte de la población local para la limpieza de los mismos.

No obstante, y como señala el manifiesto de la Revuelta de la España Vaciada, “la relación entre despoblación e incendios forestales es clara”, dado que “en los territorios con muy poca población, se propagan de una forma más descontrolada” los fuegos. Es por este motivo por el que las distintas plataformas concentradas hoy, también en localidades de Burgos, Salamanca, Soria o incluso en Valladolid capital, reclaman “un medio rural vivo e implicado en la gestión de su entorno” como única forma de llevar a cabo esta tarea de prevención.

Las concentraciones en los diferentes pueblos de Castilla y León, de número variable según la localidad y la implantación de la Revuelta de la España Vaciada, concluyeron con la lectura de un manifiesto reivindicativo y con un minuto de silencio en memoria de los tres agentes forestales fallecidos en los incendios de este verano en la Comunidad.