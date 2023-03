España Vaciada nombra un coordinador para presentar candidaturas en el Bierzo

Promotores del partido España Vaciada en la provincia de León. / BierzoDiario

Este sábado se ha presentado frente al monumento Pendón Leonés una nueva opción política de ámbito provincial, la España Vaciada, que junto a otras 17 organizaciones provinciales trabajan en un proyecto común de la mano de Teruel Existe, Soria Ya o Cuenca Ahora para conseguir un grupo parlamentario propio en el Congreso.

Los promotores de España Vaciada insisten en que “León necesita integrarse en un proyecto nacional que cambie esta tendencia, porque solos no podemos llegar a cambiar la situación. No somos la única provincia con serios problemas de despoblación, no tenemos más que ver a nuestros vecinos de la Región Leonesa, especialmente Zamora, u otras tantas provincias que sufrimos el abandono y olvido en favor de la centralización de personas, recursos, empresas hasta la masificación a costa del resto del territorio. No queremos ser territorios de sacrificio al servicio de los intereses egoístas de las ciudades privilegiadas”.

