‘España Vaciada’ estudia cómo presentarse a las próximas generales

Manifestación en Madrid de ‘España Vaciada’. / EV

El nuevo partido España Vaciada, que ya ha decidido que se presentará a las próximas elecciones generales, descarta hacerlo por medio de coaliciones electorales con partidos nacionales en ninguna circunscripción, y estudiará “caso por caso” las peticiones que ya le han trasladado formaciones pequeñas de ámbito provincial o regional.

Así lo explicó el diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, integrante del llamado E30, la dirección formada por 30 miembros que se reúne semanalmente “y cada vez que haga falta” para coordinar y debatir los posicionamientos y estrategias de España Vaciada, un proyecto que ya aglutina a más de 160 asociaciones de más de 30 provincias. Guitarte viene ejerciendo como portavoz del mismo porque, al ser de momento Teruel Existe su única formación con representantes institucionales, el resto le han pedido que sea la cara visible del nuevo partido.

“Lo que haremos será plantear una alternativa, un nuevo modelo de desarrollo. Queremos ser un proyecto independiente, que sea transversal y apueste por el reequilibrio territorial. No nos planteamos coaligarnos con otros partidos”, aseveró con rotundidad Guitarte, quien sólo hizo una excepción con los partidos regionales o provinciales, si su ámbito de actuación y sus objetivos coinciden con los de España Vaciada. “Pequeñas formaciones de ámbito territorial nos están contactando, pero sería estudiar cada caso concreto, porque hay mucha casuística”, precisó.

España Vaciada, que eclosionó como movimiento ciudadano en la gran manifestación el 31 de marzo de 2019, celebra asambleas anuales desde entonces y acordó presentarse a las próximas elecciones generales en la tercera, que tuvo lugar en Priego (Cuenca) el pasado fin de semana del 15 y 16 de septiembre, ahora se ha dado de plazo hasta finales de enero o principios de febrero para decidir de qué manera y en cuántas circunscripciones.

Según detalló Guitarte, el objetivo es “garantizar un grupo parlamentario propio en el Congreso y el Senado”, y para ello van a “estudiar las fórmulas que son más factibles”, toda vez que la de agrupación electoral que adoptó Teruel Existe, germen e inspiración junto a Soria Ya de la iniciativa, tiene limitaciones de tiempo en la cobertura electoral de los medios de comunicación, y también para unir candidaturas en federaciones o coaliciones. Además, explicó, esas agrupaciones están pensadas para un único proceso electoral y luego desaparecer.

Federación o coalición

Así las cosas, España Vaciada duda precisamente entre presentarse a esas futuras elecciones como federación o como coalición de las distintas plataformas integrantes del partido que concurrirán en las correspondientes circunscripciones, y también “se está valorando en cuántos sitios tenemos capacidad de presentarnos”. En cualquier caso, relativizó, “faltan dos años, que en política son una eternidad”, así que “esa decisión (de en cuántas circunscripciones presentarse) se pospondrá a más adelante, cuando esté consolidada la estructura” de España Vaciada, que ya se registró en septiembre como partido para evitar usurpaciones del nombre.

Lo que tienen claro los promotores de la iniciativa es que ésta debe dar el salto a las instituciones porque, pese a que “hay una asunción teórica de la problemática” del desequilibrio territorial por parte de los grandes partidos, algunos de los cuales se están haciendo eco de las demandas de la España vaciada, “cuesta dar los pasos y tomar medidas que tengan incidencia en aspectos estructurales”, según denunció Guitarte.

“La Constitución mencionó el equilibrio territorial como un objetivo (artículo 138), pero se han desentendido porque no hay una fuerza política que recuerde que esto debe ser un objetivo a analizar”, analizó. Por eso, aunque “la gente no está por participar en política sino por resolver un problema”, justificó: “Hemos visto que eso no es factible si no estás en política”.

Ya sea como coalición o como federación de candidaturas locales, España Vaciada “ofertará una política de Estado, no una simple suma de reivindicaciones puntuales de cada uno de los territorios sino un modelo general”. “Lo último que somos es un movimiento localista”, enfatizó el diputado turolense. Y por ese mismo afán de alternativa global no firmará alianzas electorales en ninguna circunscripción con los partidos de ámbito estatal, a quienes recriminó que “parece que de cada tema tiene que salir un enfrentamiento entre bloques”, con tanto “esfuerzo que dedican a pelear cuando hay cosas estructurales que solucionar”.

Una vez en las instituciones, eso sí, Guitarte dijo que esperan que su planteamiento de reequilibrio territorial “sea asumido de una forma transversal por todos”, y a tal fin reclamará un pacto de Estado, dado que “la solución durará una década o dos” y hará falta que los grandes partidos se pongan de acuerdo y apoyen un mecanismo de financiación estable a través de todos esos años.

España Vaciada en León

En la provincia de León, cinco asociaciones se encuentran vinculadas a ‘España Vaciada’: León Ruge, Nos Terra Maire, Colectivo Ciudadanos Reino de León, Asociación Cultural de Pendones del Reino De León; y Coceder.