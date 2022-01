El Español destaca un vino del Bierzo entre los 7 grandes vinos para platos de invierno

Botillo del Bierzo y vino Bembibre / Pablo Álvarez

La sección Cocinillas del diario nacional Es Español destaca un vino del Bierzo entre los 7 grandes vinos para 7 grandes platos de cuchara de invierno. Se trata del mencía Bembibre de la Bodega Dominio de Tares. Desde este periódico aconsejan acompañar este gran vino berciano con otro gran plato característico del Bierzo: El Botillo.

«Dominio de Tares es una de las bodegas de mayor prestigio dentro de la denominación de origen Bierzo. Con más de 20 años en el mercado, ha pasado por diferentes propietarios, pero en cada cambio ha dado un salto hacia adelante en la calidad de sus elaboraciones. Siempre con la variedad mencía como bandera. Tiene varias marcas muy reconocidas como el P3, o el Viñas Viejas, pero mi favorito es Bembibre», explican en El Español.

«Este Bembibre 2016», cuentan, «elaborado totalmente con mencía y con 14 meses en barrica, es envolvente, expresivo en nariz con fruta negra, recuerdos de ciruela, toque de la madera como tostados, jara y monte bajo. La boca es sedosa con tanino muy pulido, pero a la vez con potencia y frescura unidas (23,50 euros)».

El resto de vinos y platos son la fabada asturiana acompañada del Can Blau de la DO Montsant, el cocido madrileño acompañado con el vino San Román 2018 de la DO Toro, lentejas con todos sus sacramentos con un Gómez Cruzado de la DO Ca. Rioja, sopa castellana acompañada con un Traslanzas 2015 de la DO Cigales. También recomiendan un Señorío de Cuzcurrita de la DO Ca. Rioja maridado con un caldo gallego y, por último, destacan los callos acompañados con un Francisco Barona 2019 de la DO Ribera de Duero.