El Espina Fest 2024 desvela sus horarios

La tercera edición del Espina Fest, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de junio en Vega de Espinareda, desveló este fin de semana los horarios de las actuaciones durante la fiesta de presentación del festival que tuvo lugar en la Sala H de Ponferrada.

El festival abrirá sus puertas el viernes 28 a las 20.00 horas con la emisión en directo del programa El sótano, de Radio 3, que dará pie a las actuaciones de Generador, Hollywood Sinners, The Loons y Los Chicos.

El sábado 29 los conciertos comenzarán a las 13.00 horas con la sesión vermú a cargo de L’Exotighost y La Secta. Por la tarde actuarán Los Bluffs, Los Pólipos y Luna Motos, mientras que por la noche será el turno para Automatic Lovers, Fundacción F.F., The Fuzillis, Terbutalina y The Peawees.

El domingo 30 se iniciará también con una sesión vermú a las 13.00 horas en la que actuarán Los Vólidos y Weird Omen. A continuación, la sesión de tarde correrá a cargo de We Care Less, Artemio y Nebraska y Gibones, cerrando el festival por la noche The Smoggers, Commando 9 mm., The Limboos, Muck and The Mires y Los Pepes.

Como en años anteriores, la asistencia al festival Espina Fest es gratuita y habrá dos escenarios, el principal en la Plaza Mayor y el de Huarique Molino.