El EspinaFest celebra la cultura musical de los 90 con una exposición de Luis Silva

El festival EspinaFest 2024, que se llevará a cabo del 28 al 30 de junio en Vega de Espinareda, presenta una exposición de carteles titulada Luis Silva: La Tinta del Rock and Roll. Esplendor del Bierzo en los 90. Esta muestra única, que rinde homenaje a la vibrante escena musical de la región en los años 90, se inaugurará el jueves 27 de junio a las 20.00 horas en la Casa de la Cultura.

La inauguración contará con la presencia de Iván Chopper Monster y Bile, ex cantante de Los Gibones, quienes compartirán anécdotas y recuerdos de aquella época dorada. Además, el evento incluirá un pequeño concierto a cargo de Artemio, miembro fundador de Los Enemigos, acompañado de vinos y productos locales ofrecidos por Prada A Tope, Embutidos La Encina y Vermouth Forzudo.

Luis Silva, un artista plástico, ilustrador y cartelista originario de Ponferrada, es el creador de los carteles expuestos. Formado en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, Silva se nutrió de la escena underground madrileña de los años 80 antes de regresar a su tierra natal. En los años 90, Silva se convirtió en el cronista visual de la escena rocanrolera del Bierzo, capturando la esencia de locales míticos como el Barracuda, el Saloon y el Metropolis, así como de salas de conciertos como El Quijote.

Durante su carrera, Silva creó carteles para bandas internacionales y nacionales, incluyendo The Chesterfield Kings, The Woggles, The Fleshtones, Pleasure Fuckers, Sin City Six, y muchos más. Sus ilustraciones, hechas a mano y con un estilo inconfundible, no solo anunciaban eventos, sino que narraban una historia visual del rock en el Bierzo.

La exposición en el EspinaFest 2024 ofrece una retrospectiva de más de 30 carteles icónicos de Silva, proporcionando a los visitantes un viaje nostálgico a través de la energía y la pasión que definieron la música en el Bierzo durante los años 90. La muestra podrá visitarse del 27 al 30 de junio de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.